¿Todos te recomiendan usar Good Lock, pero a ti ni siquiera te aparece en la Galaxy Store para instalar? No te preocupes, es normal. A pesar de las grandes ventajas que aporta esta app a la personalización de los móviles Samsung, su disponibilidad es bastante limitada y solo una pequeña parte de los usuarios pueden descargarla.

¿Eso quiere decir que si no te sale Good Lock en la tienda de Samsung no vas a poder usarla? Para nada. Afortunadamente, existen muchas maneras de instalar y usar esta aplicación en países y móviles donde no está disponible. En esta guía te mostraremos todo lo que necesitas saber para poder disfrutar de Good Lock, aunque tu móvil no sea compatible.

Qué es Good Lock y para qué sirve

Empecemos desde lo básico… ¿qué es realmente Good Lock? Pues se trata de una aplicación que contiene varios módulos, los cuales permiten ajustar y personalizar la interfaz de usuario y la experiencia en los dispositivos Samsung Galaxy. Los módulos son esencialmente mini aplicaciones que se pueden instalar y desinstalar a través de Good Lock a tu antojo.

Fue lanzada en 2016 por Good Lock Labs en colaboración con Samsung y, desde entonces, ha ido evolucionando incorporando más funciones y módulos. Actualmente, tiene dos grupos de módulos: Make up (los que permiten cambiar apariencia o estilo) y Life Up (los que añaden funciones específicas al móvil).

Por qué no puedo instalar Good Lock en mi teléfono

Al ser Good Lock una herramienta capaz de modificar la apariencia y el modo de usar un teléfono Samsung, la empresa la considera una aplicación experimental que no es necesaria para todos los usuarios y que solo los entusiastas deberían probarla. De ahí a que no sea una app preinstalada de los Samsung.

Está bien, pero entonces… ¿por qué Good Lock está disponible en algunos países y en otros no? Es una buena pregunta, ya que Samsung tampoco ha aclarado el motivo de la disponibilidad limitada de Good Lock. La empresa solo ha mencionado los países donde está disponible, con la promesa de que ampliarán la lista a futuro.

En qué países está disponible la app Good Lock

Estos son todos los países donde la app Good Lock está disponible (ya sea a través de Google Play Store o desde la Galaxy Store):

Alemania

Argentina

Australia

Austria

Bélgica

Brasil

Corea del Sur

Camboya

Canadá

Chile

China

Colombia

Croacia

Dinamarca

España

Eslovaquia

Eslovenia

Estados Unidos

Egipto

Estonia

Emiratos Árabes Unidos

Filipinas

Finlandia

Francia

Grecia

Hong Kong

Hungría

India

Kenia

Malasia

México

Moldavia

Nueva Zelanda

Noruega

Países Bajos

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rusia

Singapur

Suecia

Suiza

Tailandia

Turquía

Ten en cuenta que la cantidad de módulos de Good Lock disponibles en cada país varía. Los países donde la app ofrece más módulos son Estados Unidos, Corea del Sur y China, pues fueron los primeros en tener Good Lock. Sin embargo, con el paso del tiempo, los módulos de estos países llegan al resto.

Cómo instalar Good Lock en un móvil Samsung

La forma más sencilla de instalar Good Lock es accediendo a la ficha de la app en la Galaxy Store o en Google Play Store. Abre la tienda, busca «Good Lock» y presiona en «Instalar» para descargarla en tu teléfono.

Dónde descargar el APK de Good Lock

Si no te aparece Good Lock en ninguna tienda de apps, puedes descargar su última versión en formato APK. Eso sí, te recomendamos hacerlo desde un sitio seguro y fiable para descargar APKs como APKMirror usando este botón:

Por si no lo sabes, te dejamos un tutorial de cómo instalar un APK en Android. Una vez que la instales, lo más probable es que te aparezca una pantalla en negro si la app no está disponible en tu país. Lo que deberías ver en esa pantalla son los módulos disponibles con su respectivo botón de descarga.

La buena noticia es que puedes descargar los módulos por separado con APKs e instalarlos como una app más (que requerirán que tengas Good Lock). ¿Dónde se descargan los módulos? Desde la web oficial de Fine Lock que tiene una lista que recopila todos los módulos de Good Lock:

3 formas de usar Good Lock si no está disponible para tu móvil

Si no has logrado hacer que Good Lock funcione en tu Samsung Galaxy, no desesperes. Aquí tienes 3 métodos con los que podrás instalar esta app y sus módulos en tu teléfono:

Usar los módulos disponibles en la Galaxy Store

Aunque no te aparezca Good Lock en la Galaxy Store o en la Play Store, puede que sí te aparezcan algunos módulos que puedes instalar y usar en tu Samsung Galaxy. Para comprobarlo, ve a la Galaxy Store y busca «Good Lock». Te deberían salir algunas apps desarrolladas por «Good Lock Labs» que no son más que módulos de Good Lock que puedes usar como apps independientes.

Fine Lock es tu solución definitiva

Fine Lock es una app creada por fans específicamente para las personas que no pueden instalar Good Lock en su móvil. Lo que hace esta app, que se descarga desde Google Play, es ofrecerte enlaces directos de descarga a todos los APK de módulos de Good Lock. Luego de que instales los APK que te interesan, Fine Lock funcionará como launcher: desde la app podrás abrir los módulos que instalaste.

El viejo truco de la VPN puede servir, pero es más complicado

El truco de activar una VPN en el país donde sí está disponible la aplicación puede funcionar en este caso, pero bajo ciertas condiciones. Debes hacerlo de esta forma:

Retira la tarjeta SIM y reinicia el teléfono.

y reinicia el teléfono. Borra los datos y el caché de la app Galaxy Store.

Activa la VPN con ubicación en EE.UU .

. Abre la Galaxy Store y busca «Good Lock».

De esta manera, deberías poder descargar Good Lock en tu Samsung Galaxy. Si este método no te funcionó, entonces es mejor que uses los dos métodos anteriores que suelen ser más efectivos.

Si tuviste algún problema y necesitas más ayuda, déjanos un comentario y te responderemos cuanto antes.