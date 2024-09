Hace un par de años, tuve uno de los peores días que recuerdo en mi casa. Salí de viaje el fin de semana y cuando regresé el lunes encontré la cocina totalmente inundada. Una de las mangueras del fregadero se había estropeado y el agua hizo de las suyas. No solo tuve que llegar limpiando luego de un pesado viaje, sino que además me tocó gastar cientos de euros para reparar los daños provocados por la humedad en mi cocina.

Ahora sé que pude haber evitado ese desastre con un dispositivo económico de la marca SwitchBot. Hablo del detector de fugas de agua inteligente que tiene una altísima sensibilidad para detectar goteras y niveles de agua de tan solo 0,5 mm. Su nombre es el «SwitchBot Water Leak Detector» y lo he probado para contarte por qué vale la pena comprarlo. ¡Empecemos!

SwitchBot Water Leak Detector: un detector de fugas de agua inteligente que protegerá tu hogar de desastres y reparaciones costosas

El SwitchBot Water Leak Detector es un detector inalámbrico inteligente equipado con sensores ultrasensibles para alertar sobre la presencia fugas de agua con una precisión muy alta. Y aunque su diseño no es el más ingenioso ni estético de todos, te puedo asegurar que se siente muy sólido en la mano, lo que habla a favor de su construcción con materiales de primera calidad.

Además, me ha parecido muy compacto y ligero: no he tenido problemas para colocarlo en esos pequeños rincones del hogar propensos a tener fugas de agua, como debajo del fregadero, lavabo, cerca de la lavadora, radiador, calentador de agua, sótano, entre otros lugares en los que una fuga de agua inadvertida puede convertirse en un gran problema que requiera reparaciones muy costosas.

¿Cómo funciona el SwitchBot Water Leak Detector?

Sensores ultrasensibles de fuga de agua del Switchbot Water Leak Detector 1 de 2

Para detectar fugas de agua, el SwitchBot Water Leak Detector viene con 4 sondas sensoriales ultrasensibles al agua dispuestas de manera estratégica: 2 sensores frontales para la detección de goteos y 2 sensores traseros para niveles de agua de al menos 0,5 mm, es decir, una fuga de agua que mínimamente moje el suelo.

Esto significa que el SwitchBot Water Leak Detector detecta tanto el goteo de una tubería, como pequeñas acumulaciones de agua sobre el suelo o una superficie, lo que lo convierte en uno de los detectores de fugas de agua más completos del mercado. Y no tiene problemas con la inmersión en agua gracias a su certificación IP67 que lo hace impermeable y seguro para usar en lugares con alta humedad.

Al ser un detector inalámbrico que funciona las 24 horas del día, está equipado con conexión Bluetooth y WiFi para mantenerse siempre conectado y alertar en cualquier momento del día sobre la presencia de una fuga de agua en el hogar. De hecho, tiene un rango de conexión inalámbrica de 120 metros, lo cual permite colocar al SwitchBot Water Leak Detector en cualquier lugar de la casa.

¿Cómo avisa al detectar una fuga de agua?

Una de las cosas que más me impresionó del SwitchBot Water Leak Detector es la cantidad de formas que tiene para notificar sobre una fuga de agua. Y es que este detector puede emitir 4 tipos de alertas para que no haya forma de que las pases por alto:

Alarma sonora: al detectar una fuga de agua, el SwitchBot Water Leak Detector emite una alarma ruidosa de hasta 100 dB para que puedas oírla desde cualquier lugar de tu hogar (y si te molesta el sonido, puedes bajar el volumen o desactivarla desde la app).

al detectar una fuga de agua, el SwitchBot Water Leak Detector emite una alarma ruidosa de hasta 100 dB para que puedas oírla desde cualquier lugar de tu hogar (y si te molesta el sonido, puedes bajar el volumen o desactivarla desde la app). Notificación en tu móvil: la app te enviará una notificación (como las del WhatsApp) para alertarte sobre la detección de una fuga.

la app te enviará una notificación (como las del WhatsApp) para alertarte sobre la detección de una fuga. Correo electrónico: además de la notificación push de la app, también recibirás un correo electrónico de SwitchBot sobre la fuga de agua detectada.

además de la notificación push de la app, también recibirás un correo electrónico de SwitchBot sobre la fuga de agua detectada. Alertas de asistentes inteligentes: el SwitchBot Water Leak Detector es compatible con Alexa, el Asistente de Google, Siri, IFTTT y SmartThings, por lo que, si lo integras con estos servicios, también recibirás una alerta de tu asistente inteligente.

Su instalación es sumamente fácil: 3 pasos que completas en un par de minutos

Seguro debes estar pensando que un «detector inteligente inalámbrico» debe ser difícil de instalar. Yo también lo pensé. Pero la realidad es que no tardé ni cinco minutos en ponerlo a funcionar. Solo tuve que seguir estos 3 pasos para que el SwitchBot Water Leak Detector comenzará a detectar fugas de agua en mi hogar:

Abrí la tapa trasera y le coloqué el par de baterías AAA que incluye la caja. Instale la app SwitchBot y empareje el detector con la aplicación. Para ello, en la app pulsé el botón (+) > Agregar dispositivo > Detector de fugas de agua. Una vez emparejado, coloque el detector en su lugar (en mi caso, debajo del fregadero de la cocina) y listo.

Y lo mejor de todo es que la app no solo sirve para recibir la alerta de fuga de agua. Con ella también puedes ajustar el volumen y la duración de alarma, así como ver el estado de la batería y asignarle un nombre y ubicación a cada uno de tus detectores en caso de que tengas más de un SwitchBot Water Leak Detector.

Aunque no necesita Hub, tiene integración con hogares inteligentes

El SwitchBot Water Leak Detector funciona de forma independiente. De hecho, puedes usarlo sin emparejarlo a la aplicación (aunque no es muy recomendado, ya que luego no tendrás cómo controlar su ruidosa alerta). Pero si tienes un hogar inteligente, debes saber que puedes conectarlo a un Hub (como el SwitchBot Hub 2) para controlarlo a través de Alexa, el Asistente de Google, Siri, IFTTT o SmartThings.

Y por la batería no tendrás que preocuparte: casi 2 años de autonomía

Al ser un detector inalámbrico, de seguro debes de tener curiosidad sobre la autonomía de este dispositivo. Yo también la tenía. Y me sorprendió no solo saber que usa 2 baterías AAA (que vienen incluidas), sino también que estas le dan una vida útil de 18 meses. Así es, el SwitchBot Water Leak Detector se mantendrá por casi 2 años vigilando la presencia de fugas o goteras en tu hogar sin requerir ningún tipo de mantenimiento.

Conclusión final: ¿vale la pena el SwitchBot Water Leak Detector?

Este detector de fugas de agua no tiene ningún punto desfavorable. Su facilidad de instalación, funcionamiento, autonomía y el resto de características son prácticamente inmejorables. Cumple con creces el objetivo para el que fue diseñado: avisar sobre una fuga de agua mínima antes de que esta se convierta en un problema grande (y sobre todo costoso).

Lo que me terminó de convencer de que el SwitchBot Water Leak Detector es una compra que vale mucho la pena es su precio asequible: 21,99 €. Así es, invirtiendo poco más de veinte euritos puedes prevenir desastres e inundaciones en tu hogar que te pueden llegar a costar cientos o miles de euros. Yo quedé complacido con el producto y ya ordené un par extra para colocarlos debajo del lavabo y junto a la lavadora. ¡100 % recomendado!