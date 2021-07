Crear tus propios sonidos personalizados para que cualquier usuario de TikTok pueda usarlo es muy, muy sencillo. Cuando grabas un TikTok sin añadirle audio, tu voz o el sonido que le añadas queda guardado como sonido original, pero no es suficiente para que el resto del mundo pueda usar tu audio para grabar sus propios TikToks.

¡Estás a un par de pasos de crear el próximo “Amarella” y volverte viral en la plataforma! Te explicamos detenidamente cómo guardar tu propio audio personalizado en TikTok al alcance de toda la plataforma.

Graba un vídeo con el audio que será tu sonido personalizado

Lo primero es incorporar el sonido que quieras a TikTok, y la única forma de hacerlo es haciendo el primer TikTok que lo vaya a tener como audio. Puedes grabarte hablando, importar el audio que quieras en el proceso de edición… ¡Las posibilidades son infinitas!

Para grabar tu vídeo en TikTok solo tienes que:

Pulsar el botón de grabar que hay justo en medio de la parte de abajo de la pantalla. Graba o carga el vídeo con el audio que quieras. Edita el audio si quieres, puedes ponerle filtros de sonido, efectos de voz, grabarte hablando por encima… Publica tu TikTok pulsando en “Siguiente” y luego en “Publicar”.

Nadie puede ver tus borradores en TikTok, por lo que seguramente hayas pensado en no publicar este TikTok y dejar que todos lo vean solo para crear tu sonido personalizado. Sin embargo, es necesario que este vídeo esté publicado, pero no te preocupes. ¡Cuando haya otro vídeo que use tu sonido, podrás borrar este primer TikTok sin problema!

Graba el primer TikTok con tu propio sonido original como audio

Para que tu sonido personalizado pueda ser usado por los demás usuarios de TikTok, lo único que queda por hacer es ser el primero en usarlo.

Entra al vídeo que acabas de grabar desde tu perfil. Verás que el audio se ha guardado como “Sonido original” y, por lo tanto, ya existe en la gran memoria de sonidos disponibles de TikTok. ¡Felicidades!

Para grabar un TikTok con este sonido, tanto tú como cualquier otro usuario, solo hay que:

Pulsar en el disco giratorio que aparece abajo a la derecha de tu TikTok. Cuando se abra la página de vídeos que usan tu sonido, pulsar en “Usar este sonido”.

¡Es así de fácil! Ahora ya puedes crear tus propios sonidos personalizados para que todo TikTok grabe sus propios vídeos con ellos.

Puedes ver todos los TikToks que hayan usado tu sonido en la página donde aparece el botón de “Usar este sonido”, y ver todos los Me Gusta que tienen. Desde allí, cualquiera puede añadir tu sonido a favoritos y grabar sus propios vídeos con él. ¡Y tú podrás deleitarte viendo todas las creaciones originales que usan un audio creado por ti!