2022 está a la vuelta de la esquina y todo indica que será un gran año para el sector de los móviles. ¿Por qué lo decimos? Pues porque se van a presentar un montón de flagships de primer nivel. A su vez, parece que los smartphones darán un salto de calidad importante respecto al 2021.

¿Quieres saber más de este tema? Si es así, hoy es tu día de suerte. Aquí vas a conocer 5 móviles de 2022 que ya estamos queriendo ver. A continuación, descubrirás todo lo que se ha filtrado de los buques insignias de las grandes marcas de smartphones. ¡Quédate en la web para que estés al tanto de los planes de Samsung, Xiaomi y Apple para el año que viene!

Samsung cerrará con broche de oro la serie S21 con el Galaxy S21 FE

Después del éxito del Galaxy S20 FE, de seguro que has esperado con ansias otro móvil de gama alta de Samsung con la sigla «FE». Y no es para menos, porque estos smartphones te ofrecen casi todo lo que buscas en los flagships de Samsung por menos de 700 €. La mala noticia es que en 2021 no se lanzó el S21 FE.

Ahora bien, la marca sabe de primera mano que a los fans les encanta esta edición de su buque insignia. Es por eso que (según un tuit del filtrador Jon Prosser) el S21 FE se presentará el 4 de enero.

Al parecer, las características del smartphone de gama alta asequible de Samsung serán estas:

Pantalla AMOLED de 6,4″ a 120 Hz con resolución Full HD+ (2340 × 1080 píxeles).

a 120 Hz con resolución Full HD+ (2340 × 1080 píxeles). Procesador Snapdragon 888 (solo para EE. UU., Corea del Sur y China) o el Exynos 2100 (en la versión global).

(solo para EE. UU., Corea del Sur y China) (en la versión global). 6 u 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno.

y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Cámara trasera triple de 12 MP (principal) + 12 MP (ultra gran angular) + 8 MP (zoom óptico).

(principal) + 12 MP (ultra gran angular) + 8 MP (zoom óptico). Cámara frontal de 32 MP .

. Batería de 4500 mAh con carga rápida de 45 W.

con carga rápida de 45 W. Según SamMombile, el smartphone va a tener Android 12 de serie .

. El diseño del S21 FE será similar al de los S21. El móvil tal vez esté disponible en los colores blanco, verde oliva, lavanda y grafito.

Sobre el papel, el Galaxy S21 FE puede ser un gran bombazo. Lo ideal es que el móvil cueste unos 700 € para que sea uno de los mejores smartphones de gama alta con un precio ajustado que Samsung ha lanzado hasta la fecha.

El OnePlus 10 Pro va a sorprender a más de uno en 2022

Esta marca no pasa por su mejor momento. Pese a que los OnePlus 9 y 9 Pro fueron unos móviles geniales, la empresa ha perdido fans desde que anunció su integración en OPPO. A su vez, OxygenOS 12 ha tenido muchos problemas, por lo que algunas personas han pensado que OxygenOS ha muerto.

Pero la compañía no se va a quedar de brazos cruzados mientras esto pasa. Por eso, la marca pondrá toda la carne en el asador con el OnePlus 10 Pro. Ya se confirmó que este móvil se presentará el 4 de enero en China.

En el vídeo que te dejamos abajo se reveló el aspecto del OnePlus 10 Pro. En el tráiler destaca el nuevo diseño del módulo de cámaras.

Por otra parte, los rumores dicen que las especificaciones del OnePlus 10 Pro serán las siguientes:

Pantalla AMOLED LTPO de 6,7″ a 120 Hz con resolución Quad HD+ y un agujero en la esquina superior izquierda del panel para la cámara frontal.

a 120 Hz con resolución Quad HD+ y un agujero en la esquina superior izquierda del panel para la cámara frontal. Procesador Snapdragon 8 Gen 1. El OnePlus 10 Pro será el primer móvil de la marca con este SoC de Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 1. El OnePlus 10 Pro será el primer móvil de la marca con este SoC de Qualcomm. 8 o 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 o 256 GB de almacenamiento interno.

LPDDR5 y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Cámara trasera triple de 48 MP (principal) + 50 MP (ultra gran angular) + telefoto de 8 MP con zoom óptico de 3x.

(principal) + 50 MP (ultra gran angular) + telefoto de 8 MP con zoom óptico de 3x. Cámara frontal de 32 MP .

. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 80 W y carga inalámbrica de 50 W.

con carga rápida de 80 W y carga inalámbrica de 50 W. Sistema operativo OxygenOS 12 con Android 12.

Con estas características, el móvil ofrecerá un gran rendimiento y muchas mejoras en la cámara frontal y en la batería. Si OxygenOS 12 logra funcionar sin bugs, no hay dudas de que el OnePlus 10 Pro será uno de los grandes rivales de los Xiaomi 12.

Realme GT 2 Pro: el nuevo buque insignia de la empresa viene con todo

El Realme GT 2 Pro será uno de los mejores móviles de la marca en 2022. Este flagship se lanzará en China en los primeros días de enero. Según una filtración de Gizmochina, la ficha técnica del GT 2 Pro será así:

Pantalla AMOLED de 6,7″ a 120 Hz con resolución Quad HD+ (3216 x 1440 píxeles).

a 120 Hz con resolución Quad HD+ (3216 x 1440 píxeles). Procesador Snapdragon 8 Gen 1 .

. 8 o 12 GB de RAM y 128, 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno.

y 128, 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno. Cámara trasera triple con sensor principal de 50 MP + ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de hasta 150 grados + sensor macro de 2 MP.

con sensor principal de + ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de hasta 150 grados + sensor macro de 2 MP. Cámara frontal de 32 MP .

. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 65 W.

con carga rápida de 65 W. Sistema operativo Realme UI 3.0 con Android 12.

