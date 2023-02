Los móviles de Samsung traen un montón de apps preinstaladas. Lastimosamente, llenar los dispositivos con bloatware es una práctica habitual en esta industria, pues las grandes compañías quieren meterte a la fuerza en su ecosistema de aplicaciones y servicios. Muchas de las aplicaciones que trajo tu Samsung Galaxy de fábrica realmente no son necesarias y lo único que hacen es reducir la cantidad de espacio de memoria que puedes utilizar.

Si quieres tener más espacio en tu móvil Samsung, ya sea para instalar más apps o juegos, descargar música y vídeos, o guardar nuevas fotos y vídeos, aquí te mostraremos cuáles apps preinstaladas en tu Samsung deberías desinstalar. Salvo que las utilices, no las extrañarás en absoluto y liberarás mucha memoria.

22 apps que trajo tu Samsung Galaxy de fábrica y que puedes desinstalar sin problema

Antes de explicarte por qué te conviene desinstalar las apps preinstaladas, te dejamos con la lista completa de apps que traen los Samsung Galaxy que se pueden desinstalar sin riesgo alguno:

Smart Switch

Samsung Pass

SmartThings

Samsung Members

Samsung Wallet

Samsung DeX

Game Launcher

Samsung Kids

Samsung Health

Samsung Global Goals

Galaxy Store

Find My Mobile

Samsung Internet

Samsung Health Monitor

Samsung Cloud

PENUP

Galaxy Themes

Microsoft Office

Samsung Notes

Microsoft Outlook

Bixby

LinkedIn

¿Por qué deberías desinstalar las apps preinstaladas de tu Samsung Galaxy?

Como mencionamos al principio, los Samsung Galaxy incluyen una gran cantidad de apps instaladas de fábrica que forman parte del ecosistema de aplicaciones y servicios de la empresa. Estas apps no cumplen una función crucial en tu smartphone, así que puedes desinstalarlas sin problema alguno. Nuestra recomendación es que si no las utilizas en el día a día, desinstálalas sin darle más vueltas.

¿Perderás alguna función importante? Generalmente no, pero el caso de Samsung DeX sí que perderás la posibilidad de usar tu Samsung como un PC en cualquier TV o monitor (solo si tu Samsung es de gama alta). Sin embargo, puedes no desinstalarla o reinstalarla cuando la necesites. Lo mismo podemos decir de la app Galaxy Themes (o «Temas» simplemente), que es la que te permite poner nuevos temas a tu móvil Samsung fácilmente.

Apps como Samsung Internet y Galaxy Store no son más que alternativas a aplicaciones de Google como Chrome y Play Store, respectivamente. Si prefieres las apps de Samsung antes que las de Google, entonces no las desinstales, aunque ten en cuenta que no podrás deshacerte de las apps de Google por completo, ya que los servicios de Google son requeridos en los móviles Samsung para el funcionamiento de Android.

Cómo eliminar las apps preinstaladas en tu Samsung Galaxy

No todas las apps que vienen instaladas de fábrica en tu Samsung Galaxy se pueden desinstalar por completo. Algunas sí, pero muchas otras (las que se consideran bloatware) solo se pueden desactivar. La diferencia entre «desinstalar» y «desactivar» es que al desactivar no eliminas la aplicación totalmente del móvil como sucede al desinstalarla. Lo que sucede cuando desactivas una app es que reduces su tamaño al mínimo (se elimina toda su caché, datos y actualizaciones) y la quitas del cajón de apps, de modo que ni la verás ni podrás abrirla.

Cómo desinstalar apps en un Samsung Galaxy

Desinstalar apps en un móvil Samsung Galaxy es muy sencillo, solo debes hacer lo siguiente:

Busca el icono de la app a desinstalar en tu Samsung.

Mantén pulsado el icono de la app por unos segundos.

por unos segundos. Cuando aparezca el menú contextual, selecciona Desinstalar .

. Por último, toca en Aceptar.

Otra forma de desinstalar una aplicación en tu Samsung es yendo a Ajustes > Aplicaciones. Allí puedes elegir la app que quieres desinstalar y eliminarla pulsando el botón de Desinstalar.

En caso de que no veas la opción de desinstalar, eso significa que solo podrás desactivarla. Para ello, sigue los siguientes pasos.

Cómo desactivar apps en un Samsung Galaxy

¿Tu Samsung no te deja desinstalar una app? No te preocupes, enseguida te enseñamos a desactivarla para que no ocupe tanto espacio en tu móvil:

Mantén pulsado el icono de la app que quieres desactivar.

que quieres desactivar. En el menú contextual que aparecerá, presiona el botón de más información (es una «i» encerrada en un círculo ubicado en la esquina superior derecha).

(es una «i» encerrada en un círculo ubicado en la esquina superior derecha). Seguidamente, selecciona Desactivar > Desactivar app.

¡Eso es todo! Ten en cuenta que si la app es crucial para el funcionamiento del sistema, la opción Desactivar aparecerá en gris. En otras palabras, no habrá forma de eliminarla, ya que Android depende de ella para su correcto funcionamiento.

Cómo usar ADB para eliminar app presinstaladas por completo

Un método más avanzado para eliminar las apps preinstaladas que se rehúsan a ser desinstaladas es el que consiste en usar la herramienta ADB para desactivarlas y ocultarlas en el móvil para que así parezca que han sido eliminadas al 100% y ya no te molesten. ¿Te interesa? Hemos preparado una guía aparte de cómo desinstalar las apps de serie de Samsung sin root usando ADB donde te explicamos este método con lujo de detalles.

Cómo evitar que tu Samsung Galaxy instale apps que no necesitas

Al empezar a usar tu móvil Samsung por primera vez, durante la configuración inicial te preguntan si quieres instalar una serie de aplicaciones. Lo que hace la mayoría en esta situación es aceptar todas las apps que su móvil le propone por la excitación de querer saltarse la configuración y comenzar a usarlo de una vez por todas.

La próxima vez que esto te ocurra, simplemente desmarca todas las apps de la lista (vienen seleccionadas por defecto) cuando te pidan instalar aplicaciones adicionales. De esta manera, evitarás la instalación de bloatware en tu Samsung Galaxy y te ahorrarás realizar todos los pasos mostrados anteriormente.

Con esto no solo ganarás memoria, sino que además evitarás procesos en segundo plano que no hacen más que consumir batería. Por cierto, ya que estás aquí porque necesitas más espacio en tu móvil, echa un ojo a este tutorial de cómo liberar espacio de memoria en un móvil Samsung. En fin, esperamos que este tutorial te haya sido de mucha utilidad y si necesitas más ayuda con esto, déjanos un comentario.