Luego de semanas de espera, de rumores y filtraciones, el día tan esperado ha llegado. El pasado 14 de abril pudimos conocer a los OnePlus 8, tanto la versión “básica” como la versión pro.

Mucho antes de ser presentados, todos sabíamos con certeza cómo serían y con qué especificaciones llegarían. A pesar de ello, OnePlus siguió adelante con la presentación de una generación que, para bien o para mal, ha despertado el interés del público, por lo que no es mala idea comparar sus puntos fuertes y débiles, para saber con seguridad si realmente valen la pena.

Lo mejor de los nuevos OnePlus 8

Seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo si consideramos que la inclusión del 5G en ambos modelos, además las mejoras en pantalla, cámara, batería, diseño y resistencia son las piezas clave para decir que OnePlus ha hecho muy bien su trabajo.

Conectividad 5G en ambos modelos

Antes de la presentación, muchos creían que solo la versión Pro llegaría con 5G pero por suerte esto no resultó ser así. La inclusión de la conectividad 5G en el OnePlus 8 lo hace un móvil muy interesante. La conectividad 5G es el futuro y solo será posible en menos tiempo a medida que más fabricantes logren hacerlo llegar a la mayoría de sus modelos, no solo de la gama alta. Por ahora, esta tecnología es exclusiva de modelos gama alta como estos OnePlus 8 y de algunas excepciones como el Redmi K30 5G o el Mi 10 Lite.

La pantalla es todo lo que estábamos esperando y más

En lo que respecta al OnePlus 8, la pantalla mantiene muchas de las especificaciones que ya hemos visto en modelos como el OnePlus 7T o 7 Pro, lo que no es precisamente algo malo pero tampoco muy destacable.

Donde sí han puesto todo el empeño es en el panel del OnePlus 8 Pro, el cual, no solo es más grande sino que tiene una resolución ridículamente alta, un brillo de pantalla que te hará dejar de temerle a los días soleados y una tasa de refresco que pasa de los 90 Hz a los 120 Hz para darte una experiencia superior en todo sentido.

Además, esa sensación de fluidez y suavidad en las transiciones se logran gracias al aumento considerable no solo de la tasa de refresco de la pantalla sino también de la tasa de refresco de la respuesta táctil, la cual, ahora es de 240 Hz, el doble de rápido.

Mejoran en diseño y resistencia

OnePlus incluye tres colores muy atractivos y un diseño con mejores acabados para apoderarse de la sensación premium que todo gama alta debería transmitir. Pero, además de los detalles estéticos, OnePlus anunció que la versión Pro llegará con protección IP68, brindándole una mayor resistencia contra el polvo y el agua.

Esta noticia es excelente ya que crea un precedente en la marca; antes de esto, los móviles OnePlus contaban con cierta protección desarrollada por ellos mismos pero nada comparable a la certificación IP68.

Las cámaras traseras y el súper Zoom híbrido

Sin dudas, lo más gratificante de la presentación ha sido la confirmación de todas las especificaciones del juego de cámaras, principalmente en el OnePlus 8 Pro. Nada más contar con cuatro lentes y un zoom híbrido de 3x óptico y 30x digital le da una versatilidad que te permitirá sacarle el juego en multitud de condiciones. En fin, si te gustan las fotografías vas amar estos móviles.

La autonomía es otro deseo hecho realidad

Si algo lamentamos de versiones anteriores era lo escasa de la batería. Con los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro han escuchado nuestras súplicas, incluyendo una batería de 4300 mAh y 4510 mAh respectivamente.

Si hasta ahora has estado atento a lo que hemos ido comentando, seguro te preguntarás cómo, al menos en el OnePlus 8 Pro, la autonomía puede ser un aspecto positivo, ya que una pantalla como esta debe consumir mucha energía, sin mencionar el uso del 5G. Bueno, solo te podemos decir que sí, tienes razón pero no del todo.

Para empezar, la tasa de refresco del OnePlus 8 y 8 Pro no se mantiene fija sino que tiene la opción de bajar dependiendo del uso que le estés dando al móvil. Además, en las opciones avanzadas de configuración de la pantalla puedes decidir quedarte en los 60 Hz para ahorrar más batería.

Aunque, dudamos mucho que haga falta, no solo por lo que ya hemos mencionado sino también porque la capa de personalización está muy bien optimizada y porque el procesador Snapdragon 865 es más eficiente energéticamente. Y como si no fuese suficiente, ambos modelos cuentan con sistema de carga rápida de 30W.

