Nos han hecho creer que todos los servicios de Internet que usamos a diario son gratuitos, pero en realidad los estamos pagando con nuestros datos. Cuando te creas una cuenta de Google para poder exprimir tu smartphone Android y usar las apps de la gran G, aceptas que compartirás tus datos con la compañía. Y esto es algo que no solo sucede con Google: prácticamente al usar cualquier app o servicio de una empresa grande, aceptas compartir tus datos con ellos.

De cierta forma, es algo justo porque las compañías necesitan obtener beneficios de los servicios en los que han trabajado e invertido. Pero hemos llegado a un punto donde la cantidad de información que las compañías tienen sobre nosotros es ridícula. ¡Hemos perdido nuestra privacidad! Por eso es que ahora ha surgido un movimiento de aplicaciones, dispositivos y sistemas operativos alternativos más privados.

Ahora tenemos navegadores para Android enfocados en la privacidad, móviles para que no te espíen y sistemas operativos sin Google para evitar que tus datos sigan llegando a las manos de las grandes compañías. Nosotros hemos probado uno en particular llamado e/OS, el cual es una nueva versión de Android que está enfocada al 100 % en garantizar tu privacidad. ¿Vale la pena? Te lo contamos a continuación.

¿Cómo es e/OS? Todo lo que debes saber del nuevo Android sin Google

Exactamente, e/OS es una ROM de Android que está basada en LineageOS, la cual a su vez está basada en el Proyecto de Código Abierto de Android (AOSP, por sus siglas en inglés). Gracias a ello, no utiliza los servicios de Google para nada. Es completamente independiente de los servicios de las grandes compañías. Por cierto, fue creado por Gaël Duval y la organización sin fines de lucro eFoundation.

Esta ROM es gratuita y la puedes descargar desde su sitio web oficial para flashearla en tu Android. Si no sabes hacer eso, la organización también te permite comprar un dispositivo Android con e/OS instalado de serie. Eso sí, son algo caros: un Fairphone 3+ con e/OS te lo venden por 473,81 €. Pero en realidad la ROM de e/OS no tiene coste alguno. Actualmente la usan entre 25000 y 35000 usuarios, según los datos de la organización.

e/OS viene con un conjunto de aplicaciones de código libre preinstaladas para las cosas más comunes que usas en tu teléfono, como el correo, el calendario y la mensajería. No trae la Google Play Store por razones obvias, pero te permite descargar tus aplicaciones favoritas desde F-Droid y otros repositorios. Algo genial de esta ROM es su instalador de apps que califica a las aplicaciones según su nivel de privacidad, mostrándote cuántos rastreadores tienen y cuáles permisos te pedirán.

Básicamente, e/OS te da toda la información que necesitas saber para decidir si quieres instalar una app o no, tomando en cuenta su respeto por la privacidad. Así que, si bien es cierto que e/OS de serie no envía tus datos a los servidores de Google ni a ninguna otra empresa, igualmente te deja instalar aplicaciones que pueden violar tu privacidad. Pero eso ya depende de ti. Lee bien las características de la app que vas a instalar antes de hacerlo para no llevarte una sorpresa.

Lo mejor de e/OS: más simple, eficiente y privado

Para ser un sistema operativo de código libre sin Google, nos ha sorprendido lo bien que funciona y la buena experiencia que brinda en el día a día. Específicamente, estas son las cosas que más nos gustaron de e/OS:

Su interfaz sencilla y colorida : usa el launcher Bliss que sigue las líneas de diseño de las versiones más recientes de Android y los iconos de iOS 7. Se ve bien y hace que la experiencia de usar el móvil sea fácil, cómoda y placentera.

: usa el launcher Bliss que sigue las líneas de diseño de las versiones más recientes de Android y los iconos de iOS 7. Se ve bien y hace que la experiencia de usar el móvil sea fácil, cómoda y placentera. El informe de privacidad que hace de las aplicaciones : antes de que instales una app en tu móvil, e/OS te dará un reporte con todos los datos que esa app puede recopilar y enviar a sus creadores. Incluso, te muestra una puntuación del 1 al 10, la cual te indica qué tanto respeta tu privacidad dicha app. Así, te dejar decidir con fundamentos si la quieres en tu móvil o no.

