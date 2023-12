Seguro has notado que algunos de tus antiguos vídeos en Instagram han perdido el audio. No te preocupes, no estás solo en esto; miles de usuarios están experimentando lo mismo, y aunque la plataforma está trabajando en una solución, la incertidumbre persiste.

No se trata de una eliminación deliberada de audio por parte de la plataforma debido a violaciones de normativas. La causa de este problema se debe a un bug. Sin embargo, este fallo no se ha registrado en ninguno de los vídeos más recientes, solo en aquellos publicados en 2014 o alrededor de esa fecha.

Algunos vídeos antiguos de Instagram están perdiendo el audio por un bug

Desde hace más de un año, una creciente cantidad de vídeos publicados en Instagram antes o durante 2014 han perdido misteriosamente su sonido debido a un bug. Al intentar reproducir el audio, se muestra un desconcertante mensaje que indica “el vídeo no tiene sonido”.

Este inconveniente parece extenderse a todos los dispositivos, ya sea que estés usando un ordenador, Android o iOS. La falta de audio no se limita a una categoría específica de usuarios, el bug ha afectado a la gran mayoría de usuarios que publicaron vídeos en el periodo comprendido entre junio de 2013 y octubre de 2014.

Aunque la razón detrás de esta pérdida de audio aún no se ha aclarado completamente, se descarta la posibilidad de que sea un problema relacionado con la eliminación de audio debido a derechos de autor. Instagram notificaría al usuario de ser este el caso.

La pérdida de audio decepciona a los usuarios

Para aquellos que han sido usuarios de Instagram desde sus inicios, la pérdida de audio en los vídeos más antiguos representa una verdadera decepción. La plataforma se ha convertido en un archivo digital de momentos significativos, y el audio a menudo desempeña un papel crucial en la preservación de la autenticidad y la emotividad de esos recuerdos.

La ausencia de sonido en vídeos que capturan momentos importantes, como bodas, nacimientos o eventos especiales, crea una brecha en la narrativa multimedia que los usuarios han construido a lo largo de los años. Este fallo ha hecho que muchos usuarios no puedan volver a revivir esos momentos plenamente o se abstengan de compartirlos con otros.

Esperando una solución: ¿cuándo recuperarán el sonido los vídeos?

La empresa matriz de Instagram, Meta, ha reconocido oficialmente el problema y asegura estar trabajando en una solución. Sin embargo, hasta el momento, no han proporcionado un cronograma claro sobre cuándo se resolverá este inconveniente.

Seine Kim, portavoz de Meta, se comunicó con el portal The Verge y mencionó: “somos conscientes de que un bug provocó que algunas personas tuvieran problemas para acceder al audio de publicaciones antiguas. El problema se está resolviendo y nos disculpamos por las molestias”. Pero, la falta de información sobre el tiempo que llevará solucionarlo deja a los usuarios en la incertidumbre.

Mientras se espera una solución por parte de Meta, los usuarios continúan expresando sus preocupaciones y exigiendo una resolución rápida. La preservación de sus recuerdos digitales es esencial, y recuperar el sonido en esos vídeos es más que una simple mejora técnica; es la recuperación de momentos especiales que han perdido su voz.

Fuente | The Verge