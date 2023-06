Cómo cambiar el códec Bluetooth de un móvil Android

Si sientes que tus auriculares Bluetooth no suenan todo lo bien que deberían sonar al conectarlos a tu móvil, necesitas cambiar el códec Bluetooth de tu móvil Android. ¿Cómo hará esto la diferencia? Bueno, resulta que el códec Bluetooth es el algoritmo que se encarga de comprimir y descomprimir el audio que se transmite por esta vía. Dependiendo del códec que uses, podrás obtener una mejor o peor calidad de sonido, así como una mayor o menor latencia.

Enseguida te explicamos más a fondo qué son exactamente los códecs de audio Bluetooth incorporados a tu móvil, cuál deberías elegir según tus necesidades y cómo puedes cambiarlo para mejorar el sonido de tus auriculares al escuchar música o ver contenido multimedia con tu smartphone Android, sea de la marca que sea. Sin más dilación, ¡vamos allá!

¿Qué son los códecs de audio Bluetooth y cuál es el mejor?

Los códecs de audio Bluetooth son los algoritmos que comprimen y descomprimen el sonido que se transmite por una conexión inalámbrica entre dos dispositivos. El objetivo de los códecs es reducir el tamaño de los datos de audio sin perder demasiada calidad, para que la transmisión sea más rápida y estable.

Existen diferentes tipos de códecs de audio Bluetooth, cada uno con sus ventajas y desventajas. Algunos de los más comunes son:

SBC : es el estándar y obligatorio para todos los dispositivos Bluetooth. Tiene una calidad aceptable, pero no es muy eficiente ni ofrece mucha fidelidad.

: es el estándar y obligatorio para todos los dispositivos Bluetooth. Tiene una calidad aceptable, pero no es muy eficiente ni ofrece mucha fidelidad. AAC : es el preferido por Apple y se usa en sus productos como el iPhone o los AirPods. Tiene una mejor calidad que el SBC, pero depende mucho de la implementación de cada fabricante y puede tener problemas de latencia.

: es el preferido por Apple y se usa en sus productos como el iPhone o los AirPods. Tiene una mejor calidad que el SBC, pero depende mucho de la implementación de cada fabricante y puede tener problemas de latencia. aptX : es un códec desarrollado por Qualcomm que ofrece una calidad similar a la de un CD. Es compatible con muchos dispositivos Android y algunos auriculares de alta gama. Tiene una baja latencia y un buen rendimiento.

: es un códec desarrollado por Qualcomm que ofrece una calidad similar a la de un CD. Es compatible con muchos dispositivos Android y algunos auriculares de alta gama. Tiene una baja latencia y un buen rendimiento. aptX HD : es una versión mejorada del aptX que permite transmitir audio en alta resolución. Tiene una calidad superior al aptX, pero requiere más ancho de banda y consume más batería. Este códec tiene muchas más variantes que te explicamos en detalle en este artículo sobre qué es Qualcomm aptX, todos los códecs explicados.

: es una versión mejorada del aptX que permite transmitir audio en alta resolución. Tiene una calidad superior al aptX, pero requiere más ancho de banda y consume más batería. Este códec tiene muchas más variantes que te explicamos en detalle en este artículo sobre qué es Qualcomm aptX, todos los códecs explicados. LDAC: es el códec creado por Sony que también permite transmitir audio en alta resolución. Tiene una calidad muy alta, pero también depende de la implementación de cada fabricante y su latencia suele ser muy alta (no es ideal para ver películas o jugar).

El mejor códec de audio Bluetooth dependerá de varios factores, como la compatibilidad entre los dispositivos, la calidad del sonido que se busca, el consumo de batería y la estabilidad de la conexión. No hay un códec perfecto que se adapte a todas las situaciones, por lo que es importante conocer las características y limitaciones de cada uno. Enseguida te dejamos una tabla que resume sus especificaciones bastante bien:

Códecs Profundidad de bits máx. Frecuencia de muestreo máx. Bitrate (velocidad de bits) SBC 16-bit. 48 kHz. Hasta 328 kbps. AAC 16-bit. 44,1 KHz. 256 kbps. aptX 16-bit. 48 kHz. 352 kbps. aptX HD 24-bit. 48 kHz. 576 kbps. aptX Adaptive 24-bit. 96 kHz. 279 – 420 kbps (dinámica). aptX LL (baja latencia) 16-bit. 48 kHz. 352 kbps. aptX Lossless 16-bit (sin perdida) /

