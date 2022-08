TikTok no es una aplicación carente de funciones ni mucho menos. Te permite hacer muchísimas cosas geniales, como activar el modo despejado, subir historias, pasar los vídeos con la voz, etc. Sin embargo, sería genial tener mucho más control sobre lo que puedes hacer o no en TikTok. Por suerte, existe una aplicación que te deja hacer justamente eso: modificar la app de TikTok como tú quieras. Se trata de TikTok Plugin y aquí te explicaremos todo lo que debes saber sobre ella.

¿Qué es TikTok Plugin y para qué sirve?

TikTok Plugin suele ser conocida en Internet como un MOD de TikTok, pero eso no es del todo correcto. Como bien dice su nombre, TikTok Plugin es un «plugin» o complemento de la app oficial de TikTok que permite añadirle o quitarle funciones sin tener que alterar el código de la aplicación. Por tanto, técnicamente no es un MOD, pero sí que te deja modificar TikTok.

En otras palabras, TikTok Plugin es una app con la que podrás cambiar algunas cosas que no te gustan de TikTok y agregar otras para mejorar la experiencia en esta red social. La particularidad de este complemento es que solo es compatible con versiones específicas de TikTok, entres las cuales no se incluyen las oficiales que se descargan de Google Play Store. Solo sirve con TikTokMod de TikTok Mod Cloud.

Cómo descargar el APK de TikTok Plugin y cómo usarlo en Android

Puedes descargar la última versión disponible de TikTok Plugin en el canal oficial de Telegram de TikTok Mod Cloud con este enlace:

Descargar | APK de TikTok Plugin

En el canal, busca la versión más reciente de TikTok Plugin y presiona en «Download link». Esto te llevará a una página web donde debes esperar a que un botón verde aparezca para ir al enlace descarga. Seguidamente, pulsa en > Download for > Or via browser para terminar de descargar el APK. Ahora bien, para instalarlo y usarlo tendrás que seguir estos pasos:

Antes de siquiera instalar TikTok Plugin en tu Android, debes instalar un MOD de TikTok compatible con él . El mejor es el que ofrece el canal de Telegram de TikTok Mod Cloud. Se descarga de la misma forma que descargaste TikTok Plugin. También puedes usar este MOD de TikTok de GitHub.

. El mejor es el que ofrece el canal de Telegram de TikTok Mod Cloud. Se descarga de la misma forma que descargaste TikTok Plugin. También puedes usar este MOD de TikTok de GitHub. Ahora, instala tanto TikTok Plugin como el MOD de TikTok siguiendo este tutorial para instalar un archivo APK en Android.

siguiendo este tutorial para instalar un archivo APK en Android. Finalmente, abre TikTok Plugin y comienza a modificar la app de TikTok como quieras. Para ello, solo tienes que pulsar la opción que quieres cambiar, cambiarla y tocar en Aceptar para guardar el cambio. Automáticamente, la app de TikTok se modificará sin tener que reiniciarla.

¡Así de sencillo es usar TikTok Plugin! Como verás, no tiene nada de complicado usar TikTok Plugin en tu Android. Ahora, veamos qué tan útil es en el siguiente apartado.

Qué puede hacer TikTok Plugin: todas las funciones que ofrece

TikTok Plugin constantemente se actualiza para añadir nuevas funciones, pero al momento de escribir este artículo, estas son todas las que ofrece:

Cambio de región : te permite elegir de qué país quieres que el algoritmo de TikTok te recomiende más contenido. Eso sí, hay algunas regiones que hacen que la app se rompa por error de conexión, debido a las limitaciones geográficas que TikTok impone.

: te permite elegir de qué país quieres que el algoritmo de TikTok te recomiende más contenido. Eso sí, hay algunas regiones que hacen que la app se rompa por error de conexión, debido a las limitaciones geográficas que TikTok impone. Forzar modo de región : sirve para obligar a TikTok a solo mostrarte contenido del país que elijas. Esto bloqueará gran parte del contenido de la plataforma.

: sirve para obligar a TikTok a solo mostrarte contenido del país que elijas. Esto bloqueará gran parte del contenido de la plataforma. Eliminación de la marca de agua de los vídeos y GIFs descargados de TikTok : cuando descargas o compartes un contenido de TikTok, la app le pone su logotipo y el nombre de usuario que creó el vídeo. Esta función permite que puedas descargar o compartir cualquier vídeo o GIFs de TikTok sin marcas de ningún tipo en su formato original.

: cuando descargas o compartes un contenido de TikTok, la app le pone su logotipo y el nombre de usuario que creó el vídeo. Esta función permite que puedas descargar o compartir cualquier vídeo o GIFs de TikTok sin marcas de ningún tipo en su formato original. Posibilidad de guardar vídeos de TikTok sin sonido : hace posible descargar y guardar los vídeos de TikTok silenciados.

