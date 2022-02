Supongamos que estás haciendo ejercicio, quieres ver vídeos en TikTok y no puedes usar tus manos, ¿tú qué harías en este caso? Pues lo que cualquier persona haría: no utilizar la aplicación porque no dispone de ningún tipo de función para que los vídeos se pasen solos.

Y si te decimos que existe un pequeño truco que te permite pasar los vídeos en TikTok solo con tu voz. Pues bien, gracias a la magia de la tecnología, cualquier persona puede pasar los vídeos en TikTok sin tener que usar sus manos.

¿Qué se necesita para poder hacer esto realidad? No mucho, ya que lo único que hace falta es tener instalada una app llamada Voice Access en el móvil.

Así puedes pasar los vídeos en TikTok solo con tu voz

Antes de que te mostremos cómo pasar hacia arriba o hacia abajo los vídeos en TikTok usando tu voz, es imprescindible que descargues e instales Voice Access en tu móvil Android (enlace a continuación).

Enlace | Descargar Voice Access

Con la aplicación ya instalada en tu teléfono, tendrás que seguir este tutorial:

Abre la aplicación Voice Access desde tu móvil.

desde tu móvil. Pincha sobre la opción que dice “Aceptar”.

Presiona sobre “Voice Access” para otorgarle el permiso necesario.

Pincha sobre el botón que está al lado de “Usar el servicio”.

Dale a la opción que dice “Permitir”.

Pulsa sobre la pequeña “X” que aparece arriba a la izquierda de la pantalla.

Vuelve a abrir Voice Access y di en voz alta la siguiente palabra : “Ayuda”.

: “Ayuda”. Elige la opción que dice “Detectar comandos cuando la pantalla esté encendida”, y luego pincha en “Continuar”.

Presiona en “Permitir”.

Ingresa en el apartado que dice “Más”.

Verifica que los siguientes comandos estén activados : “Desplaza hacia arriba” y “Desplaza hacia abajo”.

: “Desplaza hacia arriba” y “Desplaza hacia abajo”. Abre TikTok y utiliza esos comandos para poder pasar de vídeo, o volver a uno anterior.

para poder pasar de vídeo, o volver a uno anterior. Para pasar de vídeo solo tienes que decir “Desplaza hacia abajo”.

Para volver a un vídeo anterior tienes que decir “Desplaza hacia arriba”.

Recuerda que cada vez que quieras pasar vídeos de TikTok usando tu voz, tendrás que abrir la aplicación Voice Access. Sin nada más que agregar al respecto, te dejamos otro truco que te podría servir, ¿cuál? El que te permite encontrar los vídeos que has visto recientemente en TikTok.