Luego del lanzamiento de los OnePlus 8, los últimos tope de gama que quedaban por salir, contestamos la pregunta de cuál era el mejor buque insignia de 2020. En ese momento partimos la lanza a favor del Huawei P40 Pro+ como móvil más balanceado, incluso a pesar de su elevado precio.

Pero, ¿qué pasa si cambiamos la pregunta? Hemos comparado los Xiaomi Mi 10 vs Huawei P40 vs Realme X50 Pro. ¿Para qué? Pues para encontrar el mejor gama alta asequible de 2020. Este es nuestro análisis, y sus conclusiones puede que te sorprendan.

Tabla de características: Xiaomi Mi 10 vs Huawei P40 vs Realme X50 Pro

Si eres un lector asiduo de nuestras comparativas, entonces sabrás que es lo que viene luego de la introducción. Sí, es la ficha técnica de cada uno de los móviles de esta contienda, y la dejamos para que los conozcas a fondo y entiendas el análisis posterior.

Estos tres dispositivos son las opciones “económicas” dentro de sus familias, pero aún con ese adjetivo, su rendimiento es comparable con el de sus hermanos. No esperes menos que especificaciones sorprendentes en todos ellos.

Especificaciones Xiaomi Mi 10

Huawei P40 Realme X50 Pro

Dimensiones y peso 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

208 g. 148,9 x 71,1 x 8,5 mm, 175 gramos. 159 x 74,2 x 8,9 mm, 205 gramos. Pantalla 6,67″ con resolución Full HD+ (2340×1080), panel Super AMOLED, 386 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90 Hz, DCI-P3 y HDR10+. 6,1″ con resolución Full HD+ (2340×1080), panel OLED, 422 ppi y ratio 19,5:9. 6,44″ con resolución Full HD+ (2400×1080), panel Super AMOLED, 386 ppi, ratio 20:9, frecuencia de actualización de 90 Hz y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. HiSilicon Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16. Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 8 o 12 GB. 6 u 8 GB. 6, 8 y 12 GB. Almacenamiento 128 o 256 GB. 128 y 256 GB, ampliable mediante NMCard 2. 128 y 256 GB. Cámara Trasera Cuádruple: 108 MP f/1.7 con PDAF y OIS + ultra gran angular de 13 MP f/2.4 + sensor macro de 2 MP f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4. Triple: teleobjetivo de 8 MP f/2.4 con zoom óptico 3x, PDAF y

OIS + Ultra Vision Wide de 50 MP f/1.9 y PDAF +

Ultra gran angular de 16 MP f/2.2. Cuádruple: 64 MP f/1.8 y PDAF + teleobjetivo de 12 MP f/2.5 con zoom óptico 2x y PDAF + ultra gran angular de 8 MP f/2.3 y PDAF + sensor monocromático de 2MP f/2.4. Cámara Frontal 20 MP f/2.0. 32 MP f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. 32 MP f/2.5 + ultra gran angular de 8 MP f/2.2. Conectividad USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y puerto infrarrojo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1 y lector de huellas. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1 y lector de huellas. Batería 4780 mAh con carga rápida de 30W, carga rápida inalámbrica de 30W y carga inversa inalámbrica de 5W. 3800 mAh con carga rápida de 22,5W. 4200 mAh con carga rápida de 65W. Sistema Operativo MIUI 11 con Android 10. EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10. Realme UI 1.0 con Android 10. Precio 799€ 799€ 159€ Compralo aquí Comprar Xiaomi Mi 10 Comprar Huawei P40 Comprar Realme X50 Pro

Diseño, el Xiaomi Mi 10 por fin se levanta ganador en este apartado

Cuerpos fabricados en cristal, marcos de aluminio y pantallas perforadas son algo común que encontrarás en estos tres móviles. Todos cuentan con un diseño fabuloso, pero la verdad es que no son idénticos entre sí, y hay diferencias que ponen la balanza a favor de uno u otro.

El Huawei P40 es el que cuenta con un diseño más compacto, y el único con protección IP53 contra polvo y salpicaduras. Su módulo de cámaras traseras es tan llamativo como el de sus hermanos mayores, lo que es un gran plus. Sin embargo, esa perforación tan grande para las cámaras frontales juega muy en contra del P40, y su pantalla plana es algo que pierde respecto los P40 Pro y Pro+. Una de cal y otra de arena para el Huawei.