Lo peor de los nuevos OnePlus 8

Ahora viene la parte que algunos querrán evitar o la que otros estaban esperando; las críticas. Contrario a lo que hemos hecho en la sección anterior, lo malo de estos móviles no viene dado por sus especificaciones técnicas sino por otros elementos. Veamos de qué se trata:

Lo mejor está disponible solo en el OnePlus 8 Pro

Como ya habrás visto, la mayoría de las ventajas de las que todo el mundo está hablando son las que vienen en el OnePlus 8 Pro. Esto nos hace pensar que quizás OnePlus ha hecho mal en presentar ambos móviles al mismo tiempo, ya que muchos preferirán la versión Pro sin siquiera detenerse a ver al OnePlus 8. Aunque… una cosa es querer y otra es poder, ya que la diferencia de precios entre ambos modelos es algo a tomar muy en cuenta.

No son aptos para todas las manos

A pesar de lo atractivo o potente que sea un móvil, si no es fácil de manejar no tiene razón de ser. Se supone que un móvil debe ser cómodo y portátil, cosa difícil de creer en el OnePlus 8 Pro, ya que cuenta con una gran pantalla de 6,78 pulgadas, acercándose peligrosamente al tamaño de pantalla de las tablets pequeñas. ¿Te imaginas llevar todo el día en el bolsillo un móvil de las dimensiones del OnePlus 8 Pro?

Hemos sido cautelosos al incluir este apartado ya que entendemos que existe gente que prefiere pantallas más grandes para disfrutar mejor toda clase de contenido. Sin embargo, ¿dónde está el límite entre tamaño y portabilidad? Seguramente variará de persona a persona pero con móviles cada vez más grandes, es necesario pensar en las personas con manos pequeñas o que se sienten a gusto con un móvil más compacto.

Son más caros de lo que esperábamos

A muchos nos ha tomado por sorpresa esta noticia, los nuevos OnePlus 8 Pro dan un salto considerable en precios. Llegados a este punto seguro muchos pensarán si realmente vale la pena gastar 1000 euros en un móvil. Y de ser así, quizás otras opciones de marcas con mayor trayectoria como Samsung o Huawei tengan más peso.

Aún así, podríamos tomar en cuenta que el OnePlus 8 sigue siendo una opción más económica y que de aquí a un par de meses bajará de precio.

OnePlus ha perdido un poco el rumbo

Continuando con el punto anterior, creemos que OnePlus ha perdido un poco el rumbo con la presentación de estos móviles. Una de las cosas que desde el inicio ha hecho tan atractivo a esta fabricante es su capacidad para traer lo mejor en potencia a un precio inferior al resto de la gama alta. Curiosamente, algo similar ha pasado con Xiaomi en la presentación de los Mi 10 y Mi 10 Pro para Europa.

Pero, en ambos casos creemos que han querido desprenderse un poco de lo que les identifica como marca, sin dejarlo de lado por completo. Es decir, tanto Xiaomi como OnePlus han presentado móviles que llegan a los 1000 euros pero al mismo tiempo han traído muy buenas opciones a un precio más competitivo. Tal es el caso de los Mi 10 Lite y del OnePlus 8.

La buena noticia es que de esta manera ambos fabricantes podrían llegar a un tipo de consumidor más exclusivo, lo malo es que despistan un poco a los consumidores que ya han sido fieles a la marca por años.

¿Qué te ha gustado y qué has odiado de los nuevos OnePlus 8?

Ciertamente, esta comparativa parece estar dedicada por completo al OnePlus 8 Pro, no es la intención pero al tratar de destacar lo bueno y lo malo de esta nueva generación es inevitable que todas las miradas apunten al hermano mayor, ya que se nota que la marca ha puesto todo su empeño y amor en este. Lo que no quiere decir que el OnePlus 8 sea un móvil malo o mediocre, sino que ante una sombra tan grande como la del OnePlus 8 Pro es casi inevitable pasar un poco desapercibido.

Pero no nos engañemos, que no solo de especificaciones viven los fabricantes, el precio también es un tema muy importante y decisivo en muchos casos. Por eso, puede que el OnePlus 8 termine enamorando a más gente gracias a su hardware no tan puntero pero con un precio más contenido.

De cualquier forma, nos gustaría conocer tu opinión, ¿crees que se nos ha escapado algo?, seguramente habrán muchas más cosas por las que enamorarnos de estos móviles o por el contrario, razones para tomar en cuenta otras opciones similares como los Mi 10 y 10 Pro de Xiaomi, o por qué no, los poderosos Huawei P40 y Samsung Galaxy S20.