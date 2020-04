Los nuevos OnePlus 8 ya están entre nosotros y solo podemos decir que son dos móviles realmente impresionantes los cuales han entrado de lleno en la guerra de la gama alta. Son capaces de hacer frente a cualquiera y, este año, parece que las cámaras han dado un paso en la buena dirección.

En cualquier caso hoy no os vamos a contar si su experiencia fotográfica es la mejor de todas, sino las diferencias que existen entre el OnePlus 8 “normal” y su hermano Pro. Puede que te sorprendan los resultados.

Todas las diferencias de cámaras entre el OnePlus 8 y 8 Pro

Lo primero que debemos hacer es una comparativa sobre el papel. Algunos sensores son ligeramente diferentes y otros cambian completamente, dependiendo del modelo que cojas tendrás una cosa u otra. Aun así no hay nada demasiado loco excepto por el sensor para filtrar la luz del Pro:

OnePlus 8: Triple de 48 MP Sony IMX586 con f/1,75 + lente gran angular de 16 MP con f/2,2 + lente para macro de 2 MP con f/2,4. Tiene PDAF y Flash Dual LED.

Sony IMX586 con f/1,75 + lente gran angular de con f/2,2 + lente para macro de con f/2,4. Tiene PDAF y Flash Dual LED. OnePlus 8 Pro: Cuádruple de 48 MP Sony IMX689 con f/1,78 + lente gran angular de

48 MP Sony IMX586 con f/2,2 + lente para telefotos de 8 MP con zoom híbrido de 3x óptico y 30x digital + lente para filtrar el color de 5 MP con f/2,4. Tiene PDAF y Flash Dual LED.

Lo primero que tenemos que decir es que sí, si compras el Pro tendrás un telefoto con zoom óptico 3x con el que podrás acercarte a cualquier objeto sin perder calidad y, además, el sensor para filtrar el color.

En lo que respecta al sensor principal y gran angular no hay duda que el 8 Pro le saca la delantera con su IMX689 y, sobre todo, con su sensor de 48 MP ultrawide con mejor apertura focal. Esto en general nos dará mejores resultados en cualquier situación aunque hay que pasar la prueba de fuego, ¿se nota en la vida real?

No parece que haya mucha diferencia

Comparativa de Cámaras 1 de 3

A juzgar por las tomas que hemos visto la verdad es que el OnePlus 8 se defiende realmente bien lo mires por donde lo mires. Algunas veces hasta nos gusta más porque el Pro tiende a dar un tono amarillento que no nos termina de matar. En lo que respecta al gran angular decimos algo parecido, aunque sí que se notan los 48 MP en ciertas tomas.

Hay un claro ganador en esta comparativa y es en el Zoom, el modelo más caro sí que consigue mayor nivel de detalle y no hay más discusión. Si nos vamos a escenas nocturnas se nota la mayor apertura y calidad del Pro pero la verdad es que ninguno de los dos nos termina de gustar.

El sensor de filtro de luz se nota bastante y debemos decir que, a pesar de que en muchas tomas hace su trabajo, amarillea demasiado en algunas zonas puntuales. Lo bueno es que seguramente esto se pueda solucionar por software en poco tiempo.

Grabación de vídeo y selfie “normales”

En pocas palabras: ninguno de los dos saca pecho en grabación de vídeo y cámaras selfie. Son prácticamente iguales y decimos lo mismo, puedes esperar un poco de mejora pero nada del otro mundo. No te compres estos móviles por ninguno de estos dos apartados. En este vídeo puedes ver una comparativa más a fondo.

Entonces, ¿vale la pena pagar por la cámara del OnePlus 8 Pro?

Nuestro punto de vista es que es un valor añadido pero, si te estas planteado la compra de uno u otro por el apartado fotográfico, no podemos recomendar pagar la diferencia. Hazlo por la pantalla, carga inalámbrica, RAM o batería pero no solo por la cámara. Los cambios no son tantos como para pagar 200 euros más.

Eso sí, si tienes el dinero y quieres lo mejor de lo mejor pues cómprate el Pro. El resumen es que cualquiera de los dos son opciones muy recomendables y la decisión final la tienes tú. Te dejamos con una súper comparativa entre los OnePlus 8 Pro vs Huawei P40 Pro+ vs Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi 10 Pro. Por si tienes dudas. 😉