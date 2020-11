Instalar un cortafuegos en Android para aumentar tu seguridad al navegar generalmente tiene una limitante: requiere acceso root para instalarse. Sin embargo, Android siempre tiene una salida adicional para todo, y en este caso no es la excepción. ¿Quieres mantener tu seguridad al máximo sin hacer grandes modificaciones de sistema? Entonces aprende a instalar un cortafuegos gratis en tu Android y sin root con NetGuard.

¿Por qué es importante tener un cortafuegos en tu móvil?

Definitivamente la mejor protección para mantener seguros tus datos son el sentido común y no andarse metiendo en rincones oscuros de la Internet. Sin embargo, también es cierto que una capa adicional de seguridad nunca está de más, y para eso justamente existen los antivirus y cortafuegos.

Sobre los primeros todo el mundo habla, y de hecho tenemos una lista con los mejores antivirus para Android. Sin embargo, de los cortafuegos se habla poco y son casi tan o más importantes que un antivirus.

Un cortafuegos se encarga de prevenir ataques provenientes desde otras redes hacia la tuya, o desde un dispositivo en tu propia red hacia tu móvil. Los smartphones siempre están conectados y enviando o recibiendo datos desde y hacia otros dispositivos mediante las redes, y eso es un riesgo.

Los cibercriminales pueden vulnerar la seguridad de tu red para enviar paquetes de datos que ejecuten código malicioso en tu móvil y así tomar el control del dispositivo o robar tus datos. Los cortafuegos existen para evitar eso, pues detectan conexiones maliciosas y las bloquean para que no afecten a tu móvil. Como su nombre lo indica, son una barrera que sirve para evitar daños mayores.

En el caso de Android, para que un firewall funcione correctamente es necesario mantener una vigilancia constante de tu red, y eso solo se logra con acceso root. ¿Cómo hace NetGuard entonces? Ya lo explicamos.

NetGuard aplica el cortafuegos a tu conexión luego de usar una VPN

NetGuard es un cortafuegos que protege tu móvil contra conexiones maliciosas, pero de una manera bastante atípica. Al no usar el acceso root, NetGuard no puede vigilar la red a la que se conecta tu móvil, ¿entonces qué hace? Mueve tu móvil a una red externa que sí puede supervisar, específicamente a una VPN.

Al no poder protegerte desde tu red, NetGuard hace pasar tus datos a través de una VPN y coloca el cortafuegos alrededor de esta última. ¿Suena inseguro? Definitivamente sí, pero NetGuard es un proyecto de código abierto y hasta ahora nunca se ha detectado que la información se desvíe hacia otro lugar sin permiso.

Además de no necesitar root, y proteger tu móvil de ataques maliciosos, ¿qué otras características tiene NetGuard? De manera resumida, estas son las de la versión gratis:

Permite proteger las conexiones de cada aplicación individualmente.

individualmente. Puedes elegir si usar el cortafuegos con todas tus conexiones, o solo en Wi-Fi, red móvil o roaming.

Te deja crear condiciones de uso como permitir la conectividad de una app solo cuando la pantalla está encendida.

como permitir la conectividad de una app solo cuando la pantalla está encendida. Funciona con aplicaciones de sistema.

Y si te convenció lo suficiente para pagar una suscripción premium, también puedes optar individualmente por estas opciones (o por todas):

Acceder a un registro individual para cada app con todos los intentos de acceso maliciosos.

con todos los intentos de acceso maliciosos. Filtrar todo el tráfico de red para saber exactamente lo que envía y recibe tu móvil.

para saber exactamente lo que envía y recibe tu móvil. Notificaciones cuando se instale una nueva aplicación para saber si es segura.

cuando se instale una nueva aplicación para saber si es segura. Un widget que permite ver la velocidad de tu conexión.

que permite ver la velocidad de tu conexión. Temas y colores personalizados para NetGuard.

Cómo descarga e instalar NetGuard en tu móvil Android

Al no requerir acceso root, NetGuard se instala directamente como cualquier otra aplicación, bien sea descargándolo desde la Play Store o instalando manualmente su APK.

Esta aplicación es relativamente nueva, por lo que su compatibilidad con muchos móviles todavía no es oficial. Por consiguiente, si tu smartphone no es compatible no podrás descargar NetGuard desde la Play Store. No obstante, prueba instalando el APK desde APKMirror con nuestra guía de instalación manual de aplicaciones y seguro que funcionará.

¿Lo pruebas y nos dices qué tal te fue? Por cierto, hay algo más sobre esta aplicación tan genial, y es que NetGuard también te permite ahorrar datos móviles al usarla.