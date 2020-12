Cuando pensamos en Android, lo primero que se nos viene a la cabeza son los smartphones. Sin embargo, todos sabemos que Android da para todo y ya lo tenemos presente en televisores, coches, tablets, etc. Curiosamente, hasta hace poco no existía una versión de Android que funcionara de forma nativa en portátiles y ordenadores (plataformas x86), por lo que los usuarios debían emular el sistema operativo de móviles desde Windows, Linux o MacOS.

Evidentemente, un Android emulado no funciona tan bien como si corriera de forma nativa, pues así no aprovecha todo el hardware del PC. Para acabar con este problema, el Team Bliss (un equipo de desarrolladores) lanzó Bliss OS, una ROM de Android para PC x86 que funciona muy bien sin necesidad de emulación. Por supuesto, este no es el único proyecto de Android para PC que existe, pero aquí lo destacamos porque constantemente se actualiza con avances interesantes.

De hecho, el Team Bliss acaba de anunciar dos nuevas versiones (las 11.12 y 11.13) de Bliss OS que nos traen varias novedades jugosas: soporte para Magisk, emulación de ARM64, un adelanto de la futura actualización a Android 11 y mucho más… ¡Acompáñanos a conocerlas!

Todas las novedades de la última actualización de Bliss OS (versiones 11.12 y 11.13)

Lo más interesante que incorpora Bliss OS en sus últimas versiones es la capacidad de emular ARM64. ¿Qué significa esto? Pues que ahora en Bliss OS funcionarán la mayoría de las aplicaciones ARM64 para móviles Android, aunque puede haber problemas con las apps armeabi-v7a. Esta emulación de ARM64 es la misma que usa Chrome OS para ejecutar apps de Android en los Chromebooks, así que puedes esperar un rendimiento similar.

Gracias a esta emulación, Bliss OS podrá correr los juegos más nuevos y potentes de Android compilados para esta arquitectura, tales como Genshin Impact, Among Us, PUBG Mobile, etc. Otra novedad muy interesante que trae Bliss OS en sus últimas versiones es el soporte para Magisk, lo que te dará acceso al root y a muchos módulos que pueden mejorar la experiencia.

Asimismo, se ha añadido la posibilidad de cambiar el kernel de Linux y la librería gráfica Mesa 3D al vuelo por si tienes problemas de compatibilidad. Finalmente, el Team Bliss ha revelado que ya se encuentran trabajando en la versión 14 de Bliss OS basada en Android 11. ¿Cuándo llegará? De momento, no hay fecha estimada, aunque las imágenes compartidas por sus responsables nos hacen creer que el desarrollo está muy avanzado y que llegará a principios de 2021.

Just a little teaser of Bliss OS 14 for PC's, coming soon 😉 pic.twitter.com/ZZiZOSvS12 — Jon West (@electrikjesus) November 25, 2020

Por ahora, debemos conformarnos con las nuevas versiones 11.12 y 11.13 de Bliss OS basadas en Android 9 Pie. Aunque también puedes descargar la versión 12.2 de Bliss OS Yantra basada en Android 10. Sea cual sea la que prefieras, puedes descargar la ROM desde la web oficial de Bliss OS.

Fuente | XDA-Developers