Gafas de Nothing: filtran 2 modelos con cámara y ChatGPT

Nothing vuelve a estar en boca de todos, y esta vez no por un smartphone llamativo como el Nothing Phone (4a), ni por unos auriculares transparentes, sino por algo que muchos llevaban tiempo esperando: sus propias gafas inteligentes. La filtración más reciente, atribuida al conocido filtrador Roland Quandt, deja al descubierto que la compañía británica prepara dos modelos distintos, y cada uno apunta a un público diferente.

Una opción humilde llamativa y una cara con GhatGPT al volante

El primero de ellos se centra en el audio. Estas gafas permitirían escuchar música y atender llamadas sin necesidad de llevar auriculares encima, además de interactuar con el asistente de voz del móvil al que estén conectadas. Un detalle especialmente interesante es que incluirían lentes fotocromáticas, capaces de oscurecerse de forma automática bajo la luz del sol y aclararse de nuevo en interiores. Según la filtración, este modelo llegaría muy pronto al mercado.

El segundo par sube la apuesta y añade una cámara, junto con soporte para ChatGPT y funciones de traducción. Esto significaría que una persona podría hacer preguntas en voz alta y recibir las respuestas directamente a través de las gafas, una experiencia parecida a la integración de ChatGPT Voice que Nothing ya ofrece en sus auriculares.

Vale la pena recordar que Bloomberg ya había adelantado a comienzos de año que la compañía trabajaba en unas gafas con cámara para la primera mitad de 2027, y que estas se apoyarían en un smartphone y en la nube para procesar la inteligencia artificial, sin pantalla de realidad aumentada.

Siguen quedando dudas en el aire en torno a las nuevas gafas de Nothing

Lo que todavía no se sabe es cuándo llegará la versión con cámara, cuánto costará cada modelo ni cuánta autonomía ofrecerán. Son preguntas razonables que cualquier interesado se haría antes de comprar, y por ahora toca esperar. Lo cierto es que Nothing parece decidida a llevar su estilo rompedor más allá del smartphone, y esta doble apuesta por el audio y la imagen podría convertirla en un nombre a seguir dentro del cada vez más poblado universo de las gafas inteligentes. Habrá que estar atentos a los próximos movimientos de la marca.