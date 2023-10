Cada tanto se hace viral una nueva canción en TikTok. Hace un par de meses fue LALA de Myke Towers y ahora es una del famoso cantante de trap latino Eladio Carrión. Así es, si estás aquí es porque de seguro quieres saber cuál es la canción del meme «Mi primera Chamba» y, descuida, a continuación, te contamos el origen de este tema viral.

Mi primera Chamba: ¿de qué canción salió este meme de TikTok?

Lo primero que debes saber es que esta no es una canción real de Eladio Carrión. Sin embargo, esto no significa que el famoso cantante estadounidense no esté relacionado con el tema. De hecho, es una parodia hecha con inteligencia artificial de la canción «Si La Calle Llama (Remix)» de Eladio Carrión. Su autor, un usuario de TikTok llamado @bluegrave_, la hizo con IA tal y como se han hecho temas de Duki, Drake, The Weeknd y otros artistas.

Pues bien, la canción parodia titulada «Si la chamba llama» (aquí abajo te dejamos la versión completa) está siendo ampliamente utilizada en TikTok para hacer memes. En ellos se muestran vídeos de personas cometiendo errores en sus primeros días de trabajo, lo que combina muy bien con la frase «Mi primera chamba» con la que inicia esta canción parodia hecha con inteligencia artificial.

También hay vídeos de TikTok de «Mi primera chamba» en los que, si bien no se muestra un error o un accidente laboral gracioso, los protagonistas son niños o mascotas realizando actividades parecidas a un trabajo… ¿Qué tan viral se ha vuelto el meme? Pues hay varios TikTok del meme que superan las 30 millones de reproducciones y hasta el propio Eladio Carrión hizo referencia al meme en una publicación de X (Twitter).

Y tú… ¿Tienes una anécdota de tu primer trabajo que pueda convertirse en el meme Mi primera Chamba?