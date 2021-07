¿Quieres saber con exactitud cuántos “Me Gusta” han recibido los vídeos que subiste a TikTok? Si tu respuesta es “sí”, desde aquí queremos decirte que no hace falta que descargues otras aplicaciones, pues la propia red social te permite descubrirlo muy fácilmente.

Antes de que te mostremos cómo consultar este tipo de estadísticas, es importante mencionar que en algunos países no es posible acceder a las métricas relacionadas con los “Me Gusta”. De igual forma, hay un pequeño truco que puede hacerse para poder visualizarlas, ¿cuál truco? Descargar TikTok Beta.

¿Cómo ver los “Me Gusta” que les dan a tus vídeos en TikTok?

El primer paso que tienes que hacer es abrir la app de TikTok desde tu teléfono .

. Una vez abierta la aplicación, deberás ingresar en tu perfil de TikTok , ¿cómo? Pinchando sobre la opción que dice “Yo” (ubicada abajo a la derecha de la pantalla).

, ¿cómo? Pinchando sobre la opción que dice “Yo” (ubicada abajo a la derecha de la pantalla). Por consiguiente, deberás pinchar sobre el vídeo en el que quieres averiguar cuántos “Me Gusta” te han dado los demás usuarios.

en el que quieres averiguar cuántos “Me Gusta” te han dado los demás usuarios. En segundos, TikTok te mostrará tu vídeo y las estadísticas del mismo, las cuales las puedes observar en la parte derecha de la pantalla.

Ver todas las estadísticas de tus vídeos en TikTok

Por otro lado, TikTok también te permite observar todas las estadísticas de tus vídeos de una forma más detallada. Para que puedas ver esas estadísticas, tendrás que seguir todos los pasos que te mostramos a continuación:

Dentro de tu perfil de TikTok, deberás pulsar sobre las tres rayas horizontales que se muestran en la parte superior derecha de la pantalla.

que se muestran en la parte superior derecha de la pantalla. Se abrirá un menú llamado “Ajustes y privacidad”, allí tendrás que pinchar sobre la opción que dice “Herramientas de creador”.

Por consiguiente, tendrás que entrar en “Estadísticas”.

Aparecerán tres pestañas en la parte superior de la pantalla, ingresa en la que dice “Contenidos”.

Busca el vídeo y luego pincha en el mismo para consultar sus estadísticas.

TikTok te mostrará todas las estadísticas relacionadas con ese vídeo: cantidad de reproducciones, total de “Me Gusta” que ha recibido, cantidad de comentarios y número de veces que fue compartido.

Es importante mencionar que las únicas estadísticas que no muestra TikTok, son las que están relacionadas con los “No me interesa”. Al tratarse de una función relativamente nueva, los usuarios pueden deshacer el No me interesa de un vídeo, por lo que dicha acción aún no se refleja en las estadísticas de las herramientas de creador.