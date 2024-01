Varios dispositivos móviles de las marcas ASUS, Fairphone, Lenovo, Microsoft, Nokia, Nothing y Vivo presentan un fallo en su seguridad que puede resultar bastante grave. Si quieres saber más sobre por qué estos 7 móviles y tablets Android tienen un grave fallo de seguridad, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

The technical write-up for CVE-2023-45779 has been published by Tom Hebb of Meta's Red Team X, revealing that several Android OEMs such as ASUS, Fairphone, Lenovo, Microsoft, Nokia, Nothing, and Vivo, were signing some of their APEX modules with the test keys publicly available… https://t.co/E0NauPEPyH pic.twitter.com/IzvtQ2x9Bw

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 30, 2024