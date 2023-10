¿Te ha aparecido en TikTok un misterioso pájaro gigante de color blanco, pico alargado y aspecto tenebroso que se posa en un lugar nevado? Este pájaro se llama Erosion Bird, aunque también se le conoce como Opium Bird. Es uno de los memes más virales en TikTok actualmente, no por dar risa como «Mi primera chamba» o «Estoy cansado jefe«, sino por casuar pesadillas y sobre todo curiosidad.

¿Quieres saber qué es el Erosion Bird y de dónde ha salido? No te preocupes, enseguida te daremos todas las explicaciones en español que necesitas para entender el meme de este pájaro tenebroso.

Erosion Bird / Opium Bird: explicación en español, origen y contexto

Erosion Bird u Opium Bird es un animal ficticio creado con Inteligencia Artificial. Tiene el aspecto de un ave gigante que es más grande que los humanos y vive en climas fríos. Cuenta con un pelaje alargado de color blanco que cubre todo su cuerpo, un pico de gran tamaño y unos ojos pequeños.

Por si aún no ha quedado claro, Erosion Bird no es un animal real. Fue creado por el tiktoker @drevfx quien empezó a publicar vídeos de esta criatura el 12 de septiembre de 2023. Se popularizó tanto en la comunidad angloparlante que muchas personas comenzaron a hacer su propio Erosion Bird con IA para difundir el mito de que este pájaro se encuentra en la Antártida o simplemente para asustar a las mentes más inocentes.

¿Por qué se llama Opium Bird o Erosion Bird?

Su propio creador lo bautizó como Opium Bird haciendo una referencia al sello discográfico Opium fundado por Playboi Carti en 2019 porque su pelaje parece un abrigo de piel que se ajusta a la estética de moda de los raperos que forman parte de este sello.

Sin embargo, el tiktoker Yujiisthebestmc se encargó de ponerle otro nombre al republicar el vídeo original y llamar a la criatura «Erosion Bird» (Pájaro de Erosión, en español). No sabemos muy bien por qué se le ocurrió este nombre, así que lo dejamos a tu criterio.

¿Por qué es un meme de 2027?

Muchas personas en redes sociales dicen que Erosion Bird / Opium Bird es un meme de 2027. Sí, no has leído mal. Estamos ante un meme del futuro que la gente de ahora no entiende. ¿Por qué? Pues es parte del meme confundir a las personas con algo que no tiene ningún tipo de sentido ni explicación lógica.

2027 es un año al azar que alguien en Internet dijo y todos empezaron a utilizarlo para afirmar que este pájaro viene del futuro o que el meme es tan avanzado que solo le encontrarás la gracia en 2027.

¿Qué es Luh calm fit?

La descripción de muchos vídeos del Erosion Bird tiene la frase «Luh calm fit» o «Calm luh fit». Este es una jerga inglesa que quiere decir «Little calm fit», lo que en español vendría siendo como vestimenta despreocupada. En este caso, se usa para decir que la apariencia del Erosion Bird es bastante sencilla, pero muy elegante al mismo tiempo.

El propio creador del Erosion Bird (@drevfx) fue quien popularizó esta frase al usarla para responder a un comentario en sus vídeos que pedía explicaciones sobre la criatura. Lo que quiso decir es que la vibra que transmite el pájaro es tranquila con un poco de picardía, lo cual puede corresponder con un estado de ánimo con el que las personas pueden sentirse identificadas. Por eso, «Luh calm fit» se ha vuelto una frase tan famosa.

¿Qué es Zaza?

Otra frase bastante popular en los vídeos del Erosion Bird, sobre todo en la comunidad latinoamericana, es «el que vende Zaza» o «el de la Zaza«. El significado de esta frase es el más sencillo de todos, pues Zaza es una forma de llamar a la droga. Así pues, la gente usa esta frase para hacer el chiste de que el pájaro es tan extraño como el típico vendedor minorista de drogas ilegales. Eso es todo.

En fin, esperamos haber respondido todas tus dudas acerca del Opium Bird o Erosion Bird. Como te habrás dado cuenta, no hay nada a lo que tener miedo, pues es solo un meme más de Internet creado por un usuario usando Inteligencia Artificial. Da miedo, sí, pero no es real, así que no te preocupes.