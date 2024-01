Los 5 mejores mazos con la Valquiria evolucionada para Clash Royale

¿Te has aburrido de las cartas evolucionadas que han llegado a Clash Royale? Pues si no has podido encontrarle utilidad al Caballero evolucionado, las Arqueras evolucionadas o el Espíritu de hielo evolucionado, Supercell ha decidido evolucionar a la primera carta especial, ¿cuál? Ni más ni menos que la querida Valquiria.

Con la Valquiria evolucionada muchos serán los jugadores que intenten darle una “vuelta de tuerca” a la meta que se ha impuesto a lo largo de los últimos meses, pues esta carta incluye varias mejoras que la hacen sumamente poderosa.

Básicamente, cuando la Valquiria logra evolucionar dentro de la arena, activa un tornado que atrae a todas las cartas hacia ella, permitiéndole alejarlas de las Torres aliadas, como así también causándoles daño (es como una carta con hechizo incluida).

Si bien usarla no representa ningún tipo de complejidad, es necesario combinarla con varios mazos para sacarle el máximo provecho. Para que no tengas que perder tu tiempo buscando en Internet, aquí te mostraremos los 5 mejores mazos con la evolución de la Valquiria, ¡no te los puedes perder!

Los mejores mazos con la Valquiria evolucionada para Clash Royale

Antes de que te mostremos los mazos, es necesario recordarte que esta carta solo evoluciona si se la consigue ciclar dos veces. Una vez que la hayas desplegado en dos ocasiones dentro de la arena, podrás utilizar la llamativa evolución de la Valquiria.

Mazo 1 – Ciclo veloz de Valky

Valquiria (evolucionada).

Montapuercos.

Terremoto.

Lanzafuegos.

Duendes.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Torre Tesla.

Consumo promedio de elixir: 2.9 unidades.

Mazo 2 – Elixir destrozador

Valquiria (evolucionada).

Gólem.

Principito.

Curandera guerrera.

Dragón eléctrico.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Recolector de elixir.

Consumo promedio de elixir: 4.4 unidades.

Mazo 3 – Win condition 2024

Valquiria (evolucionada).

Montapuercos.

Terremoto.

Lanzafuegos.

Duendes.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Torre bombardera.

Consumo promedio de elixir: 2.9 unidades.

Mazo 4 – Valky salvadora

Valquiria (evolucionada).

Cementerio.

Principito.

Bebé dragón.

Veneno.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Lápida.

Consumo promedio de elixir: 3.5 unidades.

Mazo 5 – Electricidad evolutiva

Valquiria (evolucionada).

Gigante eléctrico.

Principito.

Lanzarrocas.

Rayo.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Cañón.

Consumo promedio de elixir: 4.1 unidades.

Sin más nada que añadir al respecto, aprovechamos la ocasión para recordarte que ya está disponible el Desafío del Lanzamiento del cañonero en Clash Royale, ¡evento que no debes dejar pasar!