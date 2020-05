Finalmente el día ha llegado, la alternativa al Poco F1 ya tiene un nombre y se llama Poco F2 Pro. Este nuevo flagship killer llega al mercado para demostrar, una vez más, que no se necesita pagar 1000€ para tener uno de los mejores móviles del mercado. Sin embargo, el Poco F2 Pro dista un poco del Poco F1, ya que se acerca mucho más a la gama alta que el primer Pocophone en su día.

Esto, por supuesto, se ha visto reflejado en el precio y en la coletilla Pro, subiendo hasta los 499 o 599 euros, según el modelo que te compres. ¿Es un buen precio? ¿Vale la pena? Te lo contamos todo a continuación. Y lo mejor de todo es que ya lo hemos encontrado de oferta en GearBest por solo 466€.

Poco F2 Pro, el flagship killer 5G que te enamorará

Como bien te hemos avanzado, este Poco F2 Pro llega con todo lo que tiene un gama alta actual. Y sí, lo da todo por un precio muy ajustado, rivalizando con otros modelos que se disparan hasta los 1000 o 1200 euros. Este es el verdadero flagship killer de Xiaomi, y no el Mi 10, que ahora ha subido de precio para competir de tú a tú con otra estrategia muy diferente.

A continuación puedes ver todas sus especificaciones al completo para que te hagas una idea de lo que te espera en este smartphone de Xiaomi, y más abajo te explicamos todo lo que necesitas saber.

Especificaciones del Poco F2 Pro

Características Poco F2 Pro Dimensiones y peso 163,3 x 75,4 mm x 8,9 mm y 218 gramos. Pantalla 6,7 pulgadas OLED, Full HD+ (2400 x 1080P), HDR10+ y tasa de refresco a 60 Hz. Protegida con Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 6 GB LPDDR4X o 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 GB o 256 GB en formato UFS 3.1, sin microSD. Cámara trasera Cuádruple de 64 MP con f/1,7 con EIS y 6 elementos, gran angular de 13 MP, macro de 5 MP y sensor de profundidad de 2 MP. Cámara frontal 20 MP con f/3,4, que se oculta en un Pop-Up. Conectividad y extras Dual-SIM para 4G y conexión 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, emisor de infrarrojos, USB C, jack de audio, GPS, Glonass, Galileo, Beidou y sensor de huellas bajo la pantalla. Batería 4700 mAh con carga rápida a 33W. Sistema operativo MIUI 11 personalizado por Poco con Android 10.

Como puedes ver en la tabla, las especificaciones coinciden al 100% con las del Redmi K30 Pro, pues ha sido renombrado para dar el salto a todo el globo como Poco F2 Pro. Esto, aunque pueda parecer un problema, no es para nada malo. De hecho, el Redmi K30 Pro es, actualmente, uno de los móviles calidad/precio de Xiaomi más interesantes y de esta forma podremos tenerlo en versión global. Veamos qué ha cambiado.

Diseño del Poco F2 Pro

Es bueno ver un salto de diseño en el Poco F2 Pro, algo que muchos han criticado del Poco F1 pese a que eso haya servido para contener al máximo su precio. El Poco F2 Pro tiene una pantalla completa que usa el clásico formato Pop-Up para la cámara selfie. Eso hace que nos libremos del notch. Será en esta cámara donde tengamos una luz LED para notificaciones.

Esto le permite disfrutar de un ratio frontal/pantalla impresionante y además, hasta la fecha, no hay reportes de que los móviles que han optado por este formato estén dando problemas al momento de sacar y meter la cámara en el móvil. No hay una pantalla curvada, como sí tienen otros gama alta como el Xiaomi Mi 10, pero tampoco la echaremos de menos ya que muchos sabemos que llega a ser más problema que avance.

El diseño se ve simple, elegante y muy cuidado (combina cristal y metal). Además, ha conservado todas las cosas que han ido perdiendo los móviles con el tiempo que tanto nos gustan: el jack de audio, el sensor de infrarrojos, los altavoces estéreo y más cosas. En ese sentido es un móvil muy completo. Su sonido es muy bueno, y además cuenta con certificación Hi-Res Audio. Incluso cuenta con certificación IP53 frente a salpicaduras. Tampoco hay que olvidar el NFC para pagos móviles con Google Pay, ¡esta vez sí!

Su pantalla es muy buena, pero no está pensada para gamers hardcore

Mucha gente podría esperar que Poco se hubiera sumado a la tendencia de las pantallas con 90 Hz pero eso no ha sido así, en el Poco F2 Pro encontramos una pantalla con 60 Hz que funcionará realmente bien, aunque no será aprovechable con los juegos pensados para los 120 Hz. Se ve bien, tiene HDR y es Full HD+. No te decepcionará su panel OLED, te lo podemos asegurar. Tiene un brillo de 800 nits, cubre el 100% del espacio DCI-P3, soporta HDR10+ y dispone de certificación TÜV Rheinland.

