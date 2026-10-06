Luego de haber visto al HONOR Play20A, la marca ahora nos trae el nuevo HONOR Play20C con intención de posicionarlo como una opción económica diferente al resto por la ya vista y pequeña pantalla táctil adicional en su parte trasera.

Este modelo, que llega como la variante global del HONOR X5d, busca ofrecer una experiencia diferente sin elevar demasiado el coste. A continuación, te dejamos todos los detalles.

Características del HONOR Play20C

Características HONOR Play20C Dimensiones y peso 168,3 x 78,5 x 8,72 mm. 214 gramos. Pantalla Principal tipo LCD de 6,78″ HD+ (720 x 1576 píxeles) con brillo pico de 600 nits y tasa de refresco de 90 Hz.

Secundaria tipo LCD de 2,01″ con resolución de 240 x 296 píxeles. Procesador UNISOC T610 con gráfica MaliTM-G52.

Versión 4 +128 GB: UNISOC T615 con gráfica Mali G57. RAM 3 / 4 GB. Almacenamiento 32 / 64 / 128 GB. Cámara trasera 13 MP con apertura de f/2.2 y AF.

Flash LED. Cámara frontal 5 MP con apertura de f/2.0. Conectividad y extras USB-C, WiFi 5, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, certificación IP52 y lector de huellas lateral. Batería 6000 mAh con carga de 15 W. Sistema operativo Android 16 Go.

En su parte frontal, el dispositivo monta una pantalla LCD de 6,78 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de 90 Hz, lo que garantiza una navegación fluida para las tareas del día a día. Sin embargo, el verdadero protagonista es el panel secundario de 2 pulgadas situado en la parte posterior, junto a la cámara principal.

Esta pequeña pantalla resulta muy útil para tomar selfies de mejor calidad usando el sensor trasero, además de mostrar notificaciones o controles de música sin necesidad de encender el display principal.

En el apartado fotográfico, la cámara trasera principal cuenta con una resolución de 50 megapíxeles y enfoque automático, mientras que la cámara frontal es de 5 megapíxeles. El procesador no es el mismo en todas las versiones.

No todas las versiones cuentan con el mismo procesador

Es importante señalar una particularidad en su rendimiento: la versión con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento incorpora un procesador Unisoc T615, mientras que las demás configuraciones utilizan el chip Unisoc T610. Esta diferencia busca ofrecer un poco más de potencia a quienes optan por mayor espacio de guardado.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes gracias a una batería de 6000 mAh, aunque su carga de 15 W resulta algo lenta para un acumulador de esta capacidad. El software corre bajo Android 16 en su edición Go, optimizada para funcionar bien en equipos de gama de entrada.

Disponibilidad y precio del HONOR Play20C

En cuanto a su disponibilidad, el HONOR Play20C ya aparece en la web global de la marca y se lanzó en Nigeria en colores Verde Bosque, Negro Medianoche y un llamativo Oro Amanecer. Su precio de partida para la versión de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento es de aproximadamente 113 dólares (unos 100 euros al cambio).

Hasta el momento, habrá que esperar a que el móvil llegue al resto del mercado, especialmente Europa, para conocer la totalidad de sus precios dependiendo de la versión a elegir.