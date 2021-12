¿Salteaste un vídeo que parecería interesante en TikTok? Pues la app te da la posibilidad de deslizar hacia abajo para volver a ver cualquier vídeo, siempre y cuando no cierres la plataforma claro está.

En caso de que hayas cerrado la app, de seguro sabrás que encontrar un vídeo antiguo puede ser prácticamente imposible, sobre todo si no le diste “like” al mismo.

Por suerte, existe un pequeño truco que puedes llevar a cabo y que te permitirá ver todos los vídeos que has visto recientemente dentro de TikTok.

Así puedes ver los vídeos que has visto recientemente en TikTok

El truco que tienes que realizar para poder ver tu historial de vídeos dentro de TikTok (solo los que has visualizado en los últimos días), es utilizar el buscador que ofrece la red social.

Poniendo un hashtag, el cual suelen usar todos los creadores de contenido en TikTok para viralizar vídeos (son los hashtags más usados), podrás ver esos vídeos que han aparecido en tu “Para ti”.

Primero tienes que abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que estés dentro de la red social de vídeos, tendrás que pinchar sobre el botón que dice “Tendencias”.

Pulsa sobre “Buscar”.

Allí deberás escribir lo siguiente: “#fyp” (sin las comillas).

Una vez escrito ese hashtag, deberás darle al botón que dice “Buscar”.

Por consiguiente, tendrás que pinchar sobre las dos pequeñas barras que están ubicadas arriba a la derecha de la pantalla.

que están ubicadas arriba a la derecha de la pantalla. Activa la opción que dice “Videos vistos” (debe tener el botón activado) y luego pincha en “Enviar solicitud”.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, TikTok te mostrará todos los vídeos que has visto en los últimos 7 días.

Sin nada más que añadir al respecto, en caso de que no veas la opción que te permite observar los vídeos que has visualizado recientemente, te recomendamos descargar TikTok Beta. Dicha versión posee características y herramientas que no se encuentran en la versión “normal” de TikTok.