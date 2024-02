Cómo conseguir una evolución de las cartas gratis en Clash Royale

¡El amor ha llegado a Clash Royale! Intentando recuperar la gran cantidad de jugadores que han decidido abandonar este popular videojuego, los de Supercell han decidido regalar una carta evolucionada. Con motivo del Día de San Valentín, cualquier jugador podrá obtener una evolución de forma gratuita para siempre.

Si siempre has tenido ganas de incluir una de las cartas evolucionadas en tu mazo, pero no pudiste obtener fragmentos de evolución, ya no necesitarás gastar dinero para poder hacerte con una de ellas.

Siguiendo todos los pasos que vamos a mostrarte aquí, podrás obtener una carta evolucionada para arrasar en los distintos modos de juego que ofrece Clash Royale. Eso sí, deberás estar muy atento, pues la reclamación de esta carta deberá efectuarse entre el 14 y el 29 de febrero de 2024.

¿Cómo conseguir una carta evolucionada de forma gratis en Clash Royale?

Antes de que te mostremos los pasos que deberás llevar a cabo, es necesario mencionar que no todas las cartas evolucionadas están disponibles para ser reclamadas de forma gratuita. Así mismo, solo se podrá conseguir una sola carta evolucionada, la cual deberá elegirse entre estas opciones:

Esqueletos evolucionados.

Murciélagos evolucionados.

Caballero evolucionado.

Bárbaros evolucionados.

Mortero evolucionado.

Gigante noble evolucionado.

Lanzafuegos evolucionada.

Reclutas evolucionados.

En otras palabras, las últimas cartas que recibieron su respectiva evolución, como por ejemplo la Valquiria o el Espíritu de hielo, quedan fuera del evento de San Valentín de Clash Royale.

Sin más preámbulos, a continuación te dejamos el tutorial que te explicará paso a paso cómo reclamar tu carta evolucionada gratis:

Abre el juego Clash Royale desde tu móvil. Una vez dentro del mismo, pincha en el icono con forma de fragmento de evolución que aparece arriba a la derecha de la pantalla.

desde tu móvil. Una vez dentro del mismo, que aparece arriba a la derecha de la pantalla. Presiona sobre el botón de color rojo que dice “¡Vale!” (GO!).

Desplaza la carta hacia la izquierda para elegir la que deseas reclamar.

para elegir la que deseas reclamar. Una vez elegida la carta, pincha en “Match”.

Por último, deberás esperar hasta el 14 de febrero para reclamar la carta en cuestión.

Cabe mencionar que Clash Royale te permite cambiar la elección de la carta evolucionada, siempre y cuando lo hagas antes del 14 de febrero. Por otro lado, es necesario remarcar que hay usuarios que están teniendo problemas al momento de elegir su carta ideal.

Si tú también estás teniendo inconvenientes para reclamar la carta evolucionada, ¡no desesperes! Cambiando el idioma del juego al inglés, podrás obtener tu carta evolucionada sin mayores problemas.