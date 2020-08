El Galaxy Unpacked de mediados de año estuvo genial, y Samsung se lució presentando nada menos que 5 dispositivos. Lanzaron los nuevos Galaxy Buds, el Galaxy Watch 3, y hasta el nuevo Galaxy Fold 2, su tercer móviles plegable.

Sin embargo, los protagonistas del evento fueron dos en específico. Por un lado, la esperada renovación de la gama Note, que se dio con el lanzamiento de los Galaxy Note 20. Por otro, Samsung también pegó fuerte en el mercado de tablets, porque presentaron sus Galaxy Tab S7 y S7+, y estas son todas sus características. ¿Nos acompañas a conocerlas?

Todas las especificaciones de las Galaxy Tab S7 y S7+, dos tablets muy similares y una potencia fantástica

La compañía taiwanesa lanzó dos tablets que son muy parecidas entre sí, pero ambas cuentan con un hardware que es lo mejor del mercado. ¿Quieres verlo por ti mismo? Esta es la ficha técnica de las Samsung Galaxy Tab S7 y S7+:

Especificaciones Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Dimensiones y peso 253,8 x 165,3 x 6,3 mm y un peso de 498 gramos (Wi-Fi), 500 gramos (LTE) o 502 gramos (5G). 285 x 185 x 5,7 mm y un peso de 575 gramos. Pantalla 11″ con resolución WQXGA (2560 x 1600), panel IPS, 374 ppi, HDR10+ y 120 Hz. 12,4″ con resolución WQXGA+ (2800 x 1752), panel Super AMOLED, 374 ppi, HDR10+ y 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 865+ con gráfica Adreno 650. Qualcomm Snapdragon 865+ con gráfica Adreno 650. RAM 6 u 8 GB (LPDDR5). 6 u 8 GB (LPDDR5). Almacenamiento 128 o 256 GB, ampliable con microSD hasta 1 TB. 128 o 256 GB, ampliable con microSD hasta 1 TB. Cámara Trasera Doble de 13MP f/2.0 y autoenfoque + ultra gran angular de 5MP f/2.2.

Doble de 13MP f/2.0 y autoenfoque + ultra gran angular de 5MP f/2.2. Cámara Frontal 8 MP f/2.0. 8 MP f/2.0. Conectividad WiFi 6 de doble banda, SIM 5G o 4G (depende del modelo), Bluetooth 5.0, ANT+, sensor de huellas, cuatro altavoces, A-GPS y USB-C. WiFi 6 de doble banda, SIM 5G o 4G (depende del modelo), Bluetooth 5.0, ANT+, sensor de huellas, cuatro altavoces, A-GPS y USB-C. Batería 8000 mAh con carga rápida de 45W. 10090 mAh con carga rápida de 45W. Sistema Operativo

Android 10 con One UI 2.

Android 10 con One UI 2.

Las Galaxy Tab S7 y S7+ tienen un mismo diseño, ambas cuentan con S Pen magnético, pero tienen diferente tamaño

Samsung decidió apostar por terreno seguro al momento de diseñar sus nuevas Galaxy Tab, y la prueba es que son bastante parecidas a la S6. De hecho, en la trasera lo único diferenciador es el grabado vertical que sirve de indicador para saber dónde colocar el S Pen magnético, aunque puedas pegarlo en casi cualquier parte.

La ubicación y distribución del módulo de cámaras es exactamente igual que en la S6, pero en las S7 tiene un pequeño flash LED. El logo de Samsung también se mueve, y su orientación nos indica cómo quiere Samsung que uses sus tablets: en horizontal.

El frontal también es muy similar al modelo anterior, con unos marcos un poco grandes para nuestro gusto. En uno de ellos se ubica la cámara frontal, pero sinceramente echamos en falta un poco de innovación, como usar pantalla perforada. Ambos modelos cuentan con cuatro altavoces AKG con sonido Dolby Atmos.

La trasera y los laterales están fabricados en aluminio, lo que les da un aspecto premium increíble y ayuda a la refrigeración. Sin embargo, recuerda que este material es especialmente delicado, pues quedan marcas de impacto fácilmente.

La Galaxy Tab S7 mide 253,8 x 165,3 x 6,3 mm y parte de los 498 gramos, mientras que la S7+ sube hasta 285 x 185 x 5,7 mm y 575 gramos. ¿Son grandes? Definitivamente sí, y también son un poco pesadas, pero nada molesto.

Las pantallas de las Galaxy Tab S7 y S7+ son prácticamente sus únicas diferencias, pero ambas son geniales

En todos sus dispositivos insignia Samsung nos regala sus mejores pantallas, y con las nuevas Galaxy Tab S7 y S7+ no será la excepción. Ambas son increíbles en este sentido, y es una de las características diferenciadoras entre ambos modelos.

