Si te gustan los retos y los juegos que te ponen a prueba, entonces te encantará esta lista que hemos preparado. A continuación, descubrirás los 10 juegos más difíciles para Android que te pondrán a sudar y puede que no los superes nunca. Estos juegos son tan desafiantes que te generarán frustación y quizás hasta te hagan llorar, pero también te darán una gran satisfacción cuando logres superarlos.

Así que, sin más preámbulos, acompáñanos a ver cuáles son los juegos más difíciles para Android actualmente. Ten en cuenta que no los hemos ordenado de ninguna forma en particular, pero si ya los has jugado, puedes ordenarlos de mejor a peor en los comentarios.

Dead Cells: un metroidvania buenísimo, pero difícil

Dead Cells es un juego de acción y exploración al estilo metroidvania donde podrás explorar mazmorras llenas de secretos y enemigos. Te enamorará su genial apartado gráfico 2D, su jugabilidad fluida y su variedad de armas y habilidades. Sin embargo, también te frustrará porque cada vez que mueres pierdes todo tu progreso y tienes que empezar de nuevo desde el principio. Además, el juego es muy exigente con tus reflejos y tu estrategia, ya que los enemigos son implacables y los jefes son enormes y poderosos. Si te gustan los juegos de este género, Dead Cells es una joya que no puedes perderte.

Pascal’s Wager: el Dark Souls para móviles

Pascal’s Wager es un juego de rol y acción inspirado en la saga Dark Souls, una de las más difíciles y aclamadas de la historia. El juego te pone en la piel de un guerrero que debe enfrentarse a un mundo oscuro y hostil, lleno de criaturas terroríficas y peligrosas. El juego tiene un sistema de combate profundo y realista, que requiere de mucha precisión y paciencia. Cada golpe cuenta, y cada error puede ser fatal. El juego también tiene una atmósfera envolvente y una historia intrigante, que te hará querer seguir adelante a pesar de las dificultades.

Getting Over It: el juego de escalar una montaña más difícil del mundo

Getting Over It es un juego que solo tiene un objetivo: escalar una montaña con un martillo. Pero no es una montaña cualquiera, sino una montaña hecha de objetos absurdos y aleatorios, como barriles, rocas, tuberías y hasta serpientes. El juego tiene una mecánica muy simple, pero muy difícil de dominar: solo puedes mover el martillo con el dedo, y debes usarlo para impulsarte y agarrarte a los objetos.

El problema es que el martillo es muy pesado e inestable, y cualquier movimiento en falso puede hacerte caer al vacío y perder todo tu avance. Es un juego tan frustrante que incluso tiene una voz en off que te habla y se burla de ti mientras juegas. Solo apto para masoquistas.

Geometry Dash: el juego rítmico que puede volverte loco

Geometry Dash es un juego de plataformas rítmico que consiste en controlar un cuadrado que se desplaza por una pista llena de obstáculos geométricos. El juego tiene una estética colorida y una música electrónica pegadiza, pero no te dejes engañar por su apariencia: el juego es extremadamente difícil. Los obstáculos son muy variados y requieren de mucha coordinación y memoria: hay saltos, pinchos, portales, gravedad invertida, etc.

Además, el juego no tiene checkpoints ni pausas: si fallas una vez, tienes que empezar desde el principio. El juego tiene más de 20 niveles oficiales y miles de niveles creados por la comunidad, cada uno más difícil que el anterior.

Brotato: un shooter de partidas cortas, pero frenéticas

Brotato es juego muy similar a Vampire Survivors con partidas rápidas y frenéticas. El juego tiene un estilo caricaturesco y humorístico, y te permite elegir entre varios personajes con armas y habilidades diferentes. El objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible a las oleadas de enemigos que te atacan desde todas las direcciones. El juego tiene un nivel de dificultad muy alto, ya que los enemigos son muy numerosos y variados. Además, el juego tiene un sistema de progresión que hace que cada partida sea diferente.

Touhou Madouroku: el bullet hell japonés que te destrozará

Touhou Madouroku es un juego de disparos inspirado en la famosa saga Touhou Project. En este juego tendrás que controlar a una nave y enfrentarte a hordas de enemigos y jefes que llenarán la pantalla de balas de todos los colores y formas. Tendrás que esquivarlas con precisión milimétrica y aprovechar tus habilidades especiales para sobrevivir. Si te gustan los juegos de disparos desafiantes, Touhou Madouroku es una excelente opción.

Duet: controlar dos cosas a la vez es dificilísimo

Duet es un juego de habilidad y reflejos en el que tendrás que controlar dos esferas que giran alrededor de un eje central. Tu objetivo es evitar que las esferas choquen con los obstáculos que aparecen en el camino, lo cual requiere una gran coordinación y concentración. El juego tiene un diseño minimalista y una banda sonora envolvente que te sumergen en la experiencia. Además, el juego tiene una narrativa que te acompaña a lo largo de los ocho capítulos que componen el modo historia, cada uno con su propia temática y dificultad.

Juego Duro de Matemáticas – Ha: no hay nada más difícil que las matemáticas

Tras el nombre genérico «Juego Duro de Matemáticas – Ha» se esconde un juego educativo muy difícil que te reta a resolver operaciones matemáticas simples pero con un giro: tienes que hacerlo en el menor tiempo posible y sin cometer errores. A medida que avanzas, las operaciones se vuelven más complejas y el tiempo se reduce, lo que aumenta la presión y el estrés. Hay un total de 120 niveles para entretenerte un buen rato.

Super Meat Boy: un juego de plataformas durísimo

Super Meat Boy es un clásico de los juegos de plataformas que se caracteriza por su alta dificultad y su humor negro. En este juego controlas a Meat Boy, un trozo de carne que debe rescatar a su novia Bandage Girl de las garras del malvado Dr. Fetus. Para ello tendrás que superar más de 300 niveles llenos de trampas mortales, enemigos peligrosos y saltos imposibles. El juego tiene un estilo retro y una jugabilidad fluida y precisa que te enganchará desde el primer momento.

Super Hexagon: tan adictivo como difícil

Super Hexagon es un juego de habilidad y reflejos en el que tendrás que mover un pequeño triángulo alrededor de un hexágono central mientras evitas los muros que se acercan desde los bordes. Es muy simple pero también muy adictivo, ya que te reta a superar tu propio récord y a durar más tiempo en el hexágono. Super Hexagon es un juego que te pondrá los nervios de punta.

Coméntanos… ¿cuál es tu juego favorito de la lista?