El Realme GT 2 Pro llevará su apartado fotográfico al siguiente nivel gracias al ultra angular que montará. Este sensor, según la propia empresa, podrá hacer fotos ojo de pez. Por eso, el buque insignia de Realme será el primer smartphone capaz de tomar este tipo de fotografías.

No obstante, como pasó con el primer Realme GT, el sensor macro del GT 2 Pro será solo relleno. Aun así, es bueno que la marca esté mejorando lo que puede hacer la cámara.

El diseño del Realme GT 2 Pro será hecho por Naoto Fukasawa, el mismo experto que creó el aspecto tan atractivo del Realme GT Master Edition. Este es el motivo por el cual el flagship de 2022 estará disponible en 4 colores muy chulos, los cuales son: blanco papel, negro, cristal y verde claro.

A todo esto súmale que el móvil ofrece lo último de Qualcomm y una gran pantalla. Sin dudas, Realme no para de crecer cada año y 2022 no será la excepción.

El Poco F4 tendrá especificaciones de gama alta a precio de gama media

El Poco F4 seguirá el legado de su antecesor y te dará muy buenas especificaciones sin que te tengas que gastar un pastizal. Al parecer, el nuevo smartphone de la marca se basará en alguno de los próximos Redmi K50 (tal y como ya lo hizo el Poco F3 con el Redmi K40 Pro).

Por ende, puede que el Poco F4 cuente con las siguientes características en caso de que sea la versión global del Redmi K50 Pro:

Pantalla AMOLED de 6,7 ″ a 120 Hz . Si la empresa quiere mejorar al máximo esta especificación, tal vez ofrezca una pantalla a 144 Hz. Pero esto es poco probable y lo más seguro es que sea una característica exclusiva de la versión del Poco F4 para gamers (es decir, del sucesor del Poco F3 GT).

. Si la empresa quiere mejorar al máximo esta especificación, tal vez ofrezca una pantalla a 144 Hz. Pero esto es poco probable y lo más seguro es que sea una característica exclusiva de la versión del Poco F4 para gamers (es decir, del sucesor del Poco F3 GT). Procesador Dimensity 8000 . Este es un SoC de MediaTek que se lanzará pronto. El chip podría ser un Dimensity 9000 más barato y con algunos recortes que se incluya en los móviles potentes con coste económico.

. Este es un SoC de MediaTek que se lanzará pronto. El chip podría ser un Dimensity 9000 más barato y con algunos recortes que se incluya en los móviles potentes con coste económico. Cámara trasera triple con un sensor (posiblemente) de 64 MP . Es así como se lograría una mejora en este apartado respecto al Poco F3.

con un sensor (posiblemente) de . Es así como se lograría una mejora en este apartado respecto al Poco F3. La batería podría rondar los 4500-4700 mAh y contaría con una carga rápida de 33 W.

y contaría con una carga rápida de 33 W. Sistema operativo MIUI 13 con Android 12.

La ficha técnica anterior se basa en las filtraciones de los Redmi K50 en donde se menciona al Poco F4 como una de las variantes globales de estos smartphones. Por otra parte, puede que el móvil de Poco se lance entre febrero y marzo.

Se cumplan o no los rumores, la marca ya ha demostrado todo su potencial en 2021, ¡así que el próximo flagship de Poco de seguro que también será un móvil genial!

Los iPhone 14: Apple no se quedará atrás en 2022

Parece que los iPhone 14 traerán las grandes novedades que queremos ver desde hace tiempo en los móviles de Apple. Y es que los iPhone 14 podrían ofrecer estas características:

Tal vez se quite el notch de la pantalla . Los rumores creen que los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max tendrían un agujero en el panel para la cámara frontal en lugar de una muesca. A su vez, el módulo de las cámaras traseras no va a sobresalir de la parte trasera de los smartphones (algo común en los iPhone desde el iPhone 11).

. Los rumores creen que los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max tendrían un agujero en el panel para la cámara frontal en lugar de una muesca. A su vez, el módulo de las cámaras traseras no va a sobresalir de la parte trasera de los smartphones (algo común en los iPhone desde el iPhone 11). Pantalla AMOLED de 6,1 ″ a 60 Hz para el iPhone 14 normal (una especificación idéntica al panel del iPhone 13). Por su parte, los iPhone 14 Pro tendrían una pantalla AMOLED de 6,7″ a 120 Hz.

normal (una especificación idéntica al panel del iPhone 13). Por su parte, los iPhone 14 Pro tendrían una pantalla AMOLED de 6,7″ a 120 Hz. Procesador A16 Bionic . El SoC se fabricaría en 4 nm con el proceso de TSMC.

. El SoC se fabricaría en 4 nm con el proceso de TSMC. Las cámaras traseras triples de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max incluirán un sensor principal de 48 MP + un ultra gran angular + un sensor macro con zoom periscópico. La cámara podrá grabar vídeos en resolución 8K.

+ un ultra gran angular + un sensor macro con zoom periscópico. La cámara podrá grabar vídeos en resolución 8K. Otras filtraciones apuntan a que los iPhone 14 le dirán «adiós» al cable Lightning y se pasarán al USB-C .

. Y, por último, los móviles puede que ya no tengan bandeja para Dual-SIM y solo incluirían soporte para tarjetas eSIM.

Por ahora, nada más hay datos de los iPhone 14 que no están confirmados. Aun así, todo indica que Apple tendrá lo necesario para competir con los flagship Android de 2022 gracias a las mejoras con las que contarían los iPhone 14.

¡Y esos son los móviles del año que viene que ya deseamos conocer! De todos los smartphones de la lista, ¿cuál piensas que será el más exitoso de 2022? Cuéntanos en los comentarios.