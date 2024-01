Los suscriptores de Netflix tuvieron una grata sorpresa en Halloween de 2023, cuando a su catálogo de juegos se añadió el aclamado roguelike Dead Cells. El juego metroidvania se considera uno de los juegos más difíciles en iOS y en Android, por lo que para los amantes de los desafíos resulta una opción imperdible.

Haciendo un repaso rápido, Dead Cells es un juego roguelike en donde exploras calabozos y luchas contra enemigos, todo en un diseño 2D que presenta mundos lineales. Aunque se lee simple, sí que puede ponerte a sudar, pues tus oponentes no son compasivos, y tendrás que ingeniártelas con una buena estrategia y reflejos superpoderosos para salir victorioso.

Como todo juego que se enorgullece de un nivel de dificultad desafiante, te pone en apuros al morir. Y es que cuando pierdes, no solo lo haces moralmente, sino que atrás quedará todo tu progreso y oro acumulado. Empezarás de cero, habiendo aprendido una lección que es mejor no olvidar.

Los mejores juegos parecidos a Dead Cells para Android

Si te corre la vena masoquista, aquí podrás descubrir otros juegos parecidos a Dead Cells, en caso de que quieras probar las aguas en títulos con premisas diferentes, pero que mantienen el espíritu de la dificultad y el roguelike por todo lo alto. Ten en cuenta que en la lista hay juegos que son gratis y otros que, para poder jugarlos, deberás comprarlos primero.

Castlevania: Symphony of the Night, un clásico entre clásicos que no te defraudará

Tanto si ya has jugado antes o no Castlevania, el juego de Konami está disponible desde la Play Store por tan solo 3,49 euros. Castlevania: SotN contiene la historia original de la saga, con una que otra mejora para adaptarse a los nuevos tiempos y brindar una jugabilidad amigable.

Similar a Dead Cells, tienes la misión de explorar el castillo de Drácula, atrapado en una historia cuyos misterios irás resolviendo mientras avances. Por supuesto, no van a faltar los enemigos, muy alegóricos al tema de terror: esqueletos, vampiros y monstruos infernales que se interpondrán en tu camino. La ventaja que tiene, es que puedes ir guardando tu progreso en ciertos puntos, de modo que si pierdes, no tendrás que empezarlo todo de nuevo y mantendrás la evolución de tu personaje.

Bloodstained: Ritual of the Night, el juego de consola con toda la experiencia metroidvania ahora para Android

Otro título dentro de la lista de los mejores metroidvania es Bloodstained, el cual llega a Android luego de pasar por múltiples consolas de videojuegos. En este juego eres Miriam, una huérfana maldecida por un alquimista y cuyo cuerpo está destinado a convertirse en cristal. Para luchar contra el destino, tendrás que enfrentarte a múltiples enemigos dentro de un castillo.

El juego completo vale 9,99 euros, y con él tendrás el desafío de luchar contra más de 120 enemigos, cuyas habilidades serán tuyas, una vez los derrotes. También están disponibles una gran variedad de armas (107 en total) y combos al mezclar las armas con las habilidades.

Si en algo se diferencia de Dead Cells, es más que nada por su diseño, pues luce menos clásico y se acerca a lo moderno sin perder la esencia de los mapas de desplazamiento lateral en 2D. Además, puedes modificar la apariencia de tu personaje entre las mejoras que recibes.

Terraria, el juego de mundo abierto con varios elementos metroidvania

Aunque Terraria no es en esencia el mismo estilo que Dead Cells, tiene elementos que lo hacen familiar al género. De hecho, es una buena elección si buscas algo diferente con remembranzas del metroidvania más querido. Al ser un mundo abierto, las posibilidades son amplias, y entre ellas está el de subir la dificultad del juego derrotando a los jefes que existen.

También podrás crear una gran selección de armas, compartir la experiencia con hasta 8 jugadores a la vez, al igual que experimentar eventos limitados de diferentes temáticas. Si quieres un “de todo hay un poco”, esta puede ser una buena elección. Terraria está disponible en la Play Store por tan solo 5,49 euros.

Vampire Survivors, un título famoso y desafiante que te ayudará a variar el repertorio

Por ser catalogado como uno de los juegos más adictivos en Steam, no solo por su simplicidad, sino por la retahíla de desafíos que presenta, Vampire Survivors no tardó mucho en llegar a Android. Ahora que está disponible para los móviles (y lo que es mejor, gratis), puedes tomarlo como una alternativa a Dead Cells, con sus propias variaciones que te aportarán un aire diferente.

Seguro ya has escuchado de este título, pero de todas formas lo repasaremos brevemente. En Vampire Survivors, te enfrentarás a hordas interminables de monstruos en un escenario que no es lineal, pero tampoco en 3D. Tu meta es matar todas las criaturas malvadas que puedas para luego canjear tus recompensas por mejoras que te ayuden a avanzar entre mundos y enemigos.

Pascal’s Wager, una aventura 3D con aire a lo Dark Souls

Sin perder el aire vampírico y de terror, en donde los desafíos no son algo que se deba tomar a la ligera, Pascal’s Wager ofrece, a su vez, un aire diferente al tener un diseño 3D junto a un ambiente que lo hace parecer más del estilo Dark Souls. De todas formas, los tintes a Dead Cells están allí más que nada en su jugabilidad, haciéndole frente a enemigos difíciles con la posibilidad de ir desbloqueando diferentes armas y mejoras si logras derrotarlos.

La cuestión es que para alcanzar esto, no es cuestión de entrar al campo de batalla y lanzar técnicas sin pensar. Todo lo contrario, la estrategia es vital, y de ella depende que avances o, de lo contrario, que seas humillado incontables veces. El juego vale 5,49 euros.

Grimvalor, una opción con menos dificultad, pero igual de atrayente

Si quieres relajarte un poco con un juego parecido a Dead Cells, pero menos difícil, entonces Grimvalor puede ser una buena opción. Fue galardonado como mejor juego Indie en 2019, y esto se debe a su jugabilidad amigable, dentro de un ambiente interesante cuya historia te hará querer saber más.

Este juego gratis estilo Hack and Slash te pone de frente a desafíos que exigen menos razonamiento que otros títulos similares. Esto no significa que debas confiarte del todo, pues sus enemigos vienen con una dosis de movimientos capaces de dejarte en el sitio si no pones atención a lo que haces.

Cultist Simulator, un juego con rutas que nunca serán iguales

Ahora bien, si de verdad quieres salirte del margen de Dead Cells, puedes probar Cultist Simulator. Este juego se diferencia por ser, básicamente, un juego de cartas, y, sin embargo, también existen semejanzas. Una de ellas es que sigue el mismo estilo roguelike, en donde la estrategia importa, y si pierdes, inicias de nuevo desde el comienzo con la enseñanza de qué hacer para la próxima.

El aire diferente proviene también de su temática, en donde no eres el bueno. Todo lo contrario. Serás el líder de un culto con la única meta de obtener conocimientos cada vez más oscuros. Puedes consumir a tus seguidores, acabar con tus enemigos, e incluso contactar con entidades salidas del mundo de Lovecraft para llegar a un final que siempre será diferente a los otros. El juego vale 6,99 euros.

La Play Store está repleta de opciones para variar un poco del estilo de Dead Cells. Basta con que elijas uno o varios de estos títulos para entretenerte con otras temáticas, sin perder la magia de los desafíos, el trazo de estrategias y una temática oscura.

¿Cuál de estos juegos probarías?