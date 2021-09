Después de un tiempo de ausencia, Nokia lleva varios años lanzando móviles competitivos y aptos para todos los bolsillos. La marca creó una serie de móviles con la letra “G” pensada para la gama más asequible de Android. Esta es la línea que sigue el modelo Nokia G50.

Había muchos rumores sobre las características de este terminal, ya que pretende tener un precio muy ajustado sin perder demasiado en prestaciones. Sigue la trayectoria del Nokia G20, su antecesor más lógico.

Vamos a repasar las especificaciones de este terminal de la compañía finlandesa, con detalles muy interesantes a pesar de su precio.

Características Nokia G50 Dimensiones y peso 173.83×77.68×8.85 mm. 220 gramos. Pantalla IPS LCD de 6,82″ con resolución HD+ (720×1640 pixeles) con relación de aspecto 19.5:9, nivel de brillo 450 nits y densidad de 252 ppp. Procesador Procesador Qualcomm Snapdragon 480 5G con gráfica Adreno 619. RAM 4/6 GB LPDDR4X Almacenamiento 64/128 GB en formato UFS 2.1. Cámara trasera Principal de 48 MP.

Angular de 5 MP.

Profundidad de 2 MP. Flash LED. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras USB C, Wi-Fi 802.11 ac, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.0, NFC, certificado IP52, sensor de huellas y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18W. Sistema operativo Android 11 puro.

Como puedes ver por las características, estás ante un terminal que pertenece a la gama baja o de entrada en Android. No es un dispositivo que cuente con grande alardes en su interior (excepto la batería), pero sigue siendo una opción muy interesante si tienes en cuenta el precio.

El diseño del móvil no es rompedor aunque está muy estilizado. Cuenta con un notch tipo gota (o en forma de V) y unos marcos laterales muy reducidos, pero la parte inferior con el nombre de la marca le perjudica en parte. En la tapa trasera, tiene una cámara que sobresale de la superficie y que cuenta con un formato redondo ya visto en otros terminales, pero que queda bonito.

Móvil de gama baja, pero con aires de grandeza

Pasando al interior, te encuentras con un terminal que posee uno de los procesadores más usados en la gama baja e incluso media de Android: el Snapdragon 480 5G. Es un chip pensado para todos aquellos móviles que cuesten alrededor de los 250 €, por lo que ya tienes una pista de por dónde va el coste de este Nokia.

Es un procesador que ofrece bastante potencia para estos móviles más económicos, ya que es un octa-core que iguala el rendimiento del Snapdragon 700. Además, cuenta con la gráfica Adreno 619, un componente que también lo lleva el Snapdragon 780G. Asimismo, otorga de la conectividad 5G, no tan común en la gama baja.

Es un terminal con aires de grandeza en varios sentidos. En primer lugar porque tiene una pantalla de casi 7 pulgadas, alcanzando las cifras de una tablet. Y en segundo lugar, porque cuenta con una batería de 5000 mAh. Tampoco podía faltar la carga rápida, con una capacidad de 18 W aunque el cargador solo alcance 10 W. Contraproducente.

Y es que la autonomía es una de los principales pilares en este móvil. Hay que tener en cuenta que, junto con esa gran capacidad, hay otros factores que influyen en la mayor duración de la batería, como es el procesador y la pantalla. Nokia promete una duración de hasta 2 días con una sola carga.

Los chips de Qualcomm tienen una gran relación entre potencia y eficiencia para cuidar la batería sin perder rendimiento. En cuanto a la pantalla, aunque sea de grandes dimensiones, contiene una resolución HD+, que reduce la calidad de imagen pero extiende la vida de la batería mucho más.

Por su parte, el apartado fotográfico no se queda atrás. Tres sensores acompañan a la cámara de la parte trasera, con 48 MP la lente principal más otras dos que hacen las tareas de angular y profundidad. El software de la app de cámara posee la curiosa función de añadir una marca de agua propia a todas tus fotos, con varios estilos y formatos.

Sí que puedes echar en falta la conectividad más actual en Android. Por ejemplo, cuenta con Bluetooth 5.0 cuando ya hay un par de versiones más avanzadas. En lo demás, encontrarás NFC, GPS, Dual SIM 5G y certificado IP52, que lo hacen resistente a las salpicaduras de agua y polvo.

No obstante, hay que aplaudir algunos aspectos no tan comunes en la actualidad como el jack de auriculares sin necesidad de ocupar el USB tipo C, así como un sensor de huellas en la parte lateral, que le otorga identidad.

Otro elemento a destacar es que Nokia, desde hace algunas generaciones, incluye el sistema operativo Android sin ninguna capa de personalización por encima. Es decir, este modelo cuenta con Android 11 en estado puro, con todo el diseño y soporte oficial de Google.

¿Qué va a suponer esto si lo compras? Que tendrás actualizaciones oficiales del sistema durante 2 años y actualizaciones del parche de seguridad por 3 años. Un soporte que no todo el mundo tiene, más aún cuando se trata de un terminal de gama baja y de un precio contenido.

Disponibilidad y precios de este gama baja de Nokia

Este móvil de Nokia que va dirigido a la gama más accesible de Android está a la venta tanto de manera online como en diferentes tiendas físicas. Por supuesto, se encuentra en la web oficial de la marca, con varios colores y versiones de almacenamiento. Este Nokia G50 te lo puedes encontrar en los colores Ocean Blue y Sol de Medianoche, que viene a ser un rosa palo.

Además, cuenta con varias configuraciones entre las que puedes elegir la memoria RAM y el almacenamiento. Eso varía el precio final del terminal, pero eso dependerá de tus preferencias. Eso sí, aunque en las especificaciones aparece una versión con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, no hay precio disponible en la web de España para dicha versión:

Nokia G50 4GB/64GB: 259 euros

Nokia G50 4GB/128GB: 279 euros

Estos son todos los detalles del Nokia G50, un terminal eficiente, grande y con mucha batería que se coloca como el sucesor del G20 y un escalón por debajo del Nokia XR20, el móvil más potente de la marca hasta ahora.