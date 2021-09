Todos los fabricantes de Android instalan aplicaciones en sus móviles que el usuario no puede desinstalar. Siempre y cuando las apps sean necesarias y útiles, esto no es un problema. Lo es cuando se trata de apps que el fabricante ha instalado para obligarte a usar sus servicios o ecosistema. Samsung es uno de esos fabricantes que vende móviles con un montón de apps preinstaladas que realmente nadie usa porque hay otras mejores para la misma tarea.

Lo peor de estas aplicaciones de serie es que ocupan un valioso espacio en tu móvil y muchas de ellas funcionan en segundo plano, bebiendo así la batería. Afortunadamente, existe un método muy sencillo y que no requiere root para desinstalar aplicaciones preinstaladas. Hace un tiempo te enseñamos cómo hacerlo con móviles Realme, y en esta ocasión nos toca explicarte cómo hacerlo con móviles Samsung. Vamos allá…

Así se desinstalan las apps preinstaladas de los móviles Samsung (sin root)

El método para desinstalar apps de serie de los Samsung que aquí te mostraremos consiste en usar ADB. Por tanto, los únicos requisitos que te pedimos son un PC y un cable USB. Si quieres saber un poco más sobre qué es ADB y cómo funciona, aquí tienes una excelente guía de cómo usar ADB en cualquier plataforma. En fin, los pasos a seguir son los siguientes.

Activa la depuración USB de tu Samsung

Abre la app Ajustes de tu móvil.

de tu móvil. Ve a Acerca del teléfono .

. Pulsa en Información de software .

. Toca 7 veces seguidas la opción Número de compilación hasta que te digan que ya eres desarrollador.

hasta que te digan que ya eres desarrollador. Regresa al inicio de los Ajustes y ahora, debajo de Acerca del teléfono, debería aparecer la opción Opciones de desarrollador . Entra en ella.

. Entra en ella. Baja hasta la sección Depuración y activa la opción Depuración por USB . Después toca en Aceptar.

. Después toca en Aceptar. Asegúrate de que las opciones de desarrollador queden activadas.

Conecta tu Samsung al ordenador con ADB

Antes de nada, asegúrate de que tienes ADB instalado en tu PC . Si no lo tienes, entonces usa estos tutoriales para poder continuar: Cómo instalar ADB en tu PC con Windows. Cómo instalar ADB en tu Mac.

. Si no lo tienes, entonces usa estos tutoriales para poder continuar: ¿Ya tienes ADB? Ahora conecta tu móvil Samsung al PC con su cable USB .

. En el móvil, verás una notificación donde te preguntan si quieres permitir la depuración USB . Presiona en Aceptar.

. Presiona en Aceptar. Ahora, abre la ventana de comandos o terminal de tu PC e introduce: adb devices . Si aparece el nombre en clave de tu PC, significa que has hecho todo bien hasta aquí. Si no, repite los pasos para ver qué hiciste mal.

. Seguidamente, escribe el comando adb shell y ejecútalo.

Desinstala las apps de serie de tu Samsung

Ahora puedes ejecutar cualquiera de los siguientes comandos para desinstalar las aplicaciones que desees de tu Samsung: AR Doodle : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.ardrawing AR Emoji : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.aremoji AR Emoji Editor : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.aremojieditor AR Emoji Stickers : pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.mimage.avatarstickers AR Zone : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.aremoji Engranaje VR : pm disable-user –user 0 com.samsung.android.hmt.vrsvc Bixby Rutinas : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.routines Bixby Vision : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.visionintelligence Calendario : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.calendar Amigos de Crocro : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.camera.sticker.facearavatar.preload Fuentes (Font Foundation) : pm uninstall -k –user 0 com.monotype.android.font.foundation Galaxy Store : pm uninstall -k –user 0 com.sec.android.app.samsungapps Temas : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.themestore Game Booster : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.game.gametools Game Launcher : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.game.gamehome Game Optimizing Service : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.game.gos My Galaxy : pm uninstall -k –user 0 com.mygalaxy Samsung Free : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.spage Samsung Galaxy Friends : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.mateagent Teclado : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.honeyboard Samsung Kids (instalador) : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.kidsinstaller Samsung Max : pm uninstall -k –user 0 com.opera.max.oem Samsung Notes : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.notes.addons Samsung One : pm uninstall -k –user 0 com.monotype.android.font.samsungone Samsung Pass : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.samsungpass Samsung Voice Input (entrada de voz) : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.svoiceime Samsung Tips : pm uninstall -k –user 0 com.samsung.android.app.tips Servicios de Facebook : pm uninstall -k –user 0 com.facebook.services OneDrive : pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.skydrive Compañero de tu teléfono : pm uninstall -k –user 0 com.microsoft.appmanager Android Auto : pm uninstall -k –user 0 com.google.android.projection.gearhead Device Health Manager : pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.turbo Google Play Music : pm disable-user –user 0 com.google.android.music Google Duo : pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.tachyon Chrome : pm disable-user –user 0 com.google.android.music Gmail : pm uninstall -k –user 0 com.google.android.gm Google Play Services para RA : pm uninstall -k –user 0 com.google.ar.core Google Maps : pm uninstall -k –user 0 com.google.android.apps.maps Speech Services : pm uninstall -k –user 0 com.google.android.tts YouTube : pm uninstall -k –user 0 com.google.android.youtube



¿No ves en esta lista la app que quieres desinstalar? Entonces introduce el comando ‘pm list packages -f‘. Así aparecerá una lista con todas las apps que están instaladas en tu Galaxy. No las verás por sus nombres normales, sino por sus nombres de paquete que empiezan en “com.”.

Si no estás seguro, puedes buscar en Google el nombre de paquete de la app en cuestión y listo. Luego, para desinstalarla, solo debes ejecutar el comando ‘pm uninstall –k ––user 0‘ seguido de un espacio y del nombre de paquete de la app.

¡Ten cuidado con lo que haces! Podrías dañar tu Samsung Galaxy

Controlar tu móvil por ADB de esta manera es bastante seguro en la mayoría de los casos. Sin embargo, si te pones a desinstalar cualquier app o servicio de tu Samsung sin saber qué función cumple en el móvil, podrías terminar dañándolo o dejándolo inútil. Así que investiga bien las aplicaciones que no sabes exactamente lo que hacen antes de eliminarlas.

De todas formas, si llegas a hacer algo mal, no te preocupes porque con solo reestablecer de fábrica tu móvil Samsung el problema se solucionará. Y es que este método realmente no elimina o desinstala las aplicaciones de raíz. En realidad, solo las desactiva y oculta para que no funcionen en tu teléfono, no beban la batería y ocupen la menor cantidad de espacio posible.

Esperamos que este tutorial haya sido para ti de gran utilidad y no dudes en comentarnos cualquier pregunta que tengas al respecto.