Encontrar tus canciones favoritas en TikTok nunca ha sido una tarea difícil, pues su biblioteca musical siempre ha sido enorme. De hecho, es tan grande que muchos utilizan esta aplicación para descubrir nuevas canciones.

Sin embargo, es probable que últimamente hayas notado que esto cambió. Seguramente te estés preguntando por qué no te salen todas las canciones que buscas en TikTok, si antes aparecían. Hay una razón para ello y te la contamos en este artículo.

TikTok y Universal Music Group ya no tienen un acuerdo, por eso han desaparecido cientos de canciones

Si recientemente notaste que no puedes encontrar en TikTok ciertas canciones que antes sí podías, déjanos decirte que no eres el único con este problema. Millones de usuarios alrededor del mundo lo están padeciendo y resulta que no es con una canción, sino con cientos de ellas. Sencillamente, ya no salen montones de canciones famosas en TikTok y esta es la razón:

Desde el pasado 31 de enero de 2024, el contrato de TikTok con Universal Music Group (UMG) finalizó y ambas empresas no lograron llegar a un acuerdo para renovarlo. El resultado de esto es que todas las canciones de artistas firmados por UMG ya no aparecen en la app de vídeos, pues TikTok ya no tiene licencia para ello.

Con otras disqueras no sería un gran problema, pero resulta que UMG es una de las tres compañías discográficas más grandes de todo el planeta (junto a Sony Music y Warner Music). Universal tiene contratos con montones de artistas en todo el globo, algunos de la talla de Taylor Swift, The Weekng, Karol G, Bad Bunny, Rosalía, Drake, Billie Eilish y más. Asimismo, tienen firmados a muchísimos artistas emergentes que están en crecimiento y leyendas de la música como Madonna, Metallica, Queen, The Rolling Stones y más.

En fin, Universal reúne a muchísimos artistas bajo su sello y todas sus canciones han desaparecido de TikTok por no haberse renovado el contrario. El alcance es tal, que hasta los vídeos que publicados con estas canciones han sido silenciados en TikTok. Sí, ahora encontrar la canción perfecta para tu vídeo se vuelve un desafío mucho mayor, aunque hay un detalle.

La biblioteca musical de TikTok ahora es más pequeña, pero todavía puedes utilizar tu música favorita

El efecto de que TikTok y Universal Music Group ya no tengan un contrato de uso comercial solamente afecta a las canciones que pueden estar y usarse desde la biblioteca musical comercial de TikTok. Sin embargo, eso no significa que tú no puedas utilizar ciertas canciones en tus vídeos respetando algunas reglas. Según la propia web de soporte de TikTok, esto es lo que debes saber:

“Si decides usar un sonido o música original que no forme parte de nuestra Biblioteca musical comercial, debes aceptar la Confirmación de uso de la música cuando esté activado el aviso sobre el contenido. Esto confirma que no hay música protegida por derechos de copyright en el video o que has obtenido y pagado todas las licencias necesarias para usar la música”.

¿Qué te está diciendo TikTok con esto? Básicamente te dice que puedes utilizar las canciones que quieras, siempre que tú tomes la responsabilidad por las licencias. Sin embargo, para evitarte penalizaciones y que borren tus vídeos, o hasta un posible conflicto legal, lo mejor es utilizar música comercial cuyos derechos hayas adquirido o directamente usar música libre de derechos.

Lo primero seguro lo harán poquísimas personas, no nos engañemos. Sin embargo, lo segundo puede lograrse utilizando covers de tu música favorita. Pueden ser propios o de terceros, aunque en este último caso deberás asegurarte de tener el permiso o que sean libres de derechos. En caso contrario, tu vídeo será considerado como un plagio.

Ahora bien, sea como sea, si cumples con eso podrás seguir utilizando tus canciones favoritas en la plataforma. Puedes añadirlas a tus vídeos como un sonido original, también utilizando un editor de vídeos de terceros o hasta creando un nuevo sonido desde la misma app de TikTok.

Así que ya sabes, si no te sale una canción en TikTok es por culpa de UMG, aunque hay maneras de resolverlo.