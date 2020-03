Como cada año, Samsung ha puesto la vara bien en alto con sus nuevos buques insignia de la serie Galaxy S, los Galaxy S20. Además de tener un diseño espectacular, que ya otros fabricantes están imitando, los nuevos Galaxy S20 son móviles muy potentes, con pantallas increíbles y cámaras espectaculares, que ofrecen a los usuarios todo lo mejor de la tecnología móvil actual.

Sin embargo, si vas a comprar un Galaxy S20, debes tener en cuenta una característica muy importante de estos móviles que varía dependiendo de tu ubicación geográfica. Hablamos nada más y nada menos que del procesador, que en los Galaxy S20 vendidos en Norte América es un Snapdragon 865, mientras que en los vendidos en Europa y Asia es un Exynos 990. Más allá de discutir por qué Samsung hace esta diferencia, aquí te diremos cuál de estos dos es el mejor procesador para los Galaxy S20.

Diferencias entre los chips Snapdragon 865 y Exynos 990: ¿cuál es el mejor para el Galaxy S20?

Tradicionalmente, los chips de Qualcomm son conocidos como los mejores procesadores que existen para móviles. Por ello, seguramente ya te han dicho que el Snapdragon 865 de Qualcomm es mejor que el Exynos 990 de Samsung. Pero, ¿será eso cierto? Para descubrirlo a ciencia cierta, a continuación, compararemos los aspectos más importantes de estos chips.

Antes de nada, debemos aclarar que ambos procesadores están fabricados mediante el proceso de 7 nm y ninguno tiene un módem integrado. Eso significa que, en teoría, tienen un consumo de energía similar y un manejo del calor también muy parecido. Sin embargo, eso es lo único que tienen en común estos chips, porque en todo lo demás son diferentes.

Núcleos Cortex A77 más potentes para el Snapdragon 865

Empecemos hablando de la arquitectura de estos procesadores. Si bien son similares, en cuanto a núcleos y a la distribución de estos, son bastante diferentes. Y es que el Snapdragon 865 usa los últimos núcleos Cortex A77 de ARM como punta de lanza, mientras que los núcleos más potentes del Exynos 990 son Cortex A76.

Según la propia ARM, la nueva arquitectura Cortex A77 supera hasta en un 20% a la Cortex A76 en cuanto a potencia, manteniendo la misma huella térmica (calentamiento). Por tanto, queda claro que en potencia el Snapdragon 865 puede dar algo más que el Exynos 990. Sin embargo, el chip de Samsung tampoco se queda muy atrás y, para que tú mismo lo compruebes, aquí te dejamos el desglose completo de ambos procesadores.

Características de CPU del Snapdragon 865

Los 8 núcleos de este procesador se distribuyen de la siguiente forma:

Un núcleo Cortex A77 con velocidad de 2,84 GHz .

. Tres núcleos Cortex A77 con velocidad de 2,50 GHz .

. Cuatro núcleos Cortex A55 con velocidad de 1,8 GHz (para tareas menos exigentes y consumir menos energía).

Características de CPU del Exynos 990

El Exynos 990 también consta de 8 núcleos y se distribuyen de esta forma:

Dos núcleos Cortex A76 con velocidad de 2,50 GHz .

. Dos núcleos Mongoose M5 (la nueva arquitectura de Samsung) con velocidad de 2,73 GHz .

. Cuatro núcleos Cortex A55 con velocidad de 2,00 GHz (para no consumir mucha energía con tareas básicas).

Como verás, en características son similares (ambos tienen cuatro núcleos Cortex A55 para tareas básicas), pero la gran diferencia la hace los cuatro núcleos Cortex A77 que usa el Snapdragon 865.

Adreno 650 vs Mali G77, ¿cuál es mejor GPU?

El Exynos 990 usa la GPU Mali G77 de ARM, mientras que el Snapdragon 865 usa la GPU Adreno 650 de Qualcomm. Ambas GPU son muy recientes (se lanzaron a principios de este año), pero las GPU de Qualcomm tienen la fama de ser mejores que las de ARM. Sin embargo, al ser de características similares, la mejor forma de descubrir las diferencias en cuanto a procesamiento gráfico de estos procesadores es en comparaciones de uso real o, mejor dicho, con benchmarks.

Comparativa de uso real: Galaxy S20 con Snapdragon 865 vs Galaxy S20 con Exynos 990

En los números fríos el Snapdragon 865 es mejor que el Exynos 990. Sin embargo, esa superioridad puede no reflejarse en el uso real, ya que Samsung procura que no existan muchas diferencias entre el rendimiento de ambas versiones de los Galaxy S20 para que los usuarios no se quejen (con motivos). Así que, es posible que aquí las capacidades del Snapdragon 865 estén limitadas o desaprovechadas.

Para comprobar esto, en Android Authority han hecho varias pruebas en benchmarks populares a un Galaxy S20 Plus con Snapdragon 865 y a un Galaxy S20 Plus con Exynos 990. Las pruebas se realizaron configurando los móviles en diferentes resoluciones y tasas de refresco de pantalla para ver cuál es el procesador que mejor rinde bajo cualquier condición. Aquí te dejamos las tablas con todos los resultados conseguidos.

