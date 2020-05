Instagram es una red social bastante estricta en lo que respecta a derechos de autor. Si publicas el contenido de otro usuario como propio, muy probablemente Instagram te lo elimine de inmediato notificándote que has violado los derechos de autor. Incluso, si has publicado un vídeo creado por ti mismo, de igual forma pueden eliminártelo. Y es que mucha gente no está al tanto de que la música que ponen de fondo en sus vídeos le pertenece a una persona (o disquera) y usarla sin su autorización infringe los derechos de autor.

Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que compartes en Instagram para que no eliminen tu publicación o silencien tu directo. En ese sentido, con publicar tu propio contenido bastaría para sortear este problema, aunque siempre se corre el riesgo de infringir accidentalmente los derechos de autor con alguna música que suene de fondo en tus vídeos. Por ello, aquí te daremos algunos consejos que te servirán para subir música a Instagram sin vulnerar los derechos de autor.

Sigue estos consejos para subir música a Instagram sin vulnerar los derechos de autor

En un artículo publicado en su blog oficial y titulado Actualizaciones y directrices para incluir música en los vídeos, Instagram ha revelado que los usuarios pueden subir música a la red social sin vulnerar los derechos de autor, siempre y cuando sigan estos consejos:

No hay limitaciones para subir música a las historias (Stories) : puedes poner la música que quieras en este formato. De hecho, está permitido poner un concierto o una actuación en vivo. Aunque, dada la duración de una historia, apenas podrás poner el fragmento de una canción.

: puedes poner la música que quieras en este formato. De hecho, está permitido poner un concierto o una actuación en vivo. Aunque, dada la duración de una historia, apenas podrás poner el fragmento de una canción. Mientras más corta sea la duración de la música en el vídeo, menos probabilidades tienes de infringir los derechos de autor . Por ello, Instagram recomienda usar fragmentos cortos de canciones en las publicaciones y directos. Si te excedes con la duración de una canción en un directo, Instagram te avisarás que debes quitarla. De lo contrario, silenciarán o cancelarán tu transmisión.

. Por ello, Instagram recomienda usar fragmentos cortos de canciones en las publicaciones y directos. Si te excedes con la duración de una canción en un directo, Instagram te avisarás que debes quitarla. De lo contrario, silenciarán o cancelarán tu transmisión. Los vídeos con música deben tener contenido visual : no puedes crear un vídeo con una imagen estática que solo tenga el audio de una canción. Eso será motivo suficiente para que Instagram elimine tu publicación de inmediato.

: no puedes crear un vídeo con una imagen estática que solo tenga el audio de una canción. Eso será motivo suficiente para que Instagram elimine tu publicación de inmediato. Usa música sin copyright o tu propia música : también puedes escapar fácilmente de este problema descargando música sin derechos de autor en Internet. Este tipo de música, al igual que la que ofrece la biblioteca de Facebook, puedes usarla en Instagram (ya sea en un directo o en una publicación) sin restricciones. Aunque, si tienes habilidades musicales, tampoco estaría mal que muestres a tus seguidores la música que eres capaz de crear.

: también puedes escapar fácilmente de este problema descargando música sin derechos de autor en Internet. Este tipo de música, al igual que la que ofrece la biblioteca de Facebook, puedes usarla en Instagram (ya sea en un directo o en una publicación) sin restricciones. Aunque, si tienes habilidades musicales, tampoco estaría mal que muestres a tus seguidores la música que eres capaz de crear. Modifica la canción para engañar al algoritmo: esta no es una sugerencia de Instagram, pero es un truco que utilizan muchas personas de este medio. Lo que tienes que hacer es, con una herramienta de edición musical, agregar otra voz u otro fondo musical a la canción que quieres usar (aunque así arruinarás su calidad). De esa forma, el algoritmo que detecta la violación del copyright no podrá pillarte. Sin embargo, ten en cuenta que los algoritmos cada vez son más avanzados y pueden detectar este truco. Así que no es un método infalible, pero puedes intentarlo.

Por otra parte, hay que aclarar que estos consejos solo aplican para los 90 países (España incluido) en donde Instagram ha llegado a un acuerdo con los sellos discográficos para usar la música con derechos de autor. Por tanto, en algunos países puntuales estos consejos no servirán de nada, pues tienen terminantemente prohibido usar si quiera 3 segundos de una canción con copyright.