: antes de que instales una app en tu móvil, e/OS te dará un reporte con todos los datos que esa app puede recopilar y enviar a sus creadores. Incluso, te muestra una puntuación del 1 al 10, la cual te indica qué tanto respeta tu privacidad dicha app. Así, te dejar decidir con fundamentos si la quieres en tu móvil o no. La plataforma e-cloud: este servicio en la nube de e/OS te da acceso a los archivos de tu teléfono, tu correo, calendario, tareas pendientes, notas, contactos y mucho más desde cualquier dispositivo. Incluso, tiene un feed de actividad donde puedes ver un registro de todas las acciones que has hecho en el móvil (o en e-cloud). De esa forma, puedes comprobar si nadie más ha usado el móvil.

Su rendimiento fluido y sin bugs : durante todo el tiempo que lo hemos probado, e/OS ha funcionado bastante bien. No tiene lag o bugs, ni se pone lento en algunas partes. Las animaciones son fluidas, la transición entre apps es rápida y las aplicaciones funcionan sin problemas. Eso sí, cabe destacar que lo probamos con un móvil de gama media.

: durante todo el tiempo que lo hemos probado, e/OS ha funcionado bastante bien. No tiene lag o bugs, ni se pone lento en algunas partes. Las animaciones son fluidas, la transición entre apps es rápida y las aplicaciones funcionan sin problemas. Eso sí, cabe destacar que lo probamos con un móvil de gama media. No consume mucha batería : al no tener a Google en su núcleo, este sistema operativo no está todo el rato enviando datos en segundo plano a los servidores de la gran G. Eso hace que la batería del móvil dure un poco más. Según los creadores de e/OS, consume un 25 % menos de energía que el Android de Google.

: al no tener a Google en su núcleo, este sistema operativo no está todo el rato enviando datos en segundo plano a los servidores de la gran G. Eso hace que la batería del móvil dure un poco más. Según los creadores de e/OS, consume un 25 % menos de energía que el Android de Google. Compatible con más de 190 dispositivos: aquí puedes ver la lista oficial de todos los dispositivos compatibles con e/OS. Esto nos parece genial pues permite revivir a móviles Android muy viejos que los fabricantes ya no dan soporte. Además, la organización ofrece documentación e instrucciones específicas para cada uno de los dispositivos. ¡No tienes excusa para no probarlo!

Lo peor de e/OS: pierdes las utilidades de Google y las novedades de Android

No todo es color de rosa con e/OS. Tiene algunas cosas que no nos gustaron y por las cuales podría no ser una buena opción para el uso diario. Hablamos de estas:

La ausencia de las herramientas útiles de Google : en términos de privacidad, es un gran beneficio no tener a Google. Pero en términos de utilidad, se pierde muchísimo. Estamos tan acostumbrados a usar los servicios de Google para cualquier tarea diaria que es difícil renunciar a estos. Y es que, siendo sinceros, los algoritmos de recomendación de contenido de Google son los que mejor funcionan en la actualidad, el buscador de Google no tiene competencia y algunas apps de esta compañía (como YouTube, Play Store, Google Maps, Google Fotos, Discover, etc.) prácticamente no tienen una alternativa a su altura. Importante: e/OS sí te deja instalar apps de Google , pero al hacerlo ya no tendría mucho sentido usar este sistema operativo en primer lugar.

: en términos de privacidad, es un gran beneficio no tener a Google. Pero en términos de utilidad, se pierde muchísimo. Estamos tan acostumbrados a usar los servicios de Google para cualquier tarea diaria que es difícil renunciar a estos. Y es que, siendo sinceros, los algoritmos de recomendación de contenido de Google son los que mejor funcionan en la actualidad, el buscador de Google no tiene competencia y algunas apps de esta compañía (como YouTube, Play Store, Google Maps, Google Fotos, Discover, etc.) prácticamente no tienen una alternativa a su altura. No tiene modo oscuro : aunque al parecer ya hay un modo oscuro para e/OS en camino.

: aunque al parecer ya hay un modo oscuro para e/OS en camino. Las tiendas de aplicaciones no son muy buenas: e/OS usa tiendas de código libre cuyo catálogo de aplicaciones y juegos se actualiza con poca regularidad. Además, algunas no son capaces de actualizar automáticamente las apps.