Así, la Galaxy Tab S7 apuesta por una pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución WQXGA (2560×1600). Mientras, la Galaxy Tab S7+ es más grande, al apostar por un panel Super AMOLED de 12,4 pulgadas y resolución WQXGA+ (2.800 x 1.752).

Como verás, ninguna apuesta por una resolución Quad HD+, como sucede con los Galaxy S20, aunque por el tamaño estaría más justificado. Esto puede que no le guste a algunos usuarios, pero a nosotros no nos parece mal.

¿Algo genial que sí tienen ambas? Los paneles de las Galaxy Tab S7 funcionan a una tasa de refresco de 120 Hz, y son compatibles con HDR10+. ¿En qué se traduce esto? Una fluidez y calidad sin igual tanto para editar fotos, como para ver vídeos, y hasta jugar como un profesional.

Samsung equipa sus Galaxy Tab S7 y S7+ con el mejor procesador del mercado, y las dispara hacia la cima del rendimiento

Samsung no pretende guardarse ninguna bala en la recámara en cuestión de rendimiento y equipa a las nuevas Galaxy Tab S7 con un Snapdragon 865+, el mejor procesador de Qualcomm, y del mundo, actualmente.

Con él no habrá aplicación o juego que se resista, y podrá ejecutarlos con una soltura fantástica sin siquiera despeinarse. Aún no tenemos una prueba de rendimiento de las Galaxy Tab S7, pero el SD865+ es capaz de hacer más de 687000 puntos en AnTuTu en el futuro Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Por su parte, el SD865 se mueve alrededor de los 600000 puntos.

Pero la potencia no es algo que depende únicamente del procesador, sino también de la RAM. Samsung equipa sus nuevas tablets con 6 u 8 GB de RAM en formato LPDDR5, lo cual es más que suficiente para cualquier tarea.

En cuanto al almacenamiento, Samsung apuesta por el formato UFS 3.0, y capacidades de 128 o 256 GB. ¿El almacenamiento es ampliable? Sí, puedes añadir una microSD de hasta 1 TB, lo que te dará mucho espacio adicional.

Las Galaxy Tab S7 y S7+ no innovan en sus sensores fotográficos, pero al menos añaden un flash LED

Un apartado que nos decepcionó es el de las cámaras. Es cierto que las tablets se utilizan muy poco para tomar fotografías si las comparas con un móvil, pero pudieron ponerle un poco más de empeño.

Samsung equipa sus Galaxy Tab S7 con las mismas cámaras que la S6. Así, hablamos de una configuración dual con un sensor principal de 13 MP f/2.0 y autoenfoque, además de un gran angular de 5 MP f/2.2. ¿Una diferencia? Las Galaxy Tab S7 ahora tienen flash LED en la trasera.

Con la cámara para selfies, más de lo mismo, ambos modelos cuentan con un sensor de 8 MP con f/2.0 para selfies. Son unas especificaciones que cumplen, pero poco más.

La batería también es diferente, pero ambas Galaxy Tab S7 tienen mucha, y muy buena autonomía

Además de la pantalla y el tamaño, la otra diferencia entre los dos modelos presentados por Samsung es el tamaño de su batería. Así, la Galaxy Tab S7 estándar se anota una batería de 8000 mAh, mientras, la S7+ sube hasta 10090 mAh.

Estas capacidades son bastante buenas, y Samsung promete una autonomía de 14 horas para la S7 y 15 horas para la S7+ en reproducción de vídeos. ¿Y cuándo te quedes sin energía? Pues no te preocupas, porque en poco tiempo pasarás de 0 a 100% gracias a la carga rápida de 45W.

Precio y disponibilidad de las Galaxy Tab S7 y S7+

Además de todo lo anterior, falta decir que las nuevas tablets de Samsung llegan en tres colores diferentes: plata, bronce y negro. Las Galaxy Tab S7 llegarán al mercado el 21 de agosto, y vendrán con diferentes variantes de conectividad.

Así, la S7 tendrá modelo solo WiFi, modelo con WiFi + 4G, y otro con WiFi + 5G. Sin embargo, la S7 solo se queda en dos variantes, el modelo solo WiFi, y el WiFi + 5G. Todavía no sabemos los precios de cada variante, pero sí conocemos el precio de partida general:

Samsung Galaxy Tab S7: desde 699 euros

desde 699 euros Samsung Galaxy Tab S7+: desde 899 euros.

¿Qué te han parecido las nuevas Galaxy Tab S7? ¿Te harás con una cuando salgan?