DxOMark acaba de publicar el análisis de la cámara del Realme X2 Pro, el buque insignia de la marca china en 2019, con sus respectivas puntuaciones. Cuando este móvil llegó al mercado, destacó por ser el primero en usar el sensor de 64 MP de alta resolución de Samsung. Junto a este sensor tiene otros tres sensores más (un telefoto de 13 MP, un gran angular de 8 MP y uno de profundidad de 2 MP) que conforman su cámara trasera cuádruple.

Con una configuración como esa, mucha gente puede llegar a pensar que el Realme X2 Pro es uno de los móviles con mejor cámara del mercado. Pero no, de hecho, según DxOMark, no está ni entre los 40 mejores de la actualidad. Si bien este Realme X2 Pro obtuvo una puntuación decente de 95 en DxOMark, si lo comparamos con otros móviles de su misma generación o incluso con móviles más viejos que él como el Xiaomi Mi 8, es evidente que no es la mejor opción actualmente si buscas un móvil con una cámara espectacular y hay una razón que explica esto.

La cámara del Realme X2 Pro decepciona en DxOMark: la culpa es del OIS

Entrando más en detalles, las puntuaciones que logró el Realme X2 Pro en DxOMark fueron 99 en la evaluación fotográfica y 86 en el test de vídeo. De esa forma, alcanzó una puntuación general de 95, misma que lograron el Sony Xperia 5 y el ASUS Rog Phone II. Sin embargo, con ella no supera las puntuaciones del Xiaomi Mi 8 y del Google Pixel 2 (99 ambos), que ya son smartphones algo viejos. Por ello, DxOMark afirma que si este Realme X2 Pro hubiese salido hace unos años atrás, hubiese sido asombroso, pero hoy en día el mercado está lleno de smartphones con cámaras mucho mejores.

Los principales puntos negativos de la cámara del Realme X2 Pro que puntualiza DxOMark son el ruido, tanto en tomas en interiores como en exteriores, la baja textura en todas las condiciones y la mala estabilización. Este último defecto probablemente sea el origen de todos los males de la cámara del Realme X2 Pro. Y es que este móvil no cuenta con OIS (estabilizador de imagen óptico) en ninguno de sus sensores, la cual es una característica que mejora enormemente la calidad de las cámaras de los móviles y, por ello, se ha hecho estándar en los últimos años (al menos en la gama alta).

También tiene sus cosas buenas…

En cuanto a lo bueno de la cámara del Realme X2 Pro, DxOMark menciona su amplio rango dinámico, el poco ruido y buena textura de las fotos con zoom, así como la buena exposición y enfoque que logra en la mayoría de fotos y vídeos. En definitiva, el Realme X2 Pro tiene una buena cámara, pero lejos de ser de las mejores que se pueden encontrar actualmente.

Esperemos que Realme haya aprendido de los defectos de la cámara de este móvil y que su buque insignia de este año logre alcanzar una calidad fotográfica digna de un gama alta de estos tiempos.

Fuente | DxOMark