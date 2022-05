¿Estás buscando la app oficial de TikTok Plus para Android? Si tu respuesta es “sí”, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado. Investigando por casi 3 horas, como así también consultando con varios expertos, hemos podido dar con el APK del famoso TikTok para adultos.

Conocido por muchos como TikTok +18, esta versión de la red social de vídeos china dispone de nuevas funciones, interesantes características y, lo más importante de todo, contenido explícito, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de esta app podrás encontrar vídeos para adultos.

¿Cómo descargar TikTok Plus para Android?

Yendo directamente a lo que verdaderamente importa, al final de este párrafo te vamos a dejar el enlace de descarga del APK de TikTok Plus. Esta versión solo funciona en dispositivos móviles con Android 7.0 o superior, así que, si tienes un móvil iPhone, de momento no podrás acceder al mismo.

Enlace | Descargar TikTok Plus para Android

Es importante aclarar que este APK está libre de virus, ¿cómo lo sabemos? Pues lo hemos analizado en varios sitios web especializados en la materia. Si no nos crees, puedes subir el APK a Virus Total, página web que analiza este tipo de apps para ver si tienen o no virus.

¿Cómo instalar TikTok Plus en un móvil Android?

Si nunca has instalado una app en formato APK, ¡no desesperes! Nosotros contamos con un completísimo tutorial en el que explicamos cómo instalar archivos APK, procedimiento que no te debería demandar más de 5 minutos.

Por otro lado, si cuentas con un móvil iPhone, deberás descargar un emulador de Android en tu PC. De esta forma, podrás instalar el APK de TikTok Plus para disfrutar de los vídeos más osados.

¿Existe otra versión de TikTok +18 para Android?

Sí, hay otra versión para adultos de TikTok que también es muy utilizada en el mundo. La misma lleva el nombre de SWYP y está disponible en todo el mundo. Si deseas probar esta versión, lo único que tendrás que hacer es descargarla pinchando aquí.

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario aclarar que a esta versión de TikTok solo pueden acceder las personas mayores de 18 años. Si no cumples con ese requisito, no podrás crearte una cuenta.