Pruebas a resolución Full HD y 60 Hz

Benchmarks Snapdragon 865 Exynos 990 GeekBench 5 (CPU) Un solo núcleo: 811,4. Multi-núcleo: 3039,2. Un solo núcleo: 764,0. Multi-núcleo: 2772,0. GFXBench (GPU) T-Rex: 6721,3. Manhattan: 7129,9. T-Rex: 3369,0. Manhattan: 3723,0. 3DMark (GPU) 7301. 6588. Basemark (Sistema) 5670. 4994.

Como puedes ver en la tabla, con una tasa de refresco de 60 Hz y resolución de pantalla Full HD, el Snapdragon 865 supera en CPU, GPU y optimización del sistema al Exynos 990. La mayor diferencia la vemos en la prueba de GPU de GFXBench donde el Exynos 990 tiene un rendimiento un 50% inferior al del Snapdragon 865, aunque esta alarmante diferencia puede deberse a una optimización que hace el chip para no gastar mucha batería.

Por otra parte, el Exynos 990 logra un rendimiento muy similar al Snapdragon 865 en la prueba de sistema y en la de GPU de 3DMark, pero en ninguna logra superarlo. Posiblemente, el Snapdragon 865 pueda ofrecer un mejor aún rendimiento, pero al tener ambos móviles el mismo hardware (8 GB de RAM y almacenamiento UFS 3.0) no podemos apreciar todo su máximo potencial.

Pruebas a resolución Full HD y 120 Hz

Benchmarks Snapdragon 865 Exynos 990 GeekBench 5 (CPU) Un solo núcleo: 787,8. Multi-núcleo: 3049,4. Un solo núcleo: 763,0. Multi-núcleo: 2692,0. GFXBench (GPU) T-Rex: 6723,3. Manhattan: 7022,4. T-Rex: 6142,0. Manhattan: 6557,0. 3DMark (GPU) 7342. 5510. Basemark (Sistema) 5736. 4993.

Cuando aumentamos la tasa de refresco de la pantalla a 120 Hz, el rendimiento con un solo núcleo del Snapdragon 865 sufre en CPU, aunque se mantiene en la prueba de multi-núcleo. En cambio, el Exynos 990 se mantiene constante en todas las pruebas, incluso mejora en la de GPU de GFXBench, demostrando así que el resultado bajo de esta prueba que vimos en la otra tabla no es más que una limitación del sistema para reducir el consumo de batería a 60 Hz.

Si bien en esta prueba con la pantalla a 120 Hz algunas puntuaciones bajaron, realmente la diferencia con los resultados a 60 Hz no son tan grandes en ambos móviles para que se note en el uso diario, salvo por el caso de la GPU del Exynos 990 antes mencionado. De hecho, a 120 Hz, el Exynos 990 iguala un poco más al Snapdragon 865, aunque este último sigue siendo ligeramente superior.

Pruebas a resolución WQHD (Quad HD) y 60 Hz

Benchmarks Snapdragon 865 Exynos 990 GeekBench 5 (CPU) Un solo núcleo: 825,8. Multi-núcleo: 3063,2. Un solo núcleo: 924,0. Multi-núcleo: 2812,0. GFXBench (GPU) T-Rex: 3374,0. Manhattan: 3638,7. T-Rex: 3250,0. Manhattan: 2415,0. 3DMark (GPU) 7194. 6653. Basemark (Sistema) 5698. 4859. Con la máxima de resolución de pantalla posible, el rendimiento de la GPU, según GFXBench, cae bastante en ambos procesadores. Así que, si quieres jugar con la mejor tasa de fotogramas por segundo, deberás sacrificar la resolución en estos Galaxy S20. Los otros resultados siguen la misma tendencia que ya vimos en las dos tablas anteriores, con el Snapdragon 865 siempre por encima del Exynos 990, aunque no por mucho. Con aplicaciones normales de uso diario, no notarás una diferencia en rendimiento entre esta resolución WQHD con las Full HD a las distintas tasas de refresco mencionadas anteriormente. Exynos o Snapdragon, ¿cuál variante del Galaxy S20 deberías elegir?

Para el uso diario y la ejecución de aplicaciones exigentes, la diferencia entre el rendimiento del Snapdragon 865 y el Exynos 990 es mínima en estos Galaxy S20. Como usuario, de seguro no la notarás y, sea cual sea la variante que elijas, quedarás satisfecho. Sin embargo, ten en cuenta que el rendimiento de la GPU del Exynos 990 cae bastante cuando la resolución se establece en Full HD y la tasa de refresco se coloca en 60 Hz.

Como se explicó anteriormente, esta es una medida impuesta por el sistema para ofrecerte una mayor duración de la batería. En cambio, la GPU del Snapdragon 865 tiene un rendimiento más constante en las diferentes combinaciones de resolución y tasa de refresco, sin que eso implique un mayor consumo de batería. Por ello, el Snapdragon 865 es el mejor procesador para los Galaxy S20.

Eso sí, recuerda que solo experimentarás una caída del rendimiento de la GPU con el Exynos 990 cuando estés en la más baja calidad de imagen del Galaxy S20 y estés ejecutando juegos o apps que requieran de procesamiento de gráficos. Por lo demás, el Exynos 990 te ofrecerá un rendimiento prácticamente igual de bueno que el Snapdragon 865.