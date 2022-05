En tan solo un par de años TikTok se ha convertido en la envidia de las redes sociales. Y es que no solo cuenta con una de las inteligencias artificiales más avanzadas que existen, sino que además el propio concepto de la plataforma resulta tan atractivo y entretenido que se vuelve válido hacerse la pregunta… ¿es posible mejorar esta app?

Y la respuesta a esto es un rotundo sí, aunque solamente si se le aplican ciertas modificaciones a la app oficial. Por esto, hoy te traemos TikTok Premium que es un mod de esta popular plataforma que ofrece funciones nuevas y realmente útiles.

¿Qué ventajas tiene TikTok Premium MOD?

Actualmente, en las tiendas de aplicaciones externas a Google Play podremos toparnos con un gran número de APK de TikTok, pero, la que te traemos nosotros, es la desarrollada por Dmitry Nechiporenko, pues ha resultado tan exitosa que ya va por su versión 24.3.5.

Y lo anterior no es de extrañar, ya que este mod cuenta con más de 20 utilidades exclusivas que buscan eliminar todas las restricciones que tiene la app oficial. Te dejamos a continuación una lista con las funciones más destacadas de esta versión.

Funciones destacadas que ofrece TikTok Premium MOD

Posibilidad de descargar vídeos sin la marca de agua de TikTok .

. Elimina la restricción por países.

por países. Todos los vídeos ahora se muestran con una barra con la cual se puede rebobinar a gusto .

. Fueron eliminadas todas las restricciones de descarga, por lo que podrás descargar sin límite alguno.

alguno. Desactiva el seguimiento de los anuncios analíticos y en general la presencia de cualquier anuncio.

y en general la presencia de cualquier anuncio. Opción para desactivar la reproducción en bucle .

. Velocidades de reproducción aceleradas ( 1,25x, 1,5x, 2x, etc. ).

). Capacidad para descargar vídeos y sonidos (juntos o por separado) y en alta calidad.

¿Cómo descargar TikTok Premium Mod?

Debido a que las apps modificadas están prohibidas en la Google Play, no podrás descargar el APK de TikTok Premium desde allí. Por suerte contamos con APKMODY, una tienda de aplicaciones desde donde no solamente podrás encontrar este mod de TikTok, sino también muchas otras apps modificadas. Así que, si te sobra tiempo, no dudes en darte una vuelta por dicha tienda.

De cualquier manera te dejamos el enlace desde donde podrás descargar el APK de TikTok Premium Mod aquí abajo:

Descargar | APK TikTok Premium MOD – Última versión

Por último, si no sabes cómo se instalan las apps desde su APK hemos preparado un tutorial muy sencillo de seguir.

Recuerda que, el uso de un APK no oficial puede ser motivo de cancelación de tu cuenta y de otro tipo de restricciones. Además, se pierde la garantía de seguridad del desarrollador de la app oficial y de la Google Play.