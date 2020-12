Mucho tiempo ha pasado desde que Android puede ejecutarse en tu ordenador, y no hablamos de utilizar algún emulador sino de forma nativa. Uno de los primeros proyectos fue Android x86, pero hace un par de versiones se sumó una nueva iniciativa, Bliss OS. Sus desarrolladores actualizaron esta ROM para ordenadores y ya puedes instalar Android 11 en tu PC con Bliss OS 14.

Bliss OS 14 es una de las primeras ROM personalizadas de Android 11 para PC

Por si no lo sabes, Bliss OS es un proyecto que nace de Android x86 y promete llevar toda la personalización de las ROM para móviles a tu ordenador. ¿Qué tiene de especial? No solo su gran cantidad de opciones, sino que está diseñada específicamente para ordenadores con arquitectura x86, lo que otorga tres cosas: mejor rendimiento, menor consumo de recursos y mayor compatibilidad, todas ellas por ser un sistema que se ejecuta nativamente y no de forma emulada.

Ahora, Bliss OS actualizó oficialmente a Android 11 gracias al llegar a su versión 14, aunque lo hizo en forma de versión alfa. Sí, esta compilación todavía no es estable y está bastante incompleta, pero ya deja entrever algunas cosas.

La primera alfa de Bliss OS 14 utiliza el kernel 5.8 de Linux, mismo utilizado por Android 11 en móviles. Además, los desarrolladores ya lograron extraer las últimas GApps y la librería libndk_translation de Android Studio y poco a poco las están migrando.

El proceso es una tarea pesada y lenta, pero tener estas dos cosas es un gran paso para que muchas aplicaciones basadas en ARM y ARM64 sean capaces de ejecutarse correctamente en ordenadores x86 (muchas ya lo hacen, pero no la mayoría).

Esta primera compilación también tiene un par de cosas muy importantes de cara a la ejecución en ordenadores y dispositivos x86. Primero, incluye un script que permite deshabilitar la barra de navegación de Android 11 (que está fija por defecto). Segundo, incluye dos lanzadores de escritorio: uno para modo PC que agrega una barra de tareas y otro para modo tablet. Y tercero, compatibilidad con Magisk, aunque la mayoría de los módulos todavía no son compatibles.

Como buena versión alfa Bliss OS 14 todavía tiene bastantes errores, pero poco a poco se irán subsanando. ¿Algunos ejemplos? Problemas con la compatibilidad con el Bluetooth, el giro de pantalla, con el sonido en algunos dispositivos, reinicios inesperados o problemas con los modos de suspensión.

¿No te parece genial? A nosotros sí, y esperamos pronto tener noticias sobre una compilación estable para instalarla.

Fuente | XDA y Android Generic Project