A diferencia de lo que sucede con WhatsApp o Instagram, la oferta de MODs de TikTok no es muy amplia. Los MODs que existen para TikTok los podemos contar con una mano. Está TikTok Premium MOD, TikTok Plus y TikTok Mod Cloud. De este último aún no hemos hablado en la página, a pesar de que es objetivamente el mejor de todos por la gran cantidad de funciones adicionales que ofrece, así que ya llegó el momento de hacerlo.

A continuación, te mostraremos cómo descargar TikTok Mod Cloud y su complemento TikTok Plugin. Además, te contaremos qué hace este MOD y qué funciones ofrece que la aplicación oficial no tiene. Desde ya te adelantamos que es el MOD de TikTok más completo que puedes usar. Sin más, pasemos al tutorial.

Cómo descargar TikTok Mod Cloud en tu móvil Android

TikTok Mod Cloud es un MOD de TikTok que consta de dos partes: TikTokMod y TikTok Plugin. El primer APK es la versión oficial de TikTok ligeramente modificada y el segundo APK es un complemento que te permite añadir o quitar funciones extras al primer APK. Puedes descargar tanto TikTokMod como TikTok Plugin desde el canal oficial en Telegram de TikTok Mod Cloud:

Descargar | TikTok Mod Cloud y TikTok Plugin

Para descargar los APK de TikTok Mod Cloud sigue estos pasos:

Entra en el canal de Telegram de TikTok Mod Cloud desde el enlace anterior.

Busca la última versión de TikTokMod y TikTok Plugin (normalmente son los últimos mensajes en el canal) y presiona el botón « Download link » correspondiente al APK que quieres descargar.

» correspondiente al APK que quieres descargar. En el caso de TikTokMod, verás dos botones de descarga disponibles: «Download link ARM64» y «Download link ARM7«. ¿Cuál debes presionar? Depende de la arquitectura de CPU de tu móvil. Para saber la arquitectura de tu Android, descarga la app CPU-Z y ábrela. Luego, ve al apartado «System» y allí verás si tu móvil es ARM64 o ARM7 en donde dice «Kernel Architecture».

El enlace de descarga te llevará a una página en ruso donde tendrás que esperar a que un contador llegue a 0 para poder pulsar el botón verde . Después, volverá a aparecer otro contador con cuenta regresiva: tú solo espera a que termine para presionar el botón verde.

. Después, volverá a aparecer otro contador con cuenta regresiva: tú solo espera a que termine para presionar el botón verde. Por último, toca el botón azul de « Download for «.

«. Finalmente, te dan dos opciones de descarga: «Download via Telegram» (descargar el APK usando un bot de Telegram) o « or via browser «. Nosotros te recomendamos pulsar la última opción para descargar el APK desde el navegador directamente, ya que el bot no funciona del todo bien.

«. Nosotros te recomendamos pulsar la última opción para descargar el APK desde el navegador directamente, ya que el bot no funciona del todo bien. ¡Listo! Toca en Download file y la descarga comenzará automáticamente.

Descarga los dos APK de esta manera (TikTokMod y TikTok Plugin) y, una vez los tengas, instálalos en tu Android. ¿No sabes cómo instalar un APK? Echa un vistazo a este tutorial de cómo instalar paso a paso un APK en Android. Tras instalarlos, ya podrás disfrutar de todas las ventajas de estos MODs de TikTok.

Cómo usar TikTok Mod Cloud y TikTok Plugin en Android

Una vez instales ambos APK, abre TikTokMod (aparecerá como «TikTok» en el cajón de apps de tu móvil) e inicia sesión como normalmente lo harías en la app oficial.

Cuando ya estés en tu cuenta, abre la app TikTok Plugin instalada en tu Android y simplemente pulsa las opciones que verás en pantalla para activar o desactivar funciones. ¡Así de sencillo! Los cambios se aplicarán automáticamente a la app de TikTok sin tener que reiniciarla. Vuelve a TikTok para comprobarlo.

TikTok Mod Cloud: qué es y ventajas frente a la app oficial

Como mencionamos antes, TikTok Mod Cloud son realmente dos APK. El más importante de ellos es TikTokMod, ya que es la app modificada de TikTok que vas a usar. TikTokMod por sí solo te ofrece estas funciones de serie (sin instalar el plugin):

Cambio de región.

Descarga cualquier vídeo sin restricciones (incluso los que el autor ha prohibido descargar).

Alta calidad de vídeo y audio por defecto.

Antialiasing por defecto.

Posibilidad de ver las vistas del historial (situado bajo el elemento de cambio de idioma).

Registros de errores que están disponibles en la ruta: camino/storage/Android/data/com.zhiliaoapp.musically/crashlogs

Todo lo demás que desactiva o cambia este MOD lo puedes ver en el canal de Telegram oficial de TikTok Mod Cloud.

¿Te parecen pocas ventajas frente a la app oficial? Espera un momento. Aún no te hemos contado que con el APK de TikTok Plugin podrás modificar aún más la app de TikTok con estas funciones:

Cambiar la región de TikTok y forzar el cambio.

Eliminar la marca de agua de los vídeos descargados de TikTok.

Eliminar la marca de agua de los GIFs de TikTok.

Descargar y guardar los vídeos de TikTok sin sonido.

Quitar los anuncios en la sección «Para ti» de TikTok.

Ocultar las tendencias en la sección «Para ti» de TikTok.

Omitir los ajustes de privacidad para la función Dúo de TikTok.

Omitir los ajustes de privacidad para la función Unir de TikTok.

Añadir la posibilidad de saltar a cualquier parte de un vídeo de TikTok, avanzar o retroceder a tu gusto.

Cambiar la velocidad de reproducción de los vídeos de TikTok.

Eliminar los subtítulos de los vídeos de TikTok.

Dejar de repetir los vídeos de TikTok cuando lleguen al final.

Ocultar los directos de TikTok.

Ocultar los vídeos de larga duración de TikTok.

Cambiar los colores de la interfaz y el estilo de fuente.

Bloquear o filtrar vídeos de TikTok por sus descripciones.

Cambiar la ruta de descarga de los vídeos.

Como verás, con TikTok Mod Cloud podrás hacer muchísimas cosas que con la app oficial no es posible, lo cual mejorará tu experiencia en la plataforma. Pruébalo y luego nos cuentas qué tal te pareció este MOD.

¿Es seguro usar TikTok Mod Cloud en Android?

Nosotros mismos hemos estado usando TikTok Mod Cloud durante varias semanas y no hemos experimentado ningún tipo de problema. El MOD parece ser bastante serio, fiable y seguro. De hecho, tiene una versión de código libre en GitHub (que es compatible con TikTok Plugin).

Aun así, no podemos garantizarte nada al 100 %. Recuerda que al usar aplicaciones modificadas siempre existe el riesgo de que baneen tu cuenta por no usar la app oficial. No obstante, en este caso el riesgo es mínimo, ya que TikTok nunca ha advertido a sus usuarios sobre el uso de MODs. Por tanto, suponemos que por ahora a la plataforma no le importa mucho si usas un MOD o no.