Apenas ayer se presentaron los OnePlus 8 y 8 Pro, dos móviles con los que la firma china quiere seguir ampliando su hueco en la gama alta de Android este 2020. Sus características y especificaciones son asombrosas como cabría esperar, aunque las cámaras no se diferencian tanto entre sí.

Pero, ¿qué tan buenos son respecto a la competencia? Ayer mismo medimos al OnePlus 8 Pro contra sus rivales directos, por lo que hoy toca hacer lo propio para el modelo estándar. Esta es la comparativa del OnePlus 8 vs Huawei P40 Pro vs Galaxy S20+ vs Xiaomi Mi 10. ¿Te quedas para ver el resultado?

Tabla de especificaciones: OnePlus 8 vs Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy S20+ vs Xiaomi Mi 10

Como siempre, lo primero es mostrar el resumen de las características de los móviles a comparar. De esta manera podrás conocerlos a fondo y ya luego pasar al análisis con conocimientos más profundos. Esto es todo lo que estos smartphones tienen para ti:

Especificaciones OnePlus 8

Huawei P40 Pro

Samsung Galaxy S20 Ultra

Xiaomi Mi 10

Dimensiones y peso 160,2 x 72,9 x 8 mm, 180 gramos. 158,2 x 72,6 x 9 mm, 209 gramos. 161,9 x 73,7 x 7,8 mm, 188 gramos. 162,5 x 74,8 x 9 mm, 208 gramos. Pantalla 6,55″ con resolución Full HD+ (2400×1080), panel Fluid AMOLED, 402 ppi, ratio 20:9, frecuencia de actualización de 90Hz y HDR10+. 6,58″ con resolución Full HD+ (2640 x 1200), panel OLED, 441 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90Hz y HDR10. 6,7″ con resolución Quad HD+ (3200×1440), panel Dynamic AMOLED 2X, 525 ppi, ratio 20:9, frecuencia de actualización de 120Hz y HDR10+. 6,67″ con resolución Full HD+ (2340×1080), panel Super AMOLED, 386 ppi, ratio 19,5:9, frecuencia de actualización de 90 Hz, DCI-P3 y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. HiSilicon Kirin 990 5G, con gráfica Mali-G76 MP16. USA: Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

Global: Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11.

Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 8 y 12 GB. 8 GB. 8 GB (4G) y 12 GB (5G). 8 y 12 GB. Almacenamiento 128 y 256 GB. 128, 256 y 512 GB + NMCard 2. 128, 256 y 512 GB + microSDXC. 128, 256 y 512 GB. Cámara Trasera Triple: 48 MP f/1.8 + 16 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4. Cuádruple: 50 MP f/1.9 + 12 MP f/3.4 + 40 MP f/1.8 + ToF 3D. Cuádruple: 12 MP f/1.8 + 64 MP f/2.0 + 12 MP f/2.2 + 0.3 MP f/1.0 (ToF 3D) Cuádruple: 108 MP f/1.7 + 13 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4. Cámara Frontal 16 MP f/2.0. 32 MP f/2.2 + sensor infrarrojo de profundidad. 10 MP f/2.2. 20 MP f/2.0. Extras USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, protección IP68 y lector de huellas. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas, protección IP68 y puerto infrarrojo. USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5, lector de huellas, certificación IP68 y Radio FM (USA y Canadá). USB C, WiFi AX de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS, NFC, Bluetooth 5.1, lector de huellas y puerto infrarrojo. Batería 4300 mAh con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 3W. 4200 mAh con carga rápida de 40W, carga inalámbrica de 27W y carga inalámbrica inversa de 27W. 4500 mAh con carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa de 9W. 4780 mAh con carga rápida de 30W, carga inalámbrica de 30W y carga inalámbrica inversa de 5W. Sistema Operativo Oxygen OS 10.0 con Android 10. EMUI 10.1 (sin GMS) con Android 10. One UI 2 con Android 10. MIUI 11 con Android 10. Precio 709€ (8 GB + 128 GB). 1099€ (8 GB + 256 GB). 985€ (5G + 12 GB + 128 GB). Desde 799€ (8 GB + 256 GB). Compralo aquí Comprar OnePlus 8 Comprar Huawei P40 Pro Comprar Galaxy S20+ Comprar Xiaomi Mi 10

Las cuatro opciones van muy bien de diseño, pero parece un duelo 2019 vs 2020

El diseño de estos cuatro dispositivos es muy bueno, y los materiales utilizados en su construcción ni se diga. Sin embargo, dos de ellos responden más al estilo de 2019. Eso no es malo en absoluto, pero hay usuarios que les gusta estar a la última sí o sí.

