Hay muchos navegadores web entre los que elegir, aunque haya dos o tres opciones más populares. Cada uno con sus características propias y adicionales, pero que al final ofrecen la misma utilidad. Si uno de tus favoritos es Chrome, pero no te agrada que sea propiedad de Google, debes elegir Ungoogled Chromium.

Este programa combina ambos factores para crear un navegador bien desarrollado, con multitud de funciones y muy ligero. Google Chrome es, sin duda, uno de las mejores opciones para navegar por internet, pero esta reciente opción ofrece más simpleza y va directa al grano.

Un Google Chrome sin la dependencia de Google

Como su propio nombre indica, es un navegador basado en Chromium, por lo que el navegador es totalmente de código abierto. Es la base de la mayoría de navegadores, cuyas empresas mantienen esta base y le añades funciones propias de cada una. Por lo tanto, trabaja con Kiwi Browser, Google Chrome, Vivaldi, Microsoft Edge, entre otros.

Es un navegador que pretende ser más ligero y con menos características añadidas que Chrome. No obstante, guarda algunas funciones extra que se pueden activar a posteriori, ya que no están disponibles de forma predeterminada.

Además, otro de los pilares es que no depende de los servidores de Google ni necesita de los Servicios de Google para funcionar. Esto es importante si no te agrada la idea de que la compañía posea información personal y pueda gestionarla a su antojo, por lo que en Ungoogled Chromium no tendrás ese problema.

Aun así, todo lo demás se mantiene en el navegador. A pesar del aislamiento de Google, conserva toda la interfaz y los menús de Chrome, tanto en su versión para ordenador como para los dispositivos móviles.

Cómo descargar el APK de Ungoogled Chromium

Este interesante navegador funciona de manera similar al resto de la competencia, ya que es totalmente gratuito para descargar. Cuenta con una versión para ordenadores y otra adaptada para dispositivos móviles. Y por supuesto el sistema Android no iba a faltar.

Sirve para cualquier fabricante, incluso para los móviles de Huawei, ya que no es necesario tener Google Chrome instalado ni tampoco hacen falta los Servicios de Google. El único requisito es que tu terminal debe tener Android 5.0 Lollipop como mínimo.

Por desgracia, no hay un sitio oficial para descargarlo, por lo que el único lugar fiable para hacerlo es desde GitHub. En este repositorio vas a encontrar la última versión de Ungoogled Chromium para PC y la última versión del navegador para Android.