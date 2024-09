Si utilizar auriculares Bluetooth, es muy probable que alguna vez te hayas encontrado con estos dos nombres: SBC y AAC. Son dos de los codecs de sonido más populares y compiten contra otras alternativas como AptX y LDAC.

Hoy día prácticamente cualquier auricular TWS decente es compatible con SBC y AAC, ni qué decir sobre la compatibilidad de Android con ellos. Sin embargo, es probable que te preguntes cuál ofrece mejor calidad de audio. Es lo que te diremos en este artículo, pues te sacaremos de dudas sobre las diferencias de SBC y AAC en Android, además de decirte cuál es mejor.

¿Qué es un codec de audio Bluetooth?

Para no ponernos tan técnicos, un codec es básicamente un algoritmo de compresión y descompresión que utilizará el protocolo Bluetooth durante la transmisión de audio entre dos o más dispositivos. ¿Su objetivo? Intentar reducir el tamaño de los datos tanto como sea posible, y sin perder demasiada calidad, para así ofrecer una transmisión más rápida a través de un protocolo cuyo ancho de banda es bastante limitado (aunque viene mejorando).

Esto de la compresión y transmisión de datos es especialmente importante cuando hablamos de audio en alta calidad, al ver vídeos y al jugar (todo ello usando auriculares Bluetooth). ¿El motivo? Simple: una transmisión lenta generará retraso entre el sonido y las imágenes; aparte, si la compresión es excesiva podría generarse ruido o escucharse mal.

Y ahora que ya sabes esto, pasamos a lo siguiente: SBC vs. AAC, porque cada codec es un mundo y tiene sus propias ventajas y desventajas, incluso siendo los más conocidos y extendidos.

Diferencias, ventajas y desventajas de SBC vs. AAC

SBC (Subband Codec) es el códec de audio por defecto para transmisión Bluetooth, así que todos los dispositivos lo incluyen. Tiene un bitrate que va de 240 a 328 kbps y una calidad de hasta 16-bit @ 48 KHz, pero una latencia limitada para ciertos usos.

Ventajas : altísima compatibilidad , calidad de sonido decente para escucha casual.

: , calidad de sonido decente para escucha casual. Desventajas: es un estándar antiguo, no saca provecho de dispositivos modernos , sonido plano, no soporta audio de alta resolución sin pérdida y su latencia es elevada (especialmente notable al ver vídeos o jugar).

Por su parte, AAC (Advanced Audio Coding) es un códec de compresión más novedoso, superior al SBC y es el estándar actual para la transmisión de audio en Internet. De hecho, YouTube y Apple Music lo utilizan por defecto, lo mismo con todos los dispositivos de Apple. Su bitrate es variable (VBR), según la necesidad del momento, pero se mueve entre 160 y 448 kbps (dependiendo del perfil). Finalmente, su calidad gira alrededor de los 16-bit @ 48 KHz, como el SBC, pero puede llegar hasta 96 KHz dependiendo del perfil.

Ventajas : mejor calidad sonora y volumen , con agudos nítidos y voces más claras, así como mejor separación instrumental. Compresión de sonido más eficiente, logrando archivos más pequeños con poquísima pérdida de calidad.

: , con agudos nítidos y voces más claras, así como mejor separación instrumental. Compresión de sonido más eficiente, logrando archivos más pequeños con poquísima pérdida de calidad. Desventajas: sigue siendo un codec con pérdida (aunque mínima), tiene mayor demanda de energía por la complejidad de su algoritmo y su latencia tampoco es la mejor (especialmente en Android).

SBC vs. AAC, ¿cuál es mejor en Android?

Como verás, AAC es un codec superior al vetusto SBC en prácticamente todo, siendo el único fuerte de este último su alta compatibilidad. Sin embargo, hay un par de cosas que debes tomar en cuenta y de las que probablemente ya te hayas dado cuenta.

La primera son los dispositivos Bluetooth que utilices para escuchar audio. Al utilizar un móvil, altavoz o auricular antiguo o barato no notarás diferencia alguna entre SBC y AAC. ¿El motivo? Las limitaciones del hardware que utilizas, no es el codec el que te está limitando. Entonces, no esperes mayor diferencia si no utilizas hardware de calidad.

La segunda es ese detalle entre los contras de AAC: su funcionalidad con Android. Al fin y al cabo, este artículo es sobre ambos codecs y este sistema operativo, así que vamos a extendernos un poco sobre este punto.

Resulta que, a diferencia de los iPhone y otros dispositivos de Apple donde funciona genial casi siempre, en Android el rendimiento de AAC no siempre es el mejor. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de la implementación de cada fabricante, los chips de sonido y de transmisión Bluetooth utilizados.

Como sistema operativo, Android es capaz de transmitir vía Bluetooth directamente en AAC si el audio original también es AAC. En este caso se ahorra la transcodificación, por lo que la latencia y calidad serán buenos y el consumo de energía bajo.

No obstante, si en algún punto llegan notificaciones u otros sonidos, la transcodificación entrará en juego y todo cambiará. En algunos dispositivos de buena calidad la diferencia será prácticamente imperceptible, pero en otros de menor calidad sí se notará.

Hace algunos años el problema era más grave, incluso en dispositivos de gama alta. Por suerte, ha ido mejorando con el paso del tiempo y hoy encontrarás problemas únicamente si trabajas con gadgets económicos y limitados. Si es tu caso, dará lo mismo usar SBC o AAC (capaz hasta mejor el primero).

En todos los demás casos, AAC siempre será superior a SBC. Pero si realmente quieres ir a un nuevo nivel, debes probar dispositivos compatibles con codecs como AptX (Qualcomm), LDAC (Sony), Scalable Codec (Samsung), LHDC o LC3.