En el duelo que nos compete, la trasera tiene similitudes en todos, pero el premio se lo damos al Huawei P40 Pro. La razón es que su módulo de cámaras es muy llamativo, mientras que el del S20+ es todo lo contrario, demasiado simplista. Aparte, la distribución vertical de los OnePlus 8 Pro y Xiaomi Mi 10 es demasiado 2019, aun cuando no les queda mal.

¿Y el frontal? Damos un empate técnico al OnePlus y al Xiaomi, debido a que sus pantallas curvas en los laterales son una delicia, y los marcos restantes son casi inexistentes. Además, su único agujero en pantalla, y ubicado hacia uno de los lados, es mucho más sutil. El Huawei también tiene pantalla curvada, pero la enrome perforación para ubicar las dos cámaras frontales le juega en contra.

Samsung sigue como rey de las pantallas, incluso con su Galaxy S20+

En el artículo donde comparamos a los hermanos mayores de estos móviles, decíamos que la mejor pantalla la ganaba Samsung, pero podía cambiar en cualquier momento. OnePlus puso mucho cariño a su 8 Pro en ese aspecto, pero el OnePlus 8 estándar no recibe tantos honores.

Por esta razón la pantalla Dinamic AMOLED 2X del Galaxy S20+ se lleva la corona, su resolución Quad HD+, junto a su velocidad de 120 Hz no dejan oportunidad a la competencia. Realmente nos sorprende poco, ya que Samsung es uno de los fabricantes de paneles más importante del mundo, si no el que más.

Justo debajo se posicionan las pantallas Fluid AMOLED y Super AMOLED de los OnePlus 8 y Xiaomi Mi 10. Ambas se la juegan con una resolución Full HD+ y frecuencia de actualización de 90Hz, algo más sencilla, pero igual de genial. Por último está el panel del Huawei P40 Pro, que aunque mantiene las especificaciones, la tecnología utilizada es OLED, la más sencilla de este cuarteto.

Rendimiento inigualable actualmente para todas las opciones

Los móviles de esta comparativa tienen en su interior los mismos procesadores que sus hermanos mayores. Tanto OnePlus, como Samsung, Huawei y Xiaomi, equipan sus dispositivos con los mejores chips del mundo en la actualidad.

Entre las opciones conseguirás al Qualcomm Snapdragon 865 (OnePlus, Samsung y Xiaomi), el Exynos 990 (Galaxy S20+) y el Kirin 990 5G (Huawei P40 Pro). Independientemente del que elijas, el rendimiento bruto está más que asegurado para este y los venideros años. De hecho, el SD865 domina la tabla de AnTuTu de Abril.

En cuanto a la cantidad de RAM instalada, la cosa si varía un poco. El Galaxy S20+ ofrece una configuración de 8GB (versión 4G) y otra de 12 GB (versión 5G). Por su parte, los OnePlus 8 y Xiaomi Mi 10 tienen las mismas cantidades, pero no existe una versión 4G. Huawei es el que vuela más bajo en este sentido, sirviendo su P40 Pro en una única versión de 8GB.

¿Y el almacenamiento interno? También ofrece variedades. El Galaxy S20+ se presenta en versiones de 128, 256 y 512 GB, con almacenamiento ampliable mediante microSD. Mientras, el P40 Pro también ofrece lo mismo, pero la ampliación se hace a través de NMCard 2. El OnePlus 8 y el Xiaomi Mi 10, llegan con almacenamiento de 128 y 256 GB únicamente, sin capacidad de ampliación.

Cámaras, el apartado más importante en esta gama de precios es para el Huawei P40 Pro

La realidad es que en estos niveles de precio todo importa, pero evidentemente hay algunos aspectos que enganchan más a los consumidores que otros. Así, si para los jugadores es más importante la pantalla y el rendimiento, para el común denominador de los usuarios lo más importante es la cámara.

En cámaras, estos cuatro se ubican un paso atrás respecto a sus hermanos, pero le envidian poco.

El OnePlus 8 es el que llega con la configuración más sencilla de todas. Tres cámaras trasera lideradas por un sensor de 48 MP y f/1.8, ¿malo? Para nada. A este, le acompañan un sensor ultra gran angular de 16 MP y f/2.2, y una cámara macro de 2 MP y f/2.4. Es el más modesto de todos como ya dijimos, pero sus fotografías son alucinantes.

El podio de cámaras lo abre el Xiaomi Mi 10 con sus cuatro cámaras traseras. Su sensor principal es de nada menos que 108 MP y f/1.7, el más grande existente hasta ahora, y mismo que conquistó durante buen tiempo la tabla de DxOmark. ¿Quiénes lo acompañan? Un sensor ultra gran angular de 13 MP y f/2.4, un sensor macro de 2 MP y f/2.4, y una última cámara para efecto bokeh de 2 MP y f/2.4.

