En este artículo trataremos un tema que toda persona que posea un smartphone debería conocer y se trata de los hábitos de carga. ¿Eres de los que deja su móvil cargando toda la noche? ¿Estás obsesionado con cargar tu teléfono hasta un 100%? ¿Sueles dejar que tu teléfono se descargue por completo? Si alguno de esos escenarios te parece familiar, entonces debes leer este artículo.

Te explicaremos cuándo es el mejor momento para poner a cargar tu teléfono y cuándo debes desconectarlo del cargador para que tu batería no te dé dolores de cabeza.

¿Cuál es el mejor momento para cargar tu teléfono?

Para entender cuál es el mejor momento para desconectar o conectar tu teléfono al cargador, debes tomar en cuenta que, los materiales que se utilizan actualmente para fabricar las baterías son diferentes a los materiales que se usaban anteriormente, así que tiene sentido pensar que los cuidados de las baterías también sean diferentes.

Puede que anteriormente sí fuera un buen consejo dejar que se apague el teléfono, pero esto era así debido a que anteriormente los materiales que se utilizaban en las baterías eran principalmente de metal o níquel. Sin embargo, actualmente se utilizan baterías de litio en los smartphones, por lo que no es necesario dejar que la batería se agote por completo e incluso, podría resultar ser contraproducente.

Entonces, ¿cuál es el mejor momento para poner a cargar un smartphone? Lo que normalmente se recomienda es que lo pongas a cargar cuando veas que la batería se encuentra en un 20% y deberías desconectarlo cuando veas que llegue a un 80%. Es decir, el porcentaje de carga siempre debería estar en un rango de 20% y 80%.

¿Por qué se recomienda mantener la batería entre un 20% y un 80% de carga?

Existen varios estudios en donde se ha llegado a la conclusión de que mantener la batería entre un 20% y un 80% de carga sirve para alargar la vida útil de la misma. Incluso, existen otros estudios en donde se afirma que mantener la batería entre un 40% y un 80% o en un rango de 40 y 60% es incluso mejor. Sin embargo, la recomendación por excelencia sigue siendo mantener la carga entre un 20 y un 80%, ese sería el rango óptimo para una batería de ion de litio.

Lo que ocurre con las baterías de litio es que estas se van deteriorando por cada ciclo de carga completado, afectado la vida útil de la misma. ¿Y qué es un ciclo de carga? Pues es cuando la batería pasa de un 0% a un 100%. Si quieres una explicación más a fondo de qué es un ciclo de carga, debes visitar este artículo en donde te lo explicamos en detalle.

Por lo general, una batería de litio puede llegar a perder hasta un 20% de su capacidad después de 300 o 500 ciclos de carga. Sin embargo, al mantener el rango de carga entre un 20 y un 80% estarías aumentando los ciclos de carga necesarios para que la batería empiece a mostrar signos de deterioro a unos 2400 o 4000 ciclos, por lo tanto, estarías alargando su vida útil.

Cuando la carga sube del 80% se están forzando y degradando las celdas de iones de la batería, lo que se traduce en que la salud de la batería se ve afectada. En consecuencia, su autonomía será cada vez menor. Y ocurre lo mismo cuando la batería baja del 20%. Por lo tanto, si mantienes la carga dentro de los límites recomendados, lo que vas a lograr es no someter a tanto estrés la batería de tu teléfono y prolongar su vida útil.

Puede que sea inevitable el hecho de que tu batería se desgaste con el tiempo. Sin embargo, haciendo esto tu batería definitivamente durará mucho más.

El único escenario donde debes completar el ciclo de carga de tu teléfono

Si bien es cierto que no dejar que tu teléfono se descargue por completo es bastante beneficioso para tu batería, los extremos nunca son buenos. Así como no es recomendable dejar que el teléfono se descargue totalmente, tampoco es recomendable mantenerlo encendido por largos periodos o no apagarlo en absoluto.

La única ocasión en la que no debes molestarte en conectar tu teléfono al cargador y dejar que la batería baje más del 20% hasta apagarse, es cuando vayas a calibrar la batería. El proceso para calibrar una batería se lleva a cabo dejando que el móvil se apague teniendo un 0% de carga.

Y ya que para poder calibrar la batería correctamente se necesita que completes un ciclo de carga, es decir, al dejar que se apague tu teléfono con un 0% de carga, debes volver a cargarlo hasta un 100%. Conociendo ya las consecuencias de hacer esto, no es recomendado hacerlo con mucha frecuencia. Sin embargo, es algo que deberías hacer de vez en cuando, principalmente si tu batería ya está presentando problemas. Si tu teléfono se apaga solo, a pesar de tener un porcentaje de batería superior al 0% lo que se recomienda en esos casos es calibrar la batería.

Y si quieres aprender a calibrar la batería de tu smartphone, aquí te dejo un artículo en donde te explicamos cómo calibrar la batería de un móvil para que dure más.

En resumen… ¿cuándo hay que poner a cargar la batería del móvil?

Entonces, en conclusión, debes cargar tu teléfono cuando se encuentre al menos en un 20% y no dejar que se descargue más que eso. Por otro lado, tampoco debes dejarlo conectado al cargador hasta que alcance un 100%, debes desconectarlo antes.

Tampoco te estoy diciendo que si alguna vez dejas que se descargue más de un 20%, o si dejas que se cargue hasta un 100%, tu batería está condenada. No pasa nada si alguna vez no puedes cumplir con esta norma, siempre y cuando no se convierta en un hábito, tu batería estará bien.

Debes calibrar la batería dejando que se apague el teléfono y volviéndolo a cargar a un 100% de vez en cuando. Se recomienda hacer este procedimiento cada tres meses.

Espero que este artículo te haya sido de mucha ayuda para que puedas alargar el tiempo de vida de tu batería. Y si quieres complementar la información de este artículo con otros consejos, pues aquí te dejo los 5 hábitos que dañan la batería de tu móvil que debes conocer.