24-bit (con pérdidas). 44,1 KHz (sin perdida) /

96 KHz (con pérdidas). Desde 140 kbps hasta 1 Mbps (dinámica). LC3 32-bit. 48 kHz. 160 – 345 kbps (dinámica). LDAC 24-bit. 96 kHz. 330 / 660 / 990 kbps. LHDC 24-bit. 96 kHz. 400 / 560 / 900 kbps. LHDC-V 24-bit. 192 kHz. 1,2 Mbps. LLAC 24-bit. 48 kHz. 400 / 600 kbps. Samsung Seamless Codec 24-bit. 48 kHz. 88 – 512 kbps (dinámica).

¿Cuál códec de audio Bluetooth debería elegir en mi móvil?

En resumen, si vas a escuchar música, opta por los códecs AAC, LDAC, LHDC, LLAC, Samsung Seamless y aptX HD o cualquier de sus variantes de 24-bit (fíjate en la tabla de arriba para elegir el que soporte tu móvil que ofrezca mayor profundidad de bits, frecuencia de muestreo y bitrate).

Pero si vas a ver películas o a jugar con tu smartphone, debes seleccionar un códec de baja latencia o dinámico, como los SBC (170 ms), AAC (190 ms) y cualquier aptX (160 ms aprox.), pero sobre todo las variantes aptX LL (35 ms) y aptX Adaptive (80 ms). De esa manera, evitarás el retardo desde que el sonido sale de tu móvil hasta que llega a tus oídos.

Cómo cambiar el códec Bluetooth de un móvil Android

Ahora que ya sabes cuál códec de audio Bluetooth elegir para tu móvil, sigue estos pasos para forzar el uso de un códec específico en Android:

Antes de nada, conecta a tu móvil los auriculares o altavoces Bluetooth con los que vas a reproducir sonido.

con los que vas a reproducir sonido. Seguidamente, activa las opciones de desarrollador de tu Android.

Ahora, ve a los Ajustes de tu móvil y entra en Opciones de desarrollador .

de tu móvil y entra en . Selecciona la opción Códec del audio Bluetooth .

. Elige el códec de audio que deseas.

¡Listo! De esa manera, tu smartphone empezará a usar el códec que hayas elegido para transmitir audio a tus auriculares o altavoces por Bluetooth.

Mi móvil no me deja cambiar el códec Bluetooth, ¿qué hago?

¿Estás intentando seleccionar otro códec de audio Bluetooth, pero no se cambia? No te preocupes, no estás haciendo nada mal. Si tu Android no te deja cambiar el códec Bluetooth es porque el móvil o los auriculares no soportan el códec que estás eligiendo. Tal como te dijimos en el primer paso del tutorial anterior, es importante que conectes los auriculares antes de hacer el cambio de códec, pues si no lo haces, Android solo te dejará usar el códec SBC que es el predeterminado.

Así que, si estás seguro de que tus auriculares soportan el códec Bluetooth que estás eligiendo, conéctalos a tu móvil y repite los pasos mencionados anteriormente.

Otros ajustes para mejorar el audio Bluetooth de tu móvil Android

Además de elegir el códec de audio Bluetooth, Android te deja escoger la frecuencia de muestreo y profundidad de bits específica que deseas para reproducir audio por Bluetooth. Esto se hace yendo a Ajustes > Opciones de desarrollador y seleccionando las opciones «Frecuencia de muestreo del audio Bluetooth» y «Bits por muestra del audio Bluetooth». Asegúrate de elegir la opción de mayor valor posible para disfrutar de una mejor calidad de audio, pero ten en cuenta que mientras más alta sea la calidad, mayor será la latencia y peor la estabilidad de la transmisión.

También te recomendamos cerciorarte que en «Modo de canal del audio Bluetooth» no esté seleccionada la opción Mono que impide que los sonidos puedan moverse de un auricular a otro, lo que arruina la inmersión en algunas canciones y juegos.