: hace posible descargar y guardar los vídeos de TikTok silenciados. Eliminación de los anuncios y tendencias en la sección «Para ti» de TikTok : te quitará todos los banners de anuncios y publicaciones promocionadas de la sección «Para ti» de la app. Además, tendrás la opción de ocultar también las tendencias que no te interesan.

: te quitará todos los banners de anuncios y publicaciones promocionadas de la sección «Para ti» de la app. Además, tendrás la opción de ocultar también las tendencias que no te interesan. Posibilidad de omitir los ajustes de privacidad para la función Dúo y Unir de TikTok .

. Mayor control de la reproducción de los vídeos de TikTok : permite saltar a cualquier parte de un vídeo, así como avanzar o retroceder a tu antojo. Podrás ver una barra de progreso en todos los vídeos.

: permite saltar a cualquier parte de un vídeo, así como avanzar o retroceder a tu antojo. Podrás ver una barra de progreso en todos los vídeos. Cambia la velocidad de reproducción de los vídeos de TikTok : te deja hacer que los vídeos de TikTok se reproduzcan más lento o rápido con 9 opciones de velocidad.

: te deja hacer que los vídeos de TikTok se reproduzcan más lento o rápido con 9 opciones de velocidad. Detiene la reproducción de vídeos en bucle : si quieres que cuando termine un vídeo de TikTok empiece otro, TikTok Plugin puede desactivar la opción que los reproduce en bucle para lograrlo.

: si quieres que cuando termine un vídeo de TikTok empiece otro, TikTok Plugin puede desactivar la opción que los reproduce en bucle para lograrlo. Quita los subtítulos de los vídeos de TikTok : puedes hacer que TikTok no muestre subtítulos en ninguna publicación.

: puedes hacer que TikTok no muestre subtítulos en ninguna publicación. Oculta los directos de TikTok : si no te gustan los directos de TikTok, esta opción es para ti porque los elimina por completo de la aplicación.

: si no te gustan los directos de TikTok, esta opción es para ti porque los elimina por completo de la aplicación. Eliminación de los vídeos de larga duración de TikTok : este plugin puede quitar de la red social los vídeos que sean muy largos para ti. Puedes establecer la duración máxima de los vídeos que quieres ver en un rango entre 10 segundos y 120 segundos. Esto es muy útil para reducir el consumo de datos al usar TikTok.

: este plugin puede quitar de la red social los vídeos que sean muy largos para ti. Puedes establecer la duración máxima de los vídeos que quieres ver en un rango entre 10 segundos y 120 segundos. Esto es muy útil para reducir el consumo de datos al usar TikTok. Bloquea automáticamente los vídeos de TikTok que tienen cosas que no te gustan : puedes definir una lista de palabras censuradas, de tal modo que cuando la app detecte una palabra censurada en la descripción de algún vídeo de TikTok, lo ocultará para que no lo veas.

: puedes definir una lista de palabras censuradas, de tal modo que cuando la app detecte una palabra censurada en la descripción de algún vídeo de TikTok, lo ocultará para que no lo veas. Personalización de la fuente e interfaz de TikTok : si bien todavía no es posible activar un modo oscuro en TikTok, estas opciones te permitirán añadir más color a tu app de TikTok e incluso ponerle el tipo de letra que más te guste.

: si bien todavía no es posible activar un modo oscuro en TikTok, estas opciones te permitirán añadir más color a tu app de TikTok e incluso ponerle el tipo de letra que más te guste. Elección de la ruta de descarga de los vídeos y GIFs: podrás decidir dónde quieres que se guarden los vídeos que descargas de TikTok.

Si quieres realizar alguna de las funciones anteriores, TikTok Plugin te resultará muy útil.

¿Es seguro usar TikTok Plugin en Android?

TikTok Plugin en sí no tiene nada de malo ni es ilegal. Lo que es sancionable por parte de TikTok es el uso de las aplicaciones MOD de TikTok que son necesarias para usar este plugin. Así que, en última instancia, pueden suspender tu cuenta por usar TikTok Plugin. ¿A alguien le ha pasado esto? No. TikTok tampoco ha amenazado a nadie por usar MODs, pero es una regla general de todas las redes sociales que debes tener en cuenta.

De cualquier manera, nosotros llevamos usando TikTok Plugin durante un tiempo y no hemos tenido problemas ni de baneo ni de seguridad. Esto no es una garantía de que a ti no te vaya a acarrear ninguna consecuencia, pero en general la app TikTok Plugin nos parece bastante segura y fiable.