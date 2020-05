Uno podría llegar a pensar que los móviles por encima de los 800 euros no se venden bien, y que se limitan a un nicho de usuarios demasiado específico. Pero lo cierto es que no es así, y en realidad estos dispositivos tienden a alcanzar buenos números de ventas pese a su precio. Prueba de esto, es que el Galaxy S20 Plus se está vendiendo bastante bien en sus primeros meses, incluso con una crisis global encima.

El Galaxy S20 Plus es el tercer Android con mayor cantidad de ventas en el Q1 de 2020

Hace poco reseñamos que Canalys reportaba una caída en las ventas de móviles a nivel global. En ese mismo artículo, se dejó ver que Samsung sufrió un retroceso en ventas de -17% respecto al último trimestre de 2019.

Ahora, Strategy Analytics, otra firma consultora de mercado, reseña algo similar. Las ventas de móviles han caído en todo el planeta, pero algunos modelos han sabido sortear la crisis de gran manera. ¿Y qué es lo sorprendente? Que el Samsung Galaxy S20+, un móvil tope de gama, está entre ellos.

Según el informe, el Galaxy 20+ ocupa la tercera plaza en el top de móviles Android más vendidos en el Q1 de 2020. Samsung ha vendido más de 5 millones de unidades de este dispositivo desde su lanzamiento, lo que se visualiza como un gran logro.

¿Por qué decimos esto? Por varias razones. En principio, desde los Galaxy S10, las ventas de la familia S han ido cayendo poco a poco, y este reporte es el primero en decir lo contrario. Además, el precio de los nuevos Galaxy S20 no juega demasiado a su favor, y menos cuando hay móviles igual de potentes a menor precio.

Pero a todas estas, ¿qué tanto representa esos 5 millones? Apenas un pequeño porcentaje de los 275 millones de unidades vendidas con Android. Entonces ¿por qué tanto ruido? Porque también hay que recordar que el mercado de móviles con Android tiene cientos de modelos, y cada día se añaden más. Aparte, que un buque insignia esté por encima de decenas de móviles más económico, en ventas, ya es mucho decir. Pero esto no es lo único.

Samsung domina el top 6 de móviles Android más vendidos en el Q1 de 2020

En el mismo reporte, Strategy Analytics publicó un gráfico que demuestra lo bien que le está yendo a Samsung este año. En la imagen se deja ver que el fabricante surcoreano se lleva cuatro de los seis puestos de honor de la lista. ¿Y los otros dos puestos? De Xiaomi con sus Redmi 8 y Redmi Note 8.

Esto solo da pie a una sola conclusión: Samsung goza de muy buena salud a pesar de la caída en ventas. Una vez más, el mercado demuestra que la magia del marketing lo es todo, y a veces no importa que la competencia ofrezca algo mejor. En fin, una vez que una marca tiene el sitial de honor, es bastante difícil bajarla de él.

Pero, ¿qué móviles lideran ese top de ventas? El oro se lo lleva el Galaxy A51, con un 2,3% de cuota. El podio lo cierran el Xiaomi Redmi 8 y el Galaxy S20+, con 1,9% y 1,2% respectivamente. Luego, el cuarto puesto lo toma Samsung nuevamente con su Galaxy A10s, y una cuota de 1,6%, mismo porcentaje que el Redmi Note 8. Finalmente, el top 6 lo cierra el Galaxy S20s con un porcentaje de ventas de un 1,4%.

Como último dato, también podemos decirte cómo se mueve el mercado de los sistemas operativos móviles. Según el informe de Strategy Analytics, para el Q1 de 2020, Android domina totalmente con un 86% de cuota. Esto no nos sorprende en absoluto, y no es algo que vaya a cambiar próximamente. Sin embargo, Apple domina el top global de ventas con sus iPhone 11 en muchos análisis de mercado.

¿Te sorprende que Samsung venda tanto? A nosotros un poco, en especial teniendo opciones tan fantásticas en el mercado. ¿Será que el nuevo Poco F2 Pro acaba con eso? Con su precio, probablemente.

Fuente | Strategy Analytics