Algunas apps no funcionan del todo bien : hay muchísimas aplicaciones que dependen de los servicios de Google para funcionar a la perfección en tu móvil. Slack y Uber, por ejemplo, necesitan de estos servicios para enviarte notificaciones rápidamente. Los mapas de Google Maps insertados en las aplicaciones también los necesitan. Así que con e/OS experimentarás muchos momentos de «esto no debería funcionar así» o «esto debería funcionar mejor» debido a la ausencia de los Google Play Services. Sin embargo, los responsables de e/OS comentaron que ya están trabajando para solucionar esto usando microG, que es una versión de código libre de los servicios de Google que respeta tu privacidad y te permite usar sin problemas las apps que dependen de estos servicios.

: hay muchísimas aplicaciones que dependen de los servicios de Google para funcionar a la perfección en tu móvil. Slack y Uber, por ejemplo, necesitan de estos servicios para enviarte notificaciones rápidamente. Los mapas de Google Maps insertados en las aplicaciones también los necesitan. Así que con e/OS experimentarás muchos momentos de «esto no debería funcionar así» o «esto debería funcionar mejor» debido a la ausencia de los Google Play Services. No tiene navegación por gestos : de serie, e/OS solo te permite navegar usando la clásica barra inferior con tres botones. Tampoco tiene las últimas características de Android 11 como las burbujas de chat, la tematización del sistema o la grabación de la pantalla.

: de serie, e/OS solo te permite navegar usando la clásica barra inferior con tres botones. Tampoco tiene las últimas características de Android 11 como las burbujas de chat, la tematización del sistema o la grabación de la pantalla. Solo 1 GB de almacenamiento en la nube : la plataforma e-cloud de e/OS apenas te da 1 GB para guardar tus cosas en la nube, lo cual es insuficiente. Con solo subir a la nube tu galería de fotos, te gastarás todo el espacio disponible y seguramente te quedarán fotos por fuera. ¿La solución? Comprar más espacio de almacenamiento en la nube con la suscripción que ofrece eFoundation: 2 € al mes por 20 GB o 8 € al mes por 256 GB.

: la plataforma e-cloud de e/OS apenas te da 1 GB para guardar tus cosas en la nube, lo cual es insuficiente. Con solo subir a la nube tu galería de fotos, te gastarás todo el espacio disponible y seguramente te quedarán fotos por fuera. ¿La solución? Comprar más espacio de almacenamiento en la nube con la suscripción que ofrece eFoundation: 2 € al mes por 20 GB o 8 € al mes por 256 GB. No es compatible con los móviles más nuevos: e/OS no es oficialmente compatible con los últimos Android que han salido al mercado. Seguramente en el futuro lo será, pero está claro que esta ROM está pensada para móviles que ya no reciben soporte de sus fabricantes. Lo podrías instalar de todas formas, pero el rendimiento no será el esperado. Por tanto, si quieres una ROM que exprima el hardware potente de tu nuevo Android, esta no es la mejor opción.

¿Vale la pena instalar e/OS a tu teléfono Android?

La respuesta a esta pregunta depende de qué tipo de usuario seas. Si eres un usuario que quiere usar un móvil de los nuevos, disfrutar de las últimas características de Android y al mismo tiempo no quieres renunciar a la Play Store, YouTube, Google Maps o a las comodidades de los servicios de Google en general, e/OS no es para ti. De hecho, en resumen, e/OS no es para los usuarios que no quieran complicarse la vida ni les guste experimentar demasiado con su móvil.

Ahora bien, si te gusta probar nuevos sistemas operativos, sabes de root, eres capaz de lidiar con los problemas originados por la falta de Google en un teléfono y te preocupa tu privacidad, sin dudas e/OS es para ti. En definitiva, ahora mismo, solo recomendaríamos e/OS a usuarios con conocimientos un poco avanzados de Android. Nos parece que a este ROM todavía le falta mejorar mucho para que un usuario común pueda usarla sin muchas complicaciones en su día a día y la prefiera sobre la última versión de Android del momento.

Y tú… ¿ya probaste e/OS? Coméntanos qué te pareció.