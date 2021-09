Realme presentó de forma oficial su primera tablet en India: la Realme Pad. Con un objetivo bien en claro, ofrecer una tablet económica, la compañía sorprendió a todos con un diseño que nos recuerda, en cierto modo, al iPad Pro.

En pocas palabras, es una tablet centrada en la reproducción de contenido multimedia. Pues cuenta con una gran pantalla, cuatro altavoces y una enorme batería que le permite estar encendida por muchas horas sin ningún tipo de problema.

Especificaciones técnicas de la Realme Pad

Características Realme Pad Dimensiones y peso 246,1 x 155,9 x 6,9 mm. 440 gramos. Pantalla 10,4″ Full HD+ (2000 X 1200 píxeles) con panel LCD. Procesador Mediatek Helio G80. RAM 3/4 GB. Almacenamiento 32/64 GB con ranura para microSD de hasta 1 TB. Cámara trasera 8 MP. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, SIM 4G y 4 altavoces. Batería 7100 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 11 basado en Realme UI for Pad.

Así luce la primera tablet de Realme

Adentrándose por primera vez en el mundo de las tablets, la compañía china no ha optado por un diseño estilizado que le queda muy bien a la Realme Pad. Eso sí, no han elegido materiales de lujo para el exterior de la tablet, pues el objetivo es claro: ofrecer una tablet económica y con buen rendimiento.

La Realme Pad es una nueva tableta con Android que busca llamar la atención de aquellos consumidores que tienen en mente gastar poco dinero. De igual forma, que sea barata no significa que sea mala, pues sus características la convierten en una interesante opción para ver vídeos, escuchar música, jugar videojuegos y navegar en Internet.

Pantalla y poder de procesamiento

En lo que respecta a la pantalla, la primera tablet de Realme posee un panel LCD de 10,4 pulgadas, el cual es acompañado por una resolución Full HD+ (2000 x 1200 píxeles), o sea, es ideal para disfrutar de contenido multimedia.

En cuanto a su potencia, la Realme Pad posee un procesador Helio G80 de MediaTek, lo cual supone que la tablet está optimizada para correr juegos sin ningún tipo de problema.

A este procesador lo acompañan dos configuraciones de memoria RAM: una de 3 GB y otra de 4 GB. Con respecto al almacenamiento interno, Realme ha optado por 32 y 64 GB, opciones que pueden ampliarse mediante una microSD de hasta 1 TB.

Autonomía por horas gracias a su enorme batería

En cuanto a la autonomía, la primera tablet de Realme incluye una batería de 7100 mAh de capacidad, enorme “bicho” que además cuenta con soporte para carga rápida de 18 W y carga inversa.

Según la información oficial que brindó la compañía china, esta tablet ofrece una autonomía de hasta 12 horas para ver vídeos de forma continua. Por otro lado, si se usa para escuchar música o navegar por Internet, la autonomía asciende a 15 horas.

Precios y fecha de lanzamiento de la Realme Pad

De momento, la tablet Realme Pad solo está a la venta en India, país en donde se puede adquirir en dos colores: oro y gris. Por otro lado, los precios de esta tablet son los siguientes:

Realme Pad de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno (WiFi): 13,999 rupias indias, algo así como unos 161 € al cambio actual.

al cambio actual. Realme Pad de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno (WiFi + 4G): 15,999 rupias indias, unos 183 € al cambio actual.

al cambio actual. Realme Pad de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno (WiFi + 4G): 17,999 rupias indias, algo así como 206 € al cambio actual.

Sin mucho más que añadir, si no quieres esperar a que la Realme Pad llegue a España (aún no hay fecha estimada), te recomendamos hacerte con la Teclast T40 Plus, una tablet que cuesta menos de 200 €.