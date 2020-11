Para la mayoría de personas, que Google, Apple, Facebook o incluso que los hackers obtengan información de nuestro móvil es algo que no queremos, pero que tampoco nos preocupa mucho. Al fin y al no cabo, no somos personas cuyos datos privados tengan un gran impacto a nivel nacional o mundial. Ahora bien, si eres un profesional importante o una persona de negocios, la historia cambia.

Actualmente, los móviles Android e iOS que todos conocemos son increíblemente fáciles de hackear y están monitorizados por las compañías, por lo que si eres una persona que cuenta con información importante que no debería ser revelada, no puedes usar cualquier móvil. Necesitas un teléfono específicamente diseñado para resguardar tu privacidad. Lastimosamente, no hay muchas empresas que se dediquen a crear este tipo de móviles.

Sin embargo, aquí hemos logrado recopilar 5 smartphones que evitan que te espíen. ¡No te los pierdas!

Blackphone 2, el móvil Android enfocado en la privacidad por excelencia

El Blackphone 2 es el smartphone centrado en la seguridad más famoso de los últimos años. Se lanzó en 2015 como una renovación del original Blackphone y desde entonces ha sido uno de los favoritos de las personas que buscan privacidad máxima. Lo que más destaca de este móvil es su sistema operativo Silent OS que es una versión modificada de Android 5.1.1 con más opciones de seguridad (y con Google Play).

Otro de los aspectos interesantes del Blackphone 2 es que funciona con un servicio por suscripción llamado Security Center que, entre otras cosas, evita que te conectes a redes WiFi inseguras y previene que roben tus datos. También incluye aplicaciones como Silent Phone que encripta las llamadas que realizas, tiene su propio firewall y es compatible con varios sistemas MDM.

Eso sí, en cuanto a especificaciones, ya está un poco obsoleto. Tiene un procesador Snapdragon 615, 3 GB de RAM, una batería de 3060 mAh y una cámara trasera de 13 MP. De todas formas, actualmente Silent Circle (la marca creadora de los Blackphone) ya no vende este móvil ni fabrica otros nuevos como este. De momento, solo venden su suscripción de seguridad para móviles, disponible para cualquier Android o iOS.

Pinephone, el teléfono donde tú lo controlas absolutamente todo

El Pinephone es uno de los móviles más nuevos de esta lista, pues se lanzó a principios de 2020. ¿Qué tiene de especial? Pues prácticamente todo. Para empezar, viene sin un sistema operativo: tú debes instalarle el que prefieras según tus necesidades de seguridad. De hecho, está recomendado solamente para conocedores de Linux por esta razón.

Pero el motivo por el que el Pinephone está aquí es por sus interruptores físicos que te permiten apagar de raíz algunos de sus componentes. Sí, aunque no lo creas, a este móvil puedes desconectarle las cámaras, el micrófono, la antena WiFi, el receptor GPS o incluso el módem LTE para que puedas estar 100% seguro de que nadie te puede espiar de ninguna manera.

Sus especificaciones, por otro lado, no son la gran cosa: procesador Allwinner A64 de cuatro núcleos, 2 GB de RAM, camára trasera de 5 MP y batería reemplazable de 3000 mAh. Aún con sus características modestas, nos parece un móvil muy seguro por permitir usar el software que queramos y desconectar sus componentes. Lo malo es que solo es apto para personas con conocimientos en Linux que sepan cómo configurarlo.

Boeing Black, el smartphone de BlackBerry para políticos y militares

El Boeing Black es un teléfono enfocado en la seguridad máxima fabricado por Boeing y BlackBerry para el gobierno estadounidense y sus comunidades de defensa militar, aunque también se vende al público en general. A diferencia de muchos otros móviles, las medidas de seguridad del Boeing Black están integradas a sus componentes, por lo que técnicamente son “inhackeables”. ¿Entonces se puede hackear desarmándolo? Sí, pero no.

Este curioso móvil tiene un mecanismo que detecta cuando alguien está manipulando sus componentes e inmediatamente borra todos los datos y se autodestruye. Además de esto, el Boeing Black tiene un motor a nivel de hardware que protege tanto la transmisión de datos como el almacenamiento de los mismos mediante un cifrado avanzado.

Eso sí, es un móvil bastante modesto en características: tiene una pantalla de 4,3″, su batería es 1590 mAh y un procesador de dos núcleos a 1,2 GHz. Lo bueno es que es modular y permite añadir ciertos componentes extras como un sensor biométrico o un cargador solar.

Cipher S2 y Cipher Black, dos móviles para personas de negocios

Hay una empresa británica llamada Cipher que se dedica a crear teléfonos seguros para gente de negocios. De momento, los dos grandes móviles que ofrece son el Cipher Black y el Cipher S2 que tienen características similares. En lo que respecta a privacidad, el Cipher Black ofrece interruptores físicos para apagar el micrófono y eliminar todos los datos del teléfono. Además, su cámara se puede “tapar” para que no te espíen.

Ambos móviles cuentan con Android y un sistema operativo llamado ciphOS enfocado en la privacidad. También ofrecen una IP dinámica, comunicación punto a punto, transferencia inmediata de contactos al acercar dos teléfonos Cipher y mucho más… El Cipher S2 solo tiene las características de software mencionadas, pero no las de hardware que citamos del Cipher Black.

Bittium Tough Mobile 2C, robusto por fuera y por dentro

Finalizamos esta lista con el Bittium Tough Mobile 2C, un móvil que promete ser tan robusto en privacidad como lo es su cuerpo. En términos de software, el dispositivo tiene dos sistemas operativos: el primero es una versión reforzada de Android 9 y el segundo es el propio sistema operativo seguro de la marca. Estos dos sistemas están completamente separados en el móvil a nivel de datos, aunque en ambos se mantiene siempre activa una VPN para cifrar la conexión a Internet.

El dispositivo viene con una certificación IP67 y MIL-STD-810G, lo que básicamente significa que es realmente fuerte y no se romperá fácilmente. Asimismo, cabe destacar que tiene un modo de privacidad de hardware, que desactiva físicamente la conexión Bluetooth, la cámara y el micrófono del móvil. Además, viene con una suite de aplicaciones y funciones de seguridad que garantizan la protección de tus datos.

En cuanto a características, tiene un procesador Snapdragon 670 con 4 GB de RAM, una cámara trasera de 12 MP y una pantalla Full HD de 5,2″. No está mal, aunque hay que advertir que su precio ronda los 1500 euros. En fin, coméntanos… ¿cuál te parece el mejor móvil anti-espía de la actualidad? ¿Debería haber más fabricantes que hagan este tipo de móviles? Nos interesa tu opinión.