El rendimiento del Poco F2 Pro será de 10, sigue la estela del F1

El Poco F2 Pro integra el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 865, y eso ya lo dice todo. Contamos con el SoC más potente combinado con una memoria en formato UFS 3.1 que le permitirá disfrutar de una velocidad brutal. Damos también el salto al 5G y, aunque tiene Dual-SIM, esta solo funciona en modo dual con el 4G. En su interior cuenta además con una cámara de vapor que le permite bajar la temperatura del procesador en 14 grados, un detalle muy importante.

Romperá los benchmarks colándose en los puestos más cercanos al podio y nos asegurará potencia para cualquier tipo de aplicación, juego o cosa que se nos pase por la cabeza. En ese sentido el Poco F2 Pro es igual de potente o más que todos los gama alta actuales por muy caros que sean. Es el móvil ideal para el que quiera la mayor potencia al menor precio. En Geekbench ronda los 940 puntos mono-núcleo y los 3394 puntos multi-núcleo.

Que venga con una pantalla de 60 Hz hace que vaya realmente sobrado en los juegos y podrá mantener los 60 fps estables en juegos como PUBG Mobile sin ningún tipo de pérdida de frames. Esto, como podrás imaginar, es una gran noticia si eres gamer, pues te permitirá jugar a cualquier cosa sin que se caliente demasiado. De hecho, algunos móviles con pantalla de 90 Hz mantendrán una tasa de FPS estable menor que la que puede alcanzar este Poco F2 Pro. La razón es evidente, se calienta mucho menos y eso le permite mantenerse estable en todo momento.

Otra de las ventajas de la pantalla es que dispone de una pantalla táctil con respuesta de 180 Hz, lo que significa que responderá realmente bien a las acciones de juego que hagas en pantalla.

La cámara del Poco F2 Pro es top, pero no de las mejores

La cámara es quizás, uno de los mayores recortes que vemos con respecto a otros gama alta. Aún así, es realmente buena y para nada nos sentiremos decepcionados con ella. La pega más grande es que viene sin OIS, solo con EIS (estabilizador electrónico de imagen).

Su cámara es cuádruple, con una combinación brutal:

Sensor Sony IMX686 de 64 MP con apertura f/1.7 y EIS.

con apertura f/1.7 y EIS. Ultra gran angular de 13 MP con apertura de 123 grados.

Sensor macro/telefoto de 5 MP, equivalente a un 50 mm.

Sensor profundidad de 2 MP.

Con esta combinación logra grabar vídeo a 8K a 30 fps y también vídeo 4K a 60 fps con la posibilidad de hacer vídeos a cámara lenta de 960 fps en Full HD (1080P). Las fotos obtenidas con la cámara del Poco F2 Pro tienen una gran resolución y muy buen color. De hecho, si las comparamos a pleno día con las del Mi 10, será difícil ver algún cambio (solo un ojo muy entrenado lo haría).

El modo macro también funciona bien y es divertido, además de encontrarnos con un gran angular que logra muy buenas tomas. En cuanto a la noche, pese a que no tiene OIS en su sensor principal, los resultados serán muy buenos gracias al software de cámara de Xiaomi y las mejoras del modo noche. Sin duda, una cámara a la altura de la gama actual pero no la mejor de ellas. Aunque no esté en DxOMark, esta logrará una puntuación similar a la del Google Pixel 4.

La cámara delantera, de 20 MP, también logrará unos muy buenos selfies. Y añade un plus con grabación a 120 fps para vídeos en slow motion. También integra protección anti-caídas. Es decir, que se esconde en caso de que el móvil se vaya a caer para no dañarse.

Tiene carga rápida, pero no hay carga inalámbrica en el Poco F2

En cuanto a capacidad de carga encontramos un cargador de 33W que permite cargar el teléfono al completo en unos 63 minutos, una cifra buena para sus 4700 mAh. No hay carga inalámbrica en el Poco F2 Pro.

Además, viene con una batería de 4700 mAh brutal, que nos permitirá autonomía de sobra para un día y medio o dos con uso intensivo, mucho más si deshabilitamos la conexión 5G o no gozamos de ella. Todo combinado con la personalización de Poco sobre MIUI 11, un cóctel brutal para una muy buena experiencia en el día a día.

El precio del Poco F2 Pro es bajo para todo lo que ofrece, ¡una opción ultra recomendable!

Como habrás podido imaginar y ver, el Poco F2 Pro es un móvil impresionante. Sin duda, uno de los gama alta actuales más equilibrados y con mejor precio. De hecho, pese al aumento de precio con respecto al modelo anterior, creemos que logrará unos resultados en ventas brutales. Está disponible en color gris, azul, morado y blanco.

POCO F2 Pro 6+128 GB – 499 euros

POCO F2 Pro 8+256 GB – 599 euros

El teléfono se puede conseguir en diferentes precios según su versión y nosotros hemos encontrado una web muy fiable en la que se encuentra a un precio todavía mejor. ¿Quieres echarle un ojo? Podrás conseguir el Poco F2 Pro al mejor precio en GearBest.