En el caso del Xiaomi Mi 10, es el que damos como ganador en esta sección. ¿Por qué aquí sí, pero en otras contiendas no sucedió de esta manera? Porque frente al Huawei y al Realme ofrece un par de ventajas. Primero, su pantalla curvada, algo que no tiene la competencia; y segundo, su único orificio en la pantalla que es especialmente sutil. En la trasera pierde terreno respecto al P40, pero eso no le quita el oro al Xiaomi.

Por su parte, el Realme X50 Pro es el que menos nos gusta, ya que toma lo peor de sus dos rivales. Su pantalla es plana como en el P40, y también cuenta con un gran agujero para las cámaras frontales, aunque los marcos son más estrechos. Respecto a la trasera, es bastante similar a la del Mi 10, con un módulo de cámaras en vertical, bastante 2019.

Empate técnico entre la pantalla del Xiaomi Mi 10 y la del Realme X50 Pro

En el lado de la pantalla, la pelea es muy estrecha entre los Realme X50 Pro y Xiaomi Mi 10. Ambos cuentan con un panel Super AMOLED con resolución Full HD+, frecuencia de actualización de 90Hz y HDR10+. No serán las mejores pantallas de la gama alta, pero igualmente son excelentes para juegos y reproducción multimedia, en especial si agregas que ambos llegan con altavoces estéreo.

Mientras, el Huawei P40 se queda un poco atrás de estos dos, con un panel OLED que es más pequeño, y una velocidad estándar de 60Hz. Mantiene la resolución Full HD+, y seguro que su comportamiento será sobresaliente, pero es una pantalla más sencilla, y eso es innegable.

El rendimiento de los tres es de otro mundo, pero el empate entre el Mi 10 y el X50 Pro se mantiene

Cuando mencionamos que estos móviles no tenían nada que envidiar en rendimiento a sus hermanos, lo decíamos con argumentos. Estos tres móviles cuentan con los procesadores más poderosos del momento, y sus capacidades técnicas son impresionantes en todos los sentidos.

Los Mi 10 y X50 Pro cuentan con el chipset Snapdragon 865 al que se le suman hasta 12 GB de RAM para un rendimiento superlativo. El SoC de Qualcomm le asegura a estos dos Android el podio una vez más. Además, ambos también cuentan con versiones de 8 GB de RAM, e incluso el Realme llega con 6 GB.

Por su parte, el Huawei P40 llega equipado con un Kirin 990 5G, un procesador que es inferior al SD865, pero no por mucho, e igualmente se comportará excelente ante cualquier tarea. Huawei añade configuraciones de 6 u 8 GB de RAM a su P40, la primera puede parecer poco, pero la firma sabe mucho de administración de recursos.

En cuanto al almacenamiento, los tres smartphones ofrecen opciones de 128 y 256 GB, pero Xiaomi se anota un punto a favor con una versión de 512 GB. Huawei, mientras, se anota su propio registro al ser el único que ofrece almacenamiento ampliable para su P40, a través de NMCard 2.

El Huawei P40 tiene mucho de sus hermanos, y por eso es el rey de la fotografía

Como todos los tope de gama de 2020, los tres teléfonos de esta comparativa cuentan con lo mejor en cuanto a cámaras respecta. Todos ofrecen capturas extraordinarias, así que cualquiera que lleves seguro bastará. No obstante, si eres entusiasta de la fotografía móvil, te dejamos nuestras apreciaciones basadas en las especificaciones técnicas de cada competidor.

Aunque el Realme X50 Pro es el más “sencillo” de los tres, llega con una configuración cuádruple de cámaras traseras bastante decente. Su sensor principal de 64 MP y f/1.8 lleva la bandera, y sus tomas son realmente buenas. A este lo acompañan un sensor teleobjetivo de 12 MP y f/2.5 con zoom óptico 2X, un ultra gran angular de 8MP y f/2.3 y un sensor monocromático de 2MP y f/2.4. En general sus especificaciones son buenas, pero falla en algo bastante grave, no cuenta con OIS en ningún sensor, como el X2 Pro.

