Eurovision Sport llega a España: nueva app para ver deportes gratis

Decir que no hay forma de ver deportes online sería mentir. Existen mil formas, muchas de ellas son legales, y otras no tanto. Desde fútbol, natación, tenis, baloncesto, golf, etc. Es posible disfrutar de los partidos en vivo y directo sin mucho apuro y desde tu conexión a Internet. Esto permite llevar a cualquier pantalla tus deportes favoritos. LaLiga+ es una de las opciones más populares, y ahora otra plataforma oficial se une a la lista, directamente desde la Unión Europea de Radiodifusión.

Eurovision Sport es una nueva app para ver contenido deportivo en streaming gratis, que recopila una gran cantidad de deportes olímpicos, para asegurar miles de horas de transmisión en vivo. La intención es la de emplear esta plataforma con tal de complementar lo que los medios deportivos públicos de cada país transmiten por su cuenta.

Eurovision Sport: una app gratis para ver deportes en streaming

La iniciativa por parte de la UER es bastante interesante, pues trata de darle un nuevo enfoque a las plataformas de streaming deportivo. En este sentido, tienen el deseo de que el contenido reproducido cumpla con lo necesario para que exista verdadera igualdad de género. De modo que podrás ver campeonatos mundiales de Europa y también los nacionales en los deportes con equipos o participantes femeninos y masculinos.

Las primeras semanas tras el lanzamiento de la aplicación estarán llenas de campeonatos que ya empezaron o comenzarán en las próximas fechas. Entre ellos: el Campeonato Mundial de Natación, el Campeonato Mundial de la Unión Internacional de Biatlón y el Campeonato Mundial de Atletismo.

Cabe especificar que, por el momento, Eurivision Sport posee derechos de hasta 14 deportes con 28 federaciones deportivas internacionales involucradas en el acuerdo. Actualmente, se encuentra disponible para ver en streaming deportes como atletismo, natación, biatlón, gimnasia, esquí, piragüismo y vela.

Como era de esperarse, esta aplicación se encuentra disponible tanto para Android como iOS. La creación de tu cuenta en esta plataforma es gratis, siendo inglés el idioma predominante. En la app para móviles también están añadidos el español, el francés y el alemán.

De modo que lo único que necesitas para poder ver deportes en Eurovision Sport es una buena conexión a Internet. Con tener una velocidad mínima de 3 Mbps, podrás ver la transmisión en calidad de resolución estándar. Para las transmisiones en HD, es necesario tener una velocidad de 5 Mbps en adelante.