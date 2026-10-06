Vivo V80 especificaciones y precio oficial

Luego de haber lanzado el Vivo V80 Lite 5G, la marca está de regreso con una propuesta mejorada. Estamos hablando del nuevo Vivo V80, un móvil de gama media-alta que viene con un procesador de Qualcomm de 4 nm, pantalla 1.5K ultrabrillante y una colaboración cinematográfica en la cámara. A continuación, te contamos todos sus detalles y precios.

Especificaciones del Vivo V80

El Vivo V80 trae una pantalla AMOLED de 1.5K con una tasa de refresco ultrafluida de hasta 144 Hz, capaz de alcanzar un brillo máximo de 5000 nits y atenuación extremadamente baja de 1 nit para proteger la vista en entornos oscuros.

En su interior, el corazón de este dispositivo es el procesador Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm, diseñado para proporcionar una experiencia multitarea fluida y un rendimiento eficiente tanto en aplicaciones cotidianas como en herramientas de creación de contenidos. Este viene acompañado de 8 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento.

En el apartado fotográfico, cuenta con óptica optimizada por ZEISS, cámara principal Sony LYTIA 700V de 50 MP con estabilización óptica y un sensor teleobjetivo nocturno de 50 MP con zoom óptico de 3x que facilita la captura de retratos detallados.

Además, puede grabar en tres estilos de vídeo cinemático (Vibrant, Modern Movie y Pastel) con tonos de película y formatos panorámicos en resolución 4K a 60 FPS respaldada por estabilización óptica para asegurar una fluidez impecable y un gran nivel de detalle en cada fotograma.

Para rematar, incorpora una enorme batería de 7200 mAh que ofrece hasta 40 horas de reproducción de vídeo y carga rápida de 90 W que recupera el 50 % de la autonomía en solo 30 minutos.

Ficha técnica del Vivo V80

Características Vivo V80 Dimensiones y peso 157,52 × 74,33 × 7,69 mm y 203 gramos. Pantalla 6,59″ 1.5K (2750 × 1260 píxeles) con panel plano AMOLED, 449 ppi, tasa de refresco de 144 Hz, brillo máximo de hasta 5000 nits, gama de colores DCI-P3 y 1.07 billones de colores. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 con gráfica Adreno 722. RAM 8 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB / 256 GB / 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 50 MP (Sony LYTIA 700V) de 1/1.56″, con f/1.88, tamaño OIS + CIPA 4.5.

Ultra gran angular 8 MP con f/2.2 y campo de visión 110°

Telefoto de 50 MP (Sony IMX882) con f/2.65, OIS, zoom óptico 3x y digital de hasta 100x.

Aro de luz como flash (Aura light), cámaras firmadas por ZEISS y grabación 4K a 60 FPS. Cámara frontal 50 MP (ZEISS Group) con f/2.0, campo de visión de 92° y AF. Conectividad y extras USB-C 2.0, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS, Bluetooth 5.4, OTG, altavoces estéreo, resistencia al agua y polvo IP69 e IP68 y lector de huellas ultrasónico 3D en pantalla. Batería 7200 mAh con carga rápida de 90 W. Sistema operativo Android 17 bajo OriginOS 7. Recomendado: Xiaomi Redmi 17 5G: batería de 7500 mAh y carga un 36% más rápida

Disponibilidad y precios del Vivo V80

El nuevo Vivo V80 ya está disponible en la India y se vende en tres colores (Horizon Blue, Stellar Black y Sunrise Anthem) y tres configuraciones de memoria. De momento, no se ha revelado si llegará a este lado del mundo. Aquí abajo te dejamos sus precios de lanzamiento en el país del sur de Asia:

Vivo V80 (8 GB + 128 GB) : 62999 rupias, unos 580 € al cambio.

: 62999 rupias, unos 580 € al cambio. Vivo V80 (8 GB + 256 GB) : 69999 rupias, unos 650 € al cambio.

: 69999 rupias, unos 650 € al cambio. Vivo V80 (8 GB + 512 GB): 79999 rupias, unos 740 € al cambio.

Y a ti… ¿Te gustaría que el Vivo V80 aterrice en España?