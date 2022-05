5 hábitos que dañan la batería de tu móvil

Al ser uno de los componentes que presenta fallas con mayor frecuencia en los smartphones, lo mejor es que estés al tanto de cuáles son los cuidados apropiados que se le debe dar a la batería de tu móvil.

Y es que existe una gran verdad que no puede cambiarse, y es que la batería de tu móvil empeorará su rendimiento con el pasar del tiempo, eso es seguro y no hay forma de evitarlo. Pero lo que sí puedes hacer, es alargar el tiempo de vida.

A continuación, te mencionamos 5 hábitos que debes evitar a toda costa si quieres que tu batería dure por mucho tiempo.

Usar cargadores que no están hechos para tu teléfono o piratas

Uno de los más frecuentes y que probablemente ya habrás hecho alguna vez es usar cargadores que no están hechos para tu teléfono. Seguro te ha pasado que estás en alguna reunión con amigos y te quedas sin batería, entonces decides usar el cargador de alguien más que tiene una marca de teléfono distinta a la tuya.

Tampoco significa que si pasa una vez ya tu batería estará condenada, pero debes intentar que no ocurra tan seguido. Procura llevar siempre un cargador contigo para evitar estas situaciones y que sea un cargador original hecho para tu teléfono. El dinero que ahorres comprando un cargador pirata económico lo gastarás comprando una batería nueva.

Mantén tu batería dentro de un rango de carga

Debes evitar que tu teléfono cargue hasta un 100%, ya que así impedirás que se deteriore antes de lo que debería. Lo recomendable es mantener la batería entre un 20% y un 80%.

No debes dejar que se descargue por completo. No permitas que baje del 20%, lo mejor es cargar tu teléfono por periodos cortos. Manteniendo la carga dentro de este rango, te ayudará a que no necesites dejar conectado tu teléfono por tanto tiempo.

Exponer tu teléfono al calor

Cuando tu teléfono se está cargando, suele subir su temperatura, es por eso que no es bueno mantenerlo por mucho tiempo enchufado. Mientras menor sea el tiempo de carga, menor será su exposición al calor.

Aunque cargar tu teléfono por largos periodos de tiempo no es lo único que puede sobrecalentarlo. Seguramente ya te habrás dado cuenta de que al iniciar algún juego o pasar largos periodos de tiempo jugando, el teléfono se siente mucho más caliente, esto ocurre cuando el juego exige muchos recursos. Lo mejor es que te mantengas alejado de esos juegos que sobrecalientan tu móvil.

Mantener tu teléfono enchufado por mucho tiempo

Si tienes la costumbre de llegar a casa, enchufar tu teléfono para que cargue y luego desenchufarlo al día siguiente en la mañana, pues debes leer esto.

Por lo general, cuando la batería alcanza un 100%, el teléfono automáticamente deja de cargarse. Sin embargo, cada vez que baje a un 99% este volverá a cargarse hasta un 100% y así estará por horas, entre un 99% y un 100% hasta que tú despiertes y lo desconectes, eso no favorece en nada a la batería de tu móvil.

Usar tu teléfono mientras está cargando

Una vez explicado que mientras tu teléfono está cargando se calienta, lo más conveniente es que durante ese proceso en el que tu teléfono está más caliente de la normal, no lo uses, ya que esto contribuirá aún más a dañar la batería.

Si necesitas usar el teléfono, lo mejor es que lo desconectes y cuando termines de usarlo, lo vuelvas a conectar. Siempre evita utilizarlo mientras carga.

Es importante que sigas estos consejos para alargar la vida de tu batería, aunque existen otros factores que también pueden afectar el rendimiento de tu batería, como por ejemplo, el uso de VPN, el abuso de las cargas rápidas, entre otros.