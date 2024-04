El 20 de junio dará comienzo la Copa América 2024, el torneo de fútbol más importante a nivel selecciones del continente americano. Sin embargo, Panini ya lanzó su álbum de figuritas para que te dé tiempo de llenarlo antes de que finalice la copa. Y como ya viene siendo habitual, la empresa ha lanzado una versión virtual del álbum a través de la app Copa América Panini Collection, que lastimosamente está dando muchos problemas.

Si estás intentando iniciar sesión en la app del álbum de la Copa América y te da error, no carga o te pide verificar, pero no te llega ningún correo, debes saber que no eres el único. Actualmente, el sistema de inicio de sesión está fallando para una gran parte de los usuarios, independientemente del dispositivo que tengan. Pero no te preocupes, aquí te traemos una solución.

¿Por qué no puedo entrar en el álbum virtual de la Copa América 2024?

El problema que tiene la mayoría de usuarios que no pueden ingresar en el álbum virtual de la Copa América 2024 es que la aplicación (Copa América Panini Collection) no les valida el inicio de sesión. Después de registrarse, a algunos usuarios no les carga el álbum y les pide registrarse nuevamente. Y si te registras varias veces, corres el riesgo de que bloqueen tu cuenta.

De hecho, hay personas que pudieron entrar en el juego y al cabo de unos días les apareció el mensaje «cuenta bloqueada de forma temporal» al intentar iniciar sesión. Todo parece indiciar que la app Copa América Panini Collection tiene problemas para verificar si una cuenta está completamente activa, así como con los correos de activación que a veces llegan y a veces no.

Todas soluciones para usar la app Copa América Panini Collection

El fallo de inicio de sesión del álbum virtual de la Copa América 2024 en el teléfono es muy impredecible: no le pasa a todos y no aparece de la misma manera siempre. Por tanto, la forma de solucionarlo también puede variar según qué problema en específico esté causando en tu dispositivo. Así que prueba todas estas soluciones una por una hasta dar con la que te sirva a ti:

Inicia sesión con Google

Yo tenía una cuenta de Panini y me daba error al usarla con esta aplicación, pero cuando inicie sesión usando mi cuenta de Google el problema se solucionó. Así que te aconsejo que al ingresar al juego selecciones «Ya registrado» y te loguees con tu cuenta de Google. Te debería llegar el correo de activación a tu cuenta Gmail que confirma que ya tu nueva cuenta de Panini está activada.

Juega desde el navegador

Como hemos mencionado, el problema es más de la aplicación del álbum que del álbum en sí. Por tanto, si con la app no puedes iniciar sesión, entonces juega en Chrome o en el navegador que uses en tu teléfono. Lo único que tienes que hacer es entrar en este enlace, después tocar los tres puntos de la esquina superior derecha y marcar la opción «Sitio para computadora». Se volverá a cargar la página en versión PC y luego podrás pulsar en «Vamos» para iniciar sesión y poder jugar.

Juega como invitado

También tienes la opción de jugar como invitado al álbum virtual de la Copa América. De esa manera, no te piden ningún tipo de cuenta y, por consiguiente, no tendrás problemas de inicio de sesión. ¿Lo malo? Que tendrás muchas menos ventajas que si jugaras con una cuenta (solo te darán 1 sobre al día y solamente podrás hacer 1 petición de cambio).

Otra cosa que puedes hacer es ponerte en contacto con el soporte de Panini a través de este formulario. Si te bloquearon la cuenta de forma injusta, allí puedes comunicarlo para que te la devuelvan y te ayuden a iniciar sesión en el álbum virtual de la Copa América 2024. Por cierto, tienes que elegir las siguientes opciones para que te hagan caso:

Tengo un problema con la Colección Digital.

Tengo un problema con mi cuenta.

En el tercer paso introduce tus datos y redacta un mensaje explicando tu problema.

Esperamos que estas soluciones te hayan funcionado para jugar con el álbum virtual de la Copa América. Si conoces alguna otra forma de arreglar este fallo o tienes alguna duda, déjala aquí abajo en los comentarios.

Si logras solucionar el problema, echa un vistazo a estos códigos para el álbum virtual del Copa América 2024 que te servirán para conseguir más sobres gratis.