La medalla de plata se la sube al cuello el Galaxy S20+, que aunque no tiene los mismos sensores del Ultra, repite los tres del S20 estándar y agrega uno más. ¿Y qué de importante tiene decirlo así en vez de decir que tiene cuatro sensores? Mira el fabuloso vídeo en 8K que se grabó con el S20 en el ártico, y luego regresa. Ya puestos en lo que corresponde, el sensor principal del S20+ es de 12 MP y f/1.8, pero el gran protagonista es el sensor teleobjetivo de 64 MP y f/2.0 con zoom óptico 3x. ¿Y los otros dos? Un sensor ultra gran angular de 12 MP f/2.2 y un ToF 3D de 0.3 MP y f/1.0.

Por último, en la cima fotográfica encontrarás al Huawei P40 Pro. El P40 Pro+ ya pulverizó la tabla de DxOmark sin tener los sensores más grandes, y seguro que con el P40 Pro no será diferente. Al fin y al cabo, Huawei es experta en procesar las fotos que tomas, y darte resultados que ni tú te creerás.

Su cámara principal de 50 MP y f/1.9 es una exquisitez en toda regla, y si hablamos del sensor ultra gran angular de 40 MP y f/1.8, ya no tenemos ni palabras para hablar. Son sencillamente impresionantes, y por eso se merecen este puesto. ¿Y las otras cámaras? Un teleobjetivo periscópico de 12 MP y f/3.4 con zoom óptico 3x, además de un cuarto sensor ToF 3D.

OnePlus, Huawei, Samsung y Xiaomi casi juegan sus mejores cartas de batería en estos móviles

El consumo energético, más que frías cifras en un papel, es algo de optimización de recursos. Por eso, aunque en estos cuatro Android no encontrarás baterías de 6000 mAh, su autonomía es fantástica, y la carga ni te contamos.

OnePlus equipa su dispositivo con una batería de 4300 mAh con carga rápida de 30W. Estos números están bastante bien, en especial la velocidad de carga, pero sinceramente echamos en falta la carga inalámbrica, que ya es casi obligatoria en estos precios.

El Xiaomi Mi 10 se alza con el título de la batería más grande, con una capacidad de 4780 mAh. Además, la acompaña con una carga rápida de 30W tanto cableada como inalámbrica, así como una carga reversa inalámbrica de 5W. Así es como se debe hacer, OnePlus.

Mientras, el Galaxy S20+ llega a casa con unas especificaciones un poco más modestas, pero igualmente buenas. Tiene batería de 4500 mAh, carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W y carga reversa inalámbrica de 9W.

Y al igual que con las cámaras, en temas de batería y carga el Huawei P40 Pro se alza con el oro. El móvil chino cuenta con la batería más pequeña, de 4200 mAh, pero con la carga más potente. ¿Sus números? Carga rápida de 40W, carga inalámbrica de 27W y carga inalámbrica inversa de 27W. ¡Alucinante!

¿Cuál es el mejor móvil entre el OnePlus 8, Galaxy S20+, Huawei P40 Pro y Xiaomi Mi 10?

Llegamos a la pregunta final, y dar respuesta no es fácil, pero ahí vamos. Luego de analizar y comparar todos los apartados de estos cuatro móviles con Android, no nos queda duda de que la mejor elección sería el Huawei P40 Pro.

Este smartphone ofrece una pantalla muy buena, un procesador que no envidia nada a los de la competencia, unas cámaras de calidad superior y un sistema de administración de energía insuperable. En algunas cosas quedará un poco por debajo, pero no son lo suficiente para quitarle la corona de olivos en esta batalla. Su único problema es la falta de servicios de Google, pero eso se resuelve así de fácil. Su precio también es el mas alto, pero si andas decidido a comprar lo mejor, hay que pagar lo que vale, ¿no?

¿Y si tuviésemos que dar otros veredictos? Te recomendaríamos el Samsung Galaxy S20+ para reproducción de contenido multimedia gracias a su pantalla. Y si es por un tema de precio y rendimiento, el OnePlus 8 levanta el trofeo de manera indiscutible.

Lamentablemente el Mi 10 sufre el mismo destino del Mi 10 Pro. Su importante aumento de precios en el mercado global le quita el honor de ser el móvil con mejor relación precio/rendimiento de la gama alta. ¿Es malo? Para nada, sigue siendo un móvil genial.

¿Con cuál te quedarías tú?