Mientras, el Xiaomi Mi 10 es el que exhibe el sensor más grande de todos, con 108 MP y f/1.7. Este sensor es nada más y nada menos que el Isocell Bright HMX que brilló a finales de 2019, y todavía hoy sigue siendo fantástico. ¿Con que lo complementa? Con un sensor ultra gran angular de 13 MP y f/2.4; una cámara macro de 2MP y f/2.4; y un sensor de profundidad con la mismas especificaciones. Ambos Xiaomi Mi 10 fueron puestos a prueba por DxOmark, y sus resultados fueron excelentes.

Sin embargo, si hablamos de brillar muchísimo, el Huawei P40 se lleva la palma. Tiene tres cámaras, pero su sensor principal RYYB de 50 MP con f/1.9, y su postprocesado de imagen, no tienen competencia, salvo que sean sus propios hermanos mayores. ¿Y el resto? Un teleobjetivo de 8MP con f/2.4 además de zoom óptico 3x y un ultra gran angular de 16 MP con f/2.2, ambos los mejores de esta comparativa.

¿Y las cámaras delanteras? Nos casamos con el Realme X50 Pro con sus sensor principal de 32 MP f/2.5, y su ultra gran angular de 8 MP f/2.2. El P40 también está muy bien, con una cámara de 32 MP f/2.2 y un sensor infrarrojo para profundidad. Mientras, el Mi 10 queda al último con una cámara simple de 20 MP f/2.0.

El Xiaomi Mi 10 tiene la batería y sistema de carga más completo

Si bien pareciera que los fabricantes de móviles al fin están aumentado la capacidad de las baterías, esta no es la única manera de tener una gran autonomía. Los tres smartphones de esta comparativa saben bien eso, y aunque no ofrecen las mejores capacidades del mercado, su administración energética y sistema de cargas juegan en las grandes ligas.

El Xiaomi Mi 10 es el rey en este sentido, con una batería 4780 mAh (incluso más grande que Mi 10 Pro). Además, es el único que admite carga inalámbrica (de 30W) y carga inalámbrica inversa (de 5W), mientras que la carga rápida cableada es de 30W.

En segundo lugar queda el Realme X50 Pro, que aunque tiene una batería más pequeña, de 4200 mAh, tiene la carga rápida más increíble de todas. El X50 Pro es capaz de cargar con una potencia de hasta 65W, lo que asegura un 100% de carga en apenas 35 minutos (según Realme).

Por último queda el Huawei P40, con una batería de 3800 mAh y una carga rápida de 22.5W. En el papel son cifras bastante pequeñas, pero ya lo dijimos, Huawei tiene sus trucos, y seguro que la autonomía del P40 será muy buena.

En conclusión, ¿cuál es el mejor gama alta asequible de 2020?

Hasta este momento, la decisión parece bastante clara, pero falta hablar de una última cosa, los precios. Tanto el Xiaomi Mi 10 como el Huawei P40 tienen un precio de lanzamiento de 799 euros, mientras que el Realme X50 Pro es de 599 euros. En este sentido, el Realme tiene un punto a favor importante.

No obstante, 100 euros de diferencia a estos niveles de precio no son determinantes si no se justifican, y lamentablemente el Realme no lo hace. Es cierto que cuenta con un rendimiento increíble, al igual que la pantalla, pero es lo mismo o menos que lo que ofrece Xiaomi. Así, también su carga rápida cableada es la mejor de todas, pero en cosas como la cámara y el diseño se queda atrás.

El Huawei P40, por su parte, se levanta con el premio a la mejor cámara, y un diseño de trasera bastante gustoso. Pero al igual que el Realme, el P40 cojea en algunos asuntos, en especial costando lo mismo que el Xiaomi. Aparte, no incluye los servicios de Google, aunque siempre puedes resolverlo.

Tomando en cuenta estas dos cosas, es obvio que el título del mejor gama alta asequible de 2020 será para el Xiaomi Mi 10. ¿Un resumen de las razones? Su diseño está muy bien, la pantalla es curva, su rendimiento es el mejor, tiene mayor almacenamiento interno, los sistemas de carga son muy balanceados, y las cámaras solo están un pequeño paso atrás respecto al Huawei (costando lo mismo que este) o a la par (según por donde se mire, ya que en cámaras no hay un benchmark medible al 100% como en potencia).

Así, no queda duda de cuál debes elegir para llevarte a casa. Esperamos que la comparativa te haya sido útil, y nos dejes tus apreciaciones en la caja de comentarios. ¿Agregarías otro a la competencia? ¿Quizás al OnePlus 8?