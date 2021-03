Hace unos días se filtraron unos benchmarks que mostraban el rendimiento del próximo gama alta de Realme. Ahora el fabricante asiático acaba de presentar de forma oficial su nuevo buque insignia, y ya te adelantamos que el Realme GT cuenta con todo lo necesario para plantar cara a los rivales de las gamas más premium.

¿Sus principales armas? Un procesador Snapdragon 888 para ofrecer el mejor rendimiento, un diseño atractivo y un precio que, como podrás comprobar más adelante, es de verdadero derribo viendo el hardware que monta el Realme GT.

Diseño del Realme GT

A nivel estético nos encontramos con un diseño atractivo y que recuerda al Reame 7 Pro, especialmente con ese módulo de cámara tan característico. Aunque cuenta con un detalle en cuero que llega hasta la base del teléfono para darle un toque diferenciador.

Otro detalle interesante lo vemos en el frontal, donde la pantalla cobra un gran protagonismo gracias a los marcos minimalistas que integra el dispositivo (el panel ocupa el 97%). Ya que hablamos de la pantalla del Realme GT, decir que la firma ha apostado por una cámara incrustada para no tener que usar el manido notch. Una decisión muy acertada y que aporta a este teléfono un plus de calidad. ¡Ah! Y cuenta con entrada de auriculares gracias a su jack de 3.5 mm.

Sin duda, un terminal que en términos de diseño será el centro de todas las miradas, especialmente con ese tono en amarillo tan particular. Y viendo el hardware que monta este nuevo teléfono Realme, está claro que no te decepcionará en absoluto.

Características del Realme GT

Características Realme GT Dimensiones y peso 158.5 x 73.3 x 8.4 mm. 186 gramos Pantalla 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080) con relación de aspecto 19:9, Super AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz. Cámara perforada en el lateral superior izquierdo. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. RAM 6/8/12 GB tipo LPDDR5. Almacenamiento 128/256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Triple con 64 MP con f/1.8+ Ultra gran angular 8 MP con f/2.3 y 119 grados + lente Macro de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 16 MP con f/2.5 y HDR. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 5G (con todas las bandas que se usan a nivel global), A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, Bluetooth 5, NFC, jack de 3.5 mm, LED de notificaciones y lector de huellas integrado en la pantalla. Batería 4500 mAh con carga rápida de 65W. Sistema operativo Realme UI 2 basada en Android 11

Como habrás podido comprobar en la tabla que encabeza estas líneas, el Realme GT cuenta con potencia más que suficiente para ofrecer un rendimiento a la altura de las expectativas.

Destacar su pantalla, formada por un panel Super AMOLED de 6,43 pulgadas y resolución Full HD+, además de una tasa de refresco de 120 Hz, una característica imprescindible en la gama alta.

Bajo el capó nos encontramos con tres opciones de configuración. El procesador Snapdragon 888 será el encargado de dar vida a este teléfono independientemente de la versión. Pero a esto hay que añadirle tres modelos con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, o 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

No nos podemos olvidar de su apartado fotográfico, ya que es el elemento donde más carencias vemos. No, la cámara del Realme GT no es mala, pero sí que es cierto que en la gama alta encontramos modelos mucho más vitaminados. Aunque en algún apartado tenía que recortar el fabricante para abaratar costes…

De esta manera, su módulo formado por una cámara principal de 64 megapíxeles y apoyada por un gran angular 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles se nos antoja un tanto justa. Respecto a la cámara frontal, sus 16 megapíxeles serán más que suficientes.

Cerramos con la batería del Realme GT, que contará con una pila de 4.500 mAh con carga rápida de 65W. Una cifra que, de momento, apunta alto para ofrecer una autonomía fuera de toda duda.

Disponibilidad y precio del Realme GT

De momento el Realme GT ha sido presentado en China, por lo que habrá que esperar para saber cuánto costará en España. Te dejamos los precios oficiales en el país asiático para que te